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Οι αγώνες στην Αργεντινή θα διακόπτονται στο 10ο λεπτό προς τιμήν του Μέσι
SPORTS
Εθνική Αργεντινής Λιονέλ Μέσι

Οι αγώνες στην Αργεντινή θα διακόπτονται στο 10ο λεπτό προς τιμήν του Μέσι

Οι συμπατριώτες του Μέσι προχώρησαν σε αυτήν την απόφαση για να τον τιμήσουν μετά την ανακοίνωσή του να αποχωρήσει από την εθνική Αργεντινής

Οι αγώνες στην Αργεντινή θα διακόπτονται στο 10ο λεπτό προς τιμήν του Μέσι
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Η απόφαση του Λιονέλ Μέσι να αποχωρήσει από την εθνική Αργεντινής σήμανε το τέλος εποχής όχι μόνο για την «αλμπισελέστε» αλλά και για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. 

Στη χώρα του η είδηση έπεσε σαν... κεραυνός αν και ο πρώην, πλέον, αρχηγός της εθνικής είναι ήδη στα 39 του. 

Στην Αργεντινή αυτά δεν περνάνε έτσι με αποτέλεσμα οι συμπατριώτες του Μέσι να προχωρήσουν σε μια απόφαση, που προκαλεί αίσθηση. Μια και πρόκειται για εν ενεργεία ποδοσφαιριστή. 

Η ομοσπονδία της Αργεντινής αποφάσισε να υπάρχει διακοπή στο 10ο λεπτό σε όλα τα παιχνίδια στη χώρα προκειμένου να τιμηθεί ο Μέσι. Θα ακολουθεί ένα λεπτό με χειροκροτήματα και στη συνέχεια ο διαιτητής θα επαναρχίζει το ματς. 

Η απόφαση αφορά τα πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών αλλά θα επεκταθεί ακόμα και σε αυτά της σάλας και του beach soccer. 

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