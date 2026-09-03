Το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ με τα καρφιά στον Τσίπρα: Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση
Το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ με τα καρφιά στον Τσίπρα: Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση
Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, με το δεύτερο σποτ της καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα μπαίνει στον πυρήνα των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας επιλέγοντας να ξεκινήσει από το ιδιωτικό χρέος
Το δεύτερο από τα περίπου 20 τηλεοπτικά σποτ που έχει προετοιμάσει, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Κουμουνδούρου, με κεντρικό σύνθημα της ΣΥΡΙΖΑ: «Η πολιτική που χρειάζεσαι, η Αριστερά που ελευθερώνει».
Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, με το δεύτερο σποτ της καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα μπαίνει στον πυρήνα των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας επιλέγοντας να ξεκινήσει από το ιδιωτικό χρέος. Για το θέμα αυτό κατέθεσε στις αρχές της εβδομάδας ολοκληρωμένη πρόταση νόμου στην καρδιά της οποίας βρίσκεται η αξιοποίηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας ως παραλήπτη, με νόμο, μεγάλου μέρους των κρατικών εγγυήσεων που έχουν δοθεί στα funds και στους servicers.
Με βάση την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ η Αναπτυξιακή Τράπεζα γίνεται μέρος του δημόσιου μηχανισμού εξαγοράς του συνόλου των κόκκινων δανείων στην τιμή που τα αγόρασαν τα funds και τη διαχείρισή τους με τρόπο που οι οφειλέτες θα αντέχουν να εξοφλήσουν, όπως τονίζεται, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ απορρίπτει κατηγορηματικά τη συνθήκη αυθαιρεσίας που επικρατεί στην αγορά των κόκκινων δανείων με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Είναι αδιανόητο ένα fund να έχει αγοράσει ένα δάνειο στο 10% ή 20% της αξίας του, από τις τράπεζες με τις οποίες συνδέεται, και να απαιτεί από τον φτωχοποιημένο κόσμο της εργασίας, τους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους μικρομεσαίους και τους συνταξιούχους, ποσό που υπερβαίνει την αρχική οφειλή ακόμα και κατά 100%, υποστηρίζει η Κουμουνδούρου, συνεχίζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ με την πρόταση νόμου που κατέθεσε διώχνει τους servicers και τα κερδοσκοπικά funds από τη χώρα και μετατρέπει τις εγγυήσεις του δημοσίου σε κοινωνικό κεφάλαιο προστασίας των οφειλετών οι οποίοι διέσωσαν στα δύσκολα χρόνια το χρηματοπιστωτικό σύστημα, όχι γιατί το ήθελαν, αλλά γιατί τους το επέβαλαν οι συνθήκες δανεισμού της χώρας.
Παράλληλα, η επιλογή του άλλοτε κυβερνητικού κόμματος να αφήσει αιχμές για το συγκεκριμένο ζήτημα ως προς την στάση των υπολοίπων προοδευτικών δυνάμεων δεν είναι ασύνδετη με την πολιτική δραστηριότητα του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την ατζέντα που ο ίδιος διατύπωσε μόλις χθες, στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του.
«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όταν οι άλλοι σωπαίνουν, παίρνει θέση! Είναι η πολιτική που χρειάζονται οι πολίτες, είναι η Αριστερά που ελευθερώνει!» καταλήγει με… νόημα η Κουμουνδούρου, που αναμένεται να κλιμακώσει την επίθεση της την επόμενη εβδομάδα.
Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, με το δεύτερο σποτ της καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα μπαίνει στον πυρήνα των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας επιλέγοντας να ξεκινήσει από το ιδιωτικό χρέος. Για το θέμα αυτό κατέθεσε στις αρχές της εβδομάδας ολοκληρωμένη πρόταση νόμου στην καρδιά της οποίας βρίσκεται η αξιοποίηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας ως παραλήπτη, με νόμο, μεγάλου μέρους των κρατικών εγγυήσεων που έχουν δοθεί στα funds και στους servicers.
Με βάση την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ η Αναπτυξιακή Τράπεζα γίνεται μέρος του δημόσιου μηχανισμού εξαγοράς του συνόλου των κόκκινων δανείων στην τιμή που τα αγόρασαν τα funds και τη διαχείρισή τους με τρόπο που οι οφειλέτες θα αντέχουν να εξοφλήσουν, όπως τονίζεται, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ απορρίπτει κατηγορηματικά τη συνθήκη αυθαιρεσίας που επικρατεί στην αγορά των κόκκινων δανείων με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Είναι αδιανόητο ένα fund να έχει αγοράσει ένα δάνειο στο 10% ή 20% της αξίας του, από τις τράπεζες με τις οποίες συνδέεται, και να απαιτεί από τον φτωχοποιημένο κόσμο της εργασίας, τους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους μικρομεσαίους και τους συνταξιούχους, ποσό που υπερβαίνει την αρχική οφειλή ακόμα και κατά 100%, υποστηρίζει η Κουμουνδούρου, συνεχίζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ με την πρόταση νόμου που κατέθεσε διώχνει τους servicers και τα κερδοσκοπικά funds από τη χώρα και μετατρέπει τις εγγυήσεις του δημοσίου σε κοινωνικό κεφάλαιο προστασίας των οφειλετών οι οποίοι διέσωσαν στα δύσκολα χρόνια το χρηματοπιστωτικό σύστημα, όχι γιατί το ήθελαν, αλλά γιατί τους το επέβαλαν οι συνθήκες δανεισμού της χώρας.
Παράλληλα, η επιλογή του άλλοτε κυβερνητικού κόμματος να αφήσει αιχμές για το συγκεκριμένο ζήτημα ως προς την στάση των υπολοίπων προοδευτικών δυνάμεων δεν είναι ασύνδετη με την πολιτική δραστηριότητα του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την ατζέντα που ο ίδιος διατύπωσε μόλις χθες, στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του.
Πυρά στον Τσίπρα
«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όταν οι άλλοι σωπαίνουν, παίρνει θέση! Είναι η πολιτική που χρειάζονται οι πολίτες, είναι η Αριστερά που ελευθερώνει!» καταλήγει με… νόημα η Κουμουνδούρου, που αναμένεται να κλιμακώσει την επίθεση της την επόμενη εβδομάδα.
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