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Η Σάντρα Μπούλοκ αποκάλυψε ότι η κόρη της την παρότρυνε να βγει και πάλι ραντεβού μετά τον θάνατο του συντρόφου της
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Σάντρα Μπούλοκ Ραντεβού Κόρη

Η Σάντρα Μπούλοκ αποκάλυψε ότι η κόρη της την παρότρυνε να βγει και πάλι ραντεβού μετά τον θάνατο του συντρόφου της

Η ηθοποιός «έχασε» τον αγαπημένο της, Μπράιαν Ράνταλ, το 2023, μετά από μάχη με την ALS

Η Σάντρα Μπούλοκ αποκάλυψε ότι η κόρη της την παρότρυνε να βγει και πάλι ραντεβού μετά τον θάνατο του συντρόφου της
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Τη συζήτηση που είχε με την κόρη της μοιράστηκε η Σάντρα Μπούλοκ, αποκαλύπτοντας ότι την προέτρεψε να αρχίσει να βγαίνει και πάλι ραντεβού μετά τον θάνατο του συντρόφου της, Μπράιαν Ράνταλ, από ALS.

«Μου είπε ότι έπρεπε να αρχίσω να βγαίνω με κάποιον, αλλά μόνο με κάποιον που θα μπορούσε να τους προσφέρει πράγματα», είπε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός στο podcast «Not Gonna Lie with Kylie Kelce». «Της είπα λοιπόν: “Τι εννοείς; Έναν ράπερ; Έναν μπασκετμπολίστα; Αυτά είναι τα κριτήρια;”. Και μου απάντησε: “Ναι”. Κι εγώ είπα: “Α, εντάξει”», περιέγραψε.

Η Μπούλοκ είναι μητέρα του 16χρονου Λούις και της 12χρονης Λάιλα, τους οποίους υιοθέτησε, λίγο πριν συμπληρώσει τα πενήντα της έτη. Μεγάλωσε τα παιδιά της μαζί με τον Ράνταλ, μέχρι τον θάνατό του τον Αύγουστο του 2023, έπειτα από μια μάχη με την πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS), την οποία είχε δεν είχε δημοσιοποιήσει. Ήταν 57 ετών.

Στο podcast, η Μπούλοκ μίλησε για τη ζωή της ως μόνη μητέρα. «Απλώς αποδέχομαι αυτό που είναι. Τα συναντώ ακριβώς εκεί που βρίσκονται. Παίρνω κάτι υπέροχο από όλο αυτό, ακόμη κι αν μέσα μου κλαίω», τόνισε. Η σταρ του Χόλιγουντ επιβεβαίωσε επίσης ότι δέχεται δουλειές ως ηθοποιός μόνο όταν αυτές μπορούν να προσαρμοστούν στο πρόγραμμα των παιδιών της, όπως συνέβη και με το σίκουελ του «Practical Magic».

«Για μένα, το να είμαι μητέρα είναι τα πάντα. Η δουλειά μου είναι υπέροχη, αλλά τα παιδιά μου είναι τα πάντα για μένα. Αν λοιπόν κάτι δεν λειτουργεί για εκείνα και για τον χρόνο που έχω μαζί τους, δεν πρόκειται να το κάνω», εξήγησε. Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Είμαι τυχερή που είμαι από τις μητέρες που μπορούν να είναι συνεχώς με τα παιδιά τους. Δεν έχω καμία επιθυμία να τα αφήνω».

Μεταξύ άλλων εξομολογήθηκε επίσης ότι χαίρεται που τα παιδιά της δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τη μεγάλη κινηματογραφική καριέρα της. «Τα παιδιά όσων πηγαίνουν κάθε μέρα σε μια δουλειά γραφείου επίσης δεν νοιάζονται», επισήμανε, αστειευόμενη ότι όταν βρισκόταν σε γυρίσματα, τα δικά της παιδιά ήξεραν κυρίως για το catering του πλατό. «Αυτή ήταν η δουλειά μου γι’ αυτά. Ένα μέρος που είχε άφθονο φαγητό για το συνεργείο», συμπλήρωσε.

Φωτογραφία: Shutterstock
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