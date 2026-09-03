Οι αγώνες στην Αργεντινή θα διακόπτονται στο 10ο λεπτό προς τιμήν του Μέσι
Οι αγώνες στην Αργεντινή θα διακόπτονται στο 10ο λεπτό προς τιμήν του Μέσι
Οι συμπατριώτες του Μέσι προχώρησαν σε αυτήν την απόφαση για να τον τιμήσουν μετά την ανακοίνωσή του να αποχωρήσει από την εθνική Αργεντινής
Η απόφαση του Λιονέλ Μέσι να αποχωρήσει από την εθνική Αργεντινής σήμανε το τέλος εποχής όχι μόνο για την «αλμπισελέστε» αλλά και για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Στη χώρα του η είδηση έπεσε σαν... κεραυνός αν και ο πρώην, πλέον, αρχηγός της εθνικής είναι ήδη στα 39 του.
Στην Αργεντινή αυτά δεν περνάνε έτσι με αποτέλεσμα οι συμπατριώτες του Μέσι να προχωρήσουν σε μια απόφαση, που προκαλεί αίσθηση. Μια και πρόκειται για εν ενεργεία ποδοσφαιριστή.
Η ομοσπονδία της Αργεντινής αποφάσισε να υπάρχει διακοπή στο 10ο λεπτό σε όλα τα παιχνίδια στη χώρα προκειμένου να τιμηθεί ο Μέσι. Θα ακολουθεί ένα λεπτό με χειροκροτήματα και στη συνέχεια ο διαιτητής θα επαναρχίζει το ματς.
Η απόφαση αφορά τα πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών αλλά θα επεκταθεί ακόμα και σε αυτά της σάλας και του beach soccer.
Στη χώρα του η είδηση έπεσε σαν... κεραυνός αν και ο πρώην, πλέον, αρχηγός της εθνικής είναι ήδη στα 39 του.
Στην Αργεντινή αυτά δεν περνάνε έτσι με αποτέλεσμα οι συμπατριώτες του Μέσι να προχωρήσουν σε μια απόφαση, που προκαλεί αίσθηση. Μια και πρόκειται για εν ενεργεία ποδοσφαιριστή.
Η ομοσπονδία της Αργεντινής αποφάσισε να υπάρχει διακοπή στο 10ο λεπτό σε όλα τα παιχνίδια στη χώρα προκειμένου να τιμηθεί ο Μέσι. Θα ακολουθεί ένα λεπτό με χειροκροτήματα και στη συνέχεια ο διαιτητής θα επαναρχίζει το ματς.
Η απόφαση αφορά τα πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών αλλά θα επεκταθεί ακόμα και σε αυτά της σάλας και του beach soccer.
All football matches in Argentina will be paused in the 10th minute for a minute-long applause in tribute to Lionel Messi, following his decision to retire from the national team.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 3, 2026
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