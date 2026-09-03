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Καθηγητής στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ομοφοβική επίθεση και βρέθηκε κατηγορούμενος επειδή δημοσίευσε το βίντεο
Καθηγητής στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ομοφοβική επίθεση και βρέθηκε κατηγορούμενος επειδή δημοσίευσε το βίντεο
Ο 35χρονος πανεπιστημιακός υποστηρίζει ότι κατέγραψε την επίθεση που δέχθηκε για να έχει αποδεικτικά στοιχεία, όμως η ανάρτηση του βίντεο τον έφερε αντιμέτωπο με βαριές κατηγορίες
«Εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι» λέει ο θυμόσοφος ελληνικός λαός, ρήση που μάλλον ταιριάζει γάντι στην περίπτωση ενός 35χρονου Θεσσαλονικιού που από τη θέση του θύματος όπως πίστευε ότι βρισκόταν, ξάφνου βρέθηκε στη θέση του κατηγορούμενου με βαριές κατηγορίες του Ποινικού Κώδικα.
Όλα ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2025 όταν ο 35χρονος που διαμένει στη Θεσσαλονίκη και είναι καθηγητής σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού καθώς και συγγραφέας βιβλίων, κινούνταν με το πατίνι του στην αριστερή πλευρά του οδοστρώματος στην οδό Αγίου Δημητρίου προκειμένου να στρίψει σε κάθετη οδό και να μεταβεί στην οικία του.
Όπως κινούνταν κάποια στιγμή τον προσπερνά από αριστερά ένα ηλεκτρικό ποδήλατο με δυο επιβαίνοντες με αποτέλεσμα ο 35χρονος να αιφνιδιαστεί και παραλίγο να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στο οδόστρωμα καθώς η προσπέραση έγινε «ξυστά» με τον 35χρονο που κινδύνεψε να πέσει στο οδόστρωμα.
Ο 35χρονος κατάφερε να κρατηθεί όρθιος πάνω στο πατίνι του και ταραγμένος φώναξε προς τον 50χρονο οδηγό του ηλεκτρικού ποδηλάτου «είσαι σοβαρός; έχεις και παιδί».
Ο καθηγητής του πανεπιστημίου του εξωτερικού ισχυρίζεται ότι ο οδηγός του ηλεκτρικού ποδηλάτου του αντέτεινε το λόγο ωρυόμενος με μια φράση ομοφοβικού περιεχομένου και συγκεκριμένα του φώναξε «τι είπες ρε παλ….ρφή;».
Από εκείνη τη στιγμή ο 35χρονος άρχισε να βιντεοσκοπεί με το κινητό του τηλέφωνο τα όσα γίνονταν με τον οδηγό του ηλεκτρικού ποδηλάτου που όπως ισχυρίζεται κινήθηκε απειλητικά εναντίον του χτυπώντας του το χέρι και προσπαθώντας να του αρπάξει το κινητό του και λέγοντας του «δεν θα μου κάνεις τέτοια εμένα».
Αυτή η επισήμανση των αστυνομικών όμως έμελλε να δείξει τον «γολγοθά» που θα περνούσε ο 35χρονος καθηγητής τους επόμενους μήνες καθώς φεύγοντας από το αστυνομικό τμήμα όπου κατέληξαν αμφότεροι και χωρίς τελικώς να έχει καταθέσει μήνυση επέστρεψε στο σπίτι του και μετά από αρκετό καιρό και αφού είχε παρέλθει η προθεσμία της κατάθεσης μηνύσεως ανέβασε στην σελίδα του σε κοινωνικό μέσο δικτύωσης ένα βίντεο όπου εξιστορεί το συμβάν μαζί με το επίμαχο βίντεο του περιστατικού.
Έτσι ο καθηγητής βρέθηκε όμως στην «τσιμπίδα» του νόμου καθώς αστυνομικοί του τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής βίας, της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας, της Διεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους αλίευσαν από το διαδίκτυο και από την σελίδα του καθηγητή το εν λόγω βίντεο διάρκειας 1 λεπτού και 29 δευτερολέπτων, όπου πέραν της περιγραφής που κάνει για το συμβάν προτρέπει τον κόσμο να βιντεοσκοπεί προκειμένου όπως αναφέρει «να έχει αποδεικτικά στοιχεία. Εμένα μου συνέβη το περιστατικό μπροστά σε κόσμο, είπα μετά σε κάτι κυριούλες εκεί που καθόταν σε ένα καφέ, να ρθούνε μάρτυρες στην ασφάλεια, μου λένε δεν μπορούνε γιατί τον ξέρουμε. Οπότε άμα δεν είχα το βίντεο δεν θα χα κανένα αποδεικτικό».
Έτσι ο 35χρονος καθηγητής εξαιτίας της δημοσιοποίησης του βίντεο βρέθηκε κατηγορούμενος για μια σειρά αξιόποινων πράξεων, όπως της διάπραξης της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγιών ή διχόνοιας με την χρήση τεχνολογίας, τη διάθεση προσωπικών δεδομένων άλλου προσώπου με σκοπό την υποκίνηση άλλων ατόμων να του προκαλέσουν σωματική ή ψυχολογική βλάβη κ.α.
Στην απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο καθηγητής φέρεται να είπε ότι ως ΛΟΑΤΚΙ άτομο έχει δεχτεί αρκετές φορές ομοβοφική επίθεση και εξιστόρησε άλλα δύο περιστατικά που είχαν γίνει στη Θεσσαλονίκη με θύμα τον ίδιο.
Όλα ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2025 όταν ο 35χρονος που διαμένει στη Θεσσαλονίκη και είναι καθηγητής σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού καθώς και συγγραφέας βιβλίων, κινούνταν με το πατίνι του στην αριστερή πλευρά του οδοστρώματος στην οδό Αγίου Δημητρίου προκειμένου να στρίψει σε κάθετη οδό και να μεταβεί στην οικία του.
Όπως κινούνταν κάποια στιγμή τον προσπερνά από αριστερά ένα ηλεκτρικό ποδήλατο με δυο επιβαίνοντες με αποτέλεσμα ο 35χρονος να αιφνιδιαστεί και παραλίγο να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στο οδόστρωμα καθώς η προσπέραση έγινε «ξυστά» με τον 35χρονο που κινδύνεψε να πέσει στο οδόστρωμα.
Ο 35χρονος κατάφερε να κρατηθεί όρθιος πάνω στο πατίνι του και ταραγμένος φώναξε προς τον 50χρονο οδηγό του ηλεκτρικού ποδηλάτου «είσαι σοβαρός; έχεις και παιδί».
Ο καθηγητής του πανεπιστημίου του εξωτερικού ισχυρίζεται ότι ο οδηγός του ηλεκτρικού ποδηλάτου του αντέτεινε το λόγο ωρυόμενος με μια φράση ομοφοβικού περιεχομένου και συγκεκριμένα του φώναξε «τι είπες ρε παλ….ρφή;».
Από εκείνη τη στιγμή ο 35χρονος άρχισε να βιντεοσκοπεί με το κινητό του τηλέφωνο τα όσα γίνονταν με τον οδηγό του ηλεκτρικού ποδηλάτου που όπως ισχυρίζεται κινήθηκε απειλητικά εναντίον του χτυπώντας του το χέρι και προσπαθώντας να του αρπάξει το κινητό του και λέγοντας του «δεν θα μου κάνεις τέτοια εμένα».
Η ανάρτηση του βίντεο στο Facebook και η έρευνα των αστυνομικών αρχώνΟ 35χρονος άρχισε να καλεί σε βοήθεια ζητώντας από τους περιοίκους να καλέσουν την αστυνομία και πράγματι στο σημείο κατέφτασε περιπολικό μετά από κλήση του οδηγού του ηλεκτρικού ποδηλάτου. Οι αστυνομικοί που ενημερώθηκαν επιτόπου για τα τεκταινόμενα, όπως λέει ο 35χρονος του είπαν ότι έχει χάσει το δίκιο του επειδή βιντεοσκόπησε τον οδηγό του ηλεκτρικού ποδηλάτου.
Αυτή η επισήμανση των αστυνομικών όμως έμελλε να δείξει τον «γολγοθά» που θα περνούσε ο 35χρονος καθηγητής τους επόμενους μήνες καθώς φεύγοντας από το αστυνομικό τμήμα όπου κατέληξαν αμφότεροι και χωρίς τελικώς να έχει καταθέσει μήνυση επέστρεψε στο σπίτι του και μετά από αρκετό καιρό και αφού είχε παρέλθει η προθεσμία της κατάθεσης μηνύσεως ανέβασε στην σελίδα του σε κοινωνικό μέσο δικτύωσης ένα βίντεο όπου εξιστορεί το συμβάν μαζί με το επίμαχο βίντεο του περιστατικού.
Έτσι ο καθηγητής βρέθηκε όμως στην «τσιμπίδα» του νόμου καθώς αστυνομικοί του τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής βίας, της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας, της Διεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους αλίευσαν από το διαδίκτυο και από την σελίδα του καθηγητή το εν λόγω βίντεο διάρκειας 1 λεπτού και 29 δευτερολέπτων, όπου πέραν της περιγραφής που κάνει για το συμβάν προτρέπει τον κόσμο να βιντεοσκοπεί προκειμένου όπως αναφέρει «να έχει αποδεικτικά στοιχεία. Εμένα μου συνέβη το περιστατικό μπροστά σε κόσμο, είπα μετά σε κάτι κυριούλες εκεί που καθόταν σε ένα καφέ, να ρθούνε μάρτυρες στην ασφάλεια, μου λένε δεν μπορούνε γιατί τον ξέρουμε. Οπότε άμα δεν είχα το βίντεο δεν θα χα κανένα αποδεικτικό».
Οι βαρύτατες κατηγορίες των ανακριτικών αρχώνΤο υλικό αυτό παραδόθηκε από τις αστυνομικές αρχές αρμοδίως στις ανακριτικές αρχές με την επισήμανση μάλιστα ότι από την εξέταση του οπτικοακουστικού υλικού δεν προκύπτει και δεν στοιχειοθετείται αδίκημα με φερόμενο ρατσιστικό κίνητρο. Δηλαδή ότι ο 35χρονος δεν έπεσε θύμα επίθεσης με ρατσιστικό κίνητρο από τον 50χρονο οδηγό του ηλεκτρικού ποδηλάτου.
Έτσι ο 35χρονος καθηγητής εξαιτίας της δημοσιοποίησης του βίντεο βρέθηκε κατηγορούμενος για μια σειρά αξιόποινων πράξεων, όπως της διάπραξης της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγιών ή διχόνοιας με την χρήση τεχνολογίας, τη διάθεση προσωπικών δεδομένων άλλου προσώπου με σκοπό την υποκίνηση άλλων ατόμων να του προκαλέσουν σωματική ή ψυχολογική βλάβη κ.α.
Στην απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο καθηγητής φέρεται να είπε ότι ως ΛΟΑΤΚΙ άτομο έχει δεχτεί αρκετές φορές ομοβοφική επίθεση και εξιστόρησε άλλα δύο περιστατικά που είχαν γίνει στη Θεσσαλονίκη με θύμα τον ίδιο.
Περιέγραψε αναλυτικά το περιστατικό που σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2025, ανέφερε ότι κατέθεσε μήνυση κατά των αστυνομικών που στο Α.Τ. Λευκού Πύργου όπου μετέβη μετά το συμβάν διότι όπως ισχυρίζεται δεν του φέρθηκαν σωστά και τον παραπλάνησαν όσον αφορά την μεταχείριση του εάν κατέθετε εκείνη την στιγμή μήνυση, και ισχυρίστηκε ότι απελπισμένος που χάθηκε το διάστημα που θα μπορούσε να καταθέσει μήνυση έκανε την ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
Περαιτέρω δε, αρνήθηκε ότι υποκίνησε τρίτους για επίθεση κατά του 50χρονου οδηγού του ηλεκτρικού ποδήλατου και ανέφερε ότι ο ίδιος υπέστη και σωματική και ψυχολογική βλάβη.
«Ο άνθρωπος δέχθηκε βίαιη επίθεση, μέρα μεσημέρι, στην μέση του δρόμου και παρ'όλα αυτά βρέθηκε και κατηγορούμενος με την κατηγορία ότι έβγαλε το κινητό του και κατέγραψε σε βίντεο τον άνθρωπο που του επιτέθηκε και με την πράξη του αυτή "παραβίασε τα προσωπικά δεδομένα του δράστη". Μάλιστα, η δίωξη σε βάρος του ήταν σε βαθμό κακουργήματος και κλήθηκε από Ανακριτή. Με τον τρόπο αυτό κάθε παθών κινδυνεύει να βρεθεί στην δύσκολη θέση να του "ζητάνε και τα ρέστα". Γιατί η αποτύπωση ήχου και εικόνας (ηχογράφηση, βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση) χωρίς την συναίνεση και του άλλου μέρους απαγορεύεται. Βέβαια, η συγκεκριμένη διάταξη, μετά και την πρόσφατη αυστηροποίησή της, κινδυνεύει να γίνει το καταφύγιο του κάθε παράνομου, που θα μπορεί να κρύβεται κάθε φορά πίσω από την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Κατάφερα να απαλλάξω τον πελάτη μου από δικονομικές συνέπειες. Όμως, έτσι όπως το πάει ο νομοθέτης με τα ζητήματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, φοβάμαι ότι δεν είναι μακριά η μέρα που κάποιος θα πάει φυλακή, στην προσπάθειά του να βρεί το δίκιο του», είπε ο κ. Παπαδόπουλος.
Περαιτέρω δε, αρνήθηκε ότι υποκίνησε τρίτους για επίθεση κατά του 50χρονου οδηγού του ηλεκτρικού ποδήλατου και ανέφερε ότι ο ίδιος υπέστη και σωματική και ψυχολογική βλάβη.
Ο νόμος περί προσωπικών δεδομένων και ο κίνδυνος για τα θύματαΤελικώς, ο 35χρονος αφέθηκε ελεύθερος ενώ ο δικηγόρος του Όθωνας Παπαδόπουλος μιλώντας για την υπόθεση στο protothema.gr επισήμανε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα οπτική όσον αφορά την αυστηροποίηση της διάταξης περί προσωπικών δεδομένων τονίζοντας ότι έτσι ελλοχεύει ο κίνδυνος να γίνει το καταφύγιο κάθε παράνομου ενώ το θύμα να βρεθεί στην φυλακή.
«Ο άνθρωπος δέχθηκε βίαιη επίθεση, μέρα μεσημέρι, στην μέση του δρόμου και παρ'όλα αυτά βρέθηκε και κατηγορούμενος με την κατηγορία ότι έβγαλε το κινητό του και κατέγραψε σε βίντεο τον άνθρωπο που του επιτέθηκε και με την πράξη του αυτή "παραβίασε τα προσωπικά δεδομένα του δράστη". Μάλιστα, η δίωξη σε βάρος του ήταν σε βαθμό κακουργήματος και κλήθηκε από Ανακριτή. Με τον τρόπο αυτό κάθε παθών κινδυνεύει να βρεθεί στην δύσκολη θέση να του "ζητάνε και τα ρέστα". Γιατί η αποτύπωση ήχου και εικόνας (ηχογράφηση, βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση) χωρίς την συναίνεση και του άλλου μέρους απαγορεύεται. Βέβαια, η συγκεκριμένη διάταξη, μετά και την πρόσφατη αυστηροποίησή της, κινδυνεύει να γίνει το καταφύγιο του κάθε παράνομου, που θα μπορεί να κρύβεται κάθε φορά πίσω από την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Κατάφερα να απαλλάξω τον πελάτη μου από δικονομικές συνέπειες. Όμως, έτσι όπως το πάει ο νομοθέτης με τα ζητήματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, φοβάμαι ότι δεν είναι μακριά η μέρα που κάποιος θα πάει φυλακή, στην προσπάθειά του να βρεί το δίκιο του», είπε ο κ. Παπαδόπουλος.
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