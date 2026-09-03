Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Έντονη χαλαζόπτωση έπληξε το κέντρο του Αγρινίου, πλημμύρισαν δρόμοι, δείτε βίντεο
Έντονη χαλαζόπτωση έπληξε το κέντρο του Αγρινίου, πλημμύρισαν δρόμοι, δείτε βίντεο
Από τους ισχυρούς ανέμους σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να δέχεται κλήσεις για κοπές και απομακρύνσεις εμποδίων από το οδόστρωμα
Απότομη και ξαφνική ήταν η μεταβολή του καιρού το απόγευμα της Πέμπτης στο Αγρίνιο, με την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα να δίνει μέσα σε λίγα λεπτά τη θέση της σε έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρή βροχόπτωση, συνοδευόμενη από δυνατούς ανέμους και χαλάζι.
Το έντονο μπουρίνι, που συνοδευόταν από θυελλώδεις ανέμους, μετατράπηκε γρήγορα σε κατακλυσμιαία βροχή και δυνατή χαλαζόπτωση. Μέσα σε λίγα λεπτά, το χαλάζι κάλυψε τους δρόμους σε διάφορα σημεία της πόλης, ενώ σε άλλες γειτονιές η συσσώρευση του νερού προκάλεσε πρόσκαιρα πλημμυρικά φαινόμενα.
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Σύμφωνα με το agrinionews.gr, από τους ισχυρούς ανέμους σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου να δέχεται κλήσεις για κοπές και απομακρύνσεις εμποδίων από το οδόστρωμα.
Το έντονο μπουρίνι, που συνοδευόταν από θυελλώδεις ανέμους, μετατράπηκε γρήγορα σε κατακλυσμιαία βροχή και δυνατή χαλαζόπτωση. Μέσα σε λίγα λεπτά, το χαλάζι κάλυψε τους δρόμους σε διάφορα σημεία της πόλης, ενώ σε άλλες γειτονιές η συσσώρευση του νερού προκάλεσε πρόσκαιρα πλημμυρικά φαινόμενα.
Σύμφωνα με το agrinionews.gr, από τους ισχυρούς ανέμους σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου να δέχεται κλήσεις για κοπές και απομακρύνσεις εμποδίων από το οδόστρωμα.
Δείτε φωτογραφίες από το χαλάζι
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