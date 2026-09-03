3 Σεπτεμβρίου 1843: Οι τοκογλύφοι της Αθήνας, τα πανάκριβα ακίνητα, η Επανάσταση κατά των Βαυαρών και το Σύνταγμα

Η κατάσταση στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1840 - Η "συνωμοτική" οργάνωση για την παραχώρηση Συντάγματος από τον Όθωνα - Ποιοι συμμετείχαν σ' αυτή; Η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 και το Σύνταγμα του 1844