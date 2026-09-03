Μπραντ Πιτ: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι πραγματικά κακός χορευτής - Το χιουμοριστικό μήνυμά του στο Φεστιβάλ Βενετίας

Ο ηθοποιός τίμησε τον φίλο και συμπρωταγωνιστή του, ο οποίος παρέλαβε τον Χρυσό Λέοντα για τη συνολική προσφορά του στον κινηματογράφο

παρέλαβε ο Τζορτζ Κλούνεϊ στο Φεστιβάλ Βενετίας



Η ηθοποιός απένειμε στον 65χρονο συνάδελφό της το βραβείο του, το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια διάβασε ένα μήνυμα του Πιτ .



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«Μπορεί να κάνει, να εκτελέσει, να πετύχει, να συναγωνιστεί σχεδόν τα πάντα και να το κάνει καλύτερα από όλους εμάς, αλλά σας παρακαλώ, κρατήστε τον μακριά από την πίστα» είπε η 59χρονη Ντερν, διαβάζοντας το μήνυμα που είχε στείλει ο συμπρωταγωνιστής του Κλούνεϊ στις ταινίες «Ocean’s».







«Είναι ένας επαναστάτης, ένας φαρσέρ, ένας αλτρουιστής, ένας ηθοποιός, ένας αθλητής. Ο μόνος άνθρωπος που θα ήθελες να έχεις δίπλα σου σε μια κρίση. Ένας πατέρας, ένας σύζυγος, ένας πολίτης του κόσμου, ένας υπερασπιστής της δικαιοσύνης και... ένας πραγματικά κακός χορευτής» κατέληγε το μήνυμα του Πιτ, όπως το διάβασε η Ντερν.



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Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της προς τιμήν του Κλούνεϊ στην τελετή έναρξης του φεστιβάλ, η Ντερν αναφέρθηκε και στην επιτυχημένη καριέρα του ως ηθοποιού, σκηνοθέτη και παραγωγού. Όπως σημείωσε, είναι ένας από τους μόλις τρεις ανθρώπους στην ιστορία που έχουν λάβει υποψηφιότητα για Όσκαρ σε έξι διαφορετικές κατηγορίες κατά τη διάρκεια της καριέρας τους.



«Είναι ένας άνθρωπος με βαθιά ανθρωπιά και ακεραιότητα, ένας άνθρωπος που ζει για την προσφορά και την αλήθεια και μέσα σε όλα αυτά, πρέπει να αφηγείται ιστορίες, ιστορίες που φυσικά μας ψυχαγωγούν, αλλά ταυτόχρονα μας συγκινούν, μας κάνουν να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι, να επιδιώκουμε την καλοσύνη μέσα μας, ιστορίες που υπερασπίζονται την προστασία των ελευθεριών μας και ζητούν από τους άλλους να λογοδοτούν» είπε η ηθοποιός και συνέχισε: «Ω, και ενώ κάνει όλα αυτά, ηθοποιός, συγγραφέας, σκηνοθέτης, παραγωγός και ακτιβιστής, τυχαίνει να είναι ο καλύτερος φίλος που θα μπορούσες ποτέ να έχεις και ο πιο αστείος άνθρωπος που θα συναντήσεις ποτέ, και ναι, έχει ψηφιστεί δύο φορές ως ο πιο σέξι άντρας εν ζωή. Δύο φορές».



Τον Χρυσό Λέονταγια τη συνολική προσφορά του στον κινηματογράφο, και ο φίλος και συμπρωταγωνιστής του, Μπραντ Πιτ τον τίμησε με τον δικό του χιουμοριστικό τρόπο, αποκαλώντας τον μεταξύ άλλων «πραγματικά κακό χορευτή» σε μήνυμα που διάβασε η Λόρα Ντερν μπροστά στον κόσμο.Η ηθοποιός απένειμε στον 65χρονο συνάδελφό της το βραβείο του, το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια διάβασε ένα μήνυμα του«Μπορεί να κάνει, να εκτελέσει, να πετύχει, να συναγωνιστεί σχεδόν τα πάντα και να το κάνει καλύτερα από όλους εμάς, αλλά σας παρακαλώ, κρατήστε τον μακριά από την πίστα» είπε η 59χρονη Ντερν, διαβάζοντας το μήνυμα που είχε στείλει ο συμπρωταγωνιστής του Κλούνεϊ στις ταινίες «Ocean’s».«Δεν ξέρει. Και τώρα, αυτό το παιδί από το Κεντάκι που πατάει με τα πόδια στραμμένα προς τα μέσα, αυτός ο επιφανής άνρτας, ο οποίος, όταν δεν μπορείς να έχεις τον Μπραντ Πιτ, ξέρεις ότι ο Κλούνεϊ θα εμφανιστεί, επειδή δεν έχει συναντήσει ποτέ βραβείο στο οποίο να μην έτρεχε να παραλάβει, παίρνει βραβείο για τη συνολική προσφορά του; Γιατί λοιπόν; Γιατί αγαπάμε τον Τζορτζ Κλούνεϊ;» συνέχισε.«Είναι ένας επαναστάτης, ένας φαρσέρ, ένας αλτρουιστής, ένας ηθοποιός, ένας αθλητής. Ο μόνος άνθρωπος που θα ήθελες να έχεις δίπλα σου σε μια κρίση. Ένας πατέρας, ένας σύζυγος, ένας πολίτης του κόσμου, ένας υπερασπιστής της δικαιοσύνης και... ένας πραγματικά κακός χορευτής» κατέληγε το μήνυμα του Πιτ, όπως το διάβασε η Ντερν.Η βράβευση του Κλούνεϊ στη Βενετία πραγματοποιήθηκε έναν χρόνο μετά την πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας, «Jay Kelly», στο ίδιο φεστιβάλ. Στο φιλμ, στο οποίο συμπρωταγωνιστεί και η Λόρα Ντερν, ο Τζορτζ Κλούνεϊ υποδύεται έναν ηθοποιό που ταξιδεύει στην Ευρώπη προτού παρευρεθεί σε μια τελετή βράβευσης και αφιέρωμα στην καριέρα του.Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της προς τιμήν του Κλούνεϊ στην τελετή έναρξης του φεστιβάλ, η Ντερν αναφέρθηκε και στην επιτυχημένη καριέρα του ως ηθοποιού, σκηνοθέτη και παραγωγού. Όπως σημείωσε, είναι ένας από τους μόλις τρεις ανθρώπους στην ιστορία που έχουν λάβει υποψηφιότητα για Όσκαρ σε έξι διαφορετικές κατηγορίες κατά τη διάρκεια της καριέρας τους.«Είναι ένας άνθρωπος με βαθιά ανθρωπιά και ακεραιότητα, ένας άνθρωπος που ζει για την προσφορά και την αλήθεια και μέσα σε όλα αυτά, πρέπει να αφηγείται ιστορίες, ιστορίες που φυσικά μας ψυχαγωγούν, αλλά ταυτόχρονα μας συγκινούν, μας κάνουν να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι, να επιδιώκουμε την καλοσύνη μέσα μας, ιστορίες που υπερασπίζονται την προστασία των ελευθεριών μας και ζητούν από τους άλλους να λογοδοτούν» είπε η ηθοποιός και συνέχισε: «Ω, και ενώ κάνει όλα αυτά, ηθοποιός, συγγραφέας, σκηνοθέτης, παραγωγός και ακτιβιστής, τυχαίνει να είναι ο καλύτερος φίλος που θα μπορούσες ποτέ να έχεις και ο πιο αστείος άνθρωπος που θα συναντήσεις ποτέ, και ναι, έχει ψηφιστεί δύο φορές ως ο πιο σέξι άντρας εν ζωή. Δύο φορές».

Το 2024, ο Κλούνεϊ και ο Πιτ είχαν παρουσιάσει στη Βενετία την τελευταία κοινή τους ταινία, «Wolfs», την πρώτη τους κινηματογραφική συνεργασία μετά το «Burn After Reading» του 2008.



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