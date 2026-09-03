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Ο Κώστας Καραφώτης έκλεισε τα 48: Χρόνια σου πολλά έρωτά μου παντοτινέ, του ευχήθηκε η σύζυγός του
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Κώστας Καραφώτης Κάτια Μάνου Γενέθλια

Ο Κώστας Καραφώτης έκλεισε τα 48: Χρόνια σου πολλά έρωτά μου παντοτινέ, του ευχήθηκε η σύζυγός του

Η Κάτια Μάνου μοιράστηκε ένα βίντεο με τον τραγουδιστή να τραγουδάει Σταμάτη Κόκοτα και το συνόδευσε με τρυφερά λόγια

Ο Κώστας Καραφώτης έκλεισε τα 48: Χρόνια σου πολλά έρωτά μου παντοτινέ, του ευχήθηκε η σύζυγός του
Γεωργία Κοτζιά
24 ΣΧΟΛΙΑ
Τα 48 έκλεισε ο Κώστας Καραφώτης και η σύζυγός του του ευχήθηκε δημόσια μέσα από μία ανάρτηση στα social media.

Η Κάτια Μάνου, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο με τον τραγουδιστή να ερμηνεύει επί σκηνής το «Όνειρο απατηλό» του Σταμάτη Κόκοτα, συνοδεύοντάς το με τρυφερά λόγια.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η σύζυγος του Κώστα Καραφώτη έγραψε αναλυτικά: «Υπέροχέ μας άνθρωπε, χρόνια σου πολλά !! Να σε χαιρόμαστε Κώστα μου σπάνιε και έρωτά μου παντοτινέ».

Δείτε το βίντεο

Γεωργία Κοτζιά
24 ΣΧΟΛΙΑ

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