Το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ με τα καρφιά στον Τσίπρα: Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση

Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, με το δεύτερο σποτ της καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα μπαίνει στον πυρήνα των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας επιλέγοντας να ξεκινήσει από το ιδιωτικό χρέος