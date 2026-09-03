Οι αγώνες στην Αργεντινή θα διακόπτονται στο 10ο λεπτό προς τιμήν του Μέσι

Οι συμπατριώτες του Μέσι προχώρησαν σε αυτήν την απόφαση για να τον τιμήσουν μετά την ανακοίνωσή του να αποχωρήσει από την εθνική Αργεντινής