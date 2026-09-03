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Στη Μύκονο ο Ζαν Πολ Γκοτιέ, φωτογραφίες από τη βραδινή του έξοδο
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Ζαν Πολ Γκοτιέ Μύκονος

Στη Μύκονο ο Ζαν Πολ Γκοτιέ, φωτογραφίες από τη βραδινή του έξοδο

Ο 74χρονος σχεδιαστής μόδας επισκέφτηκε για μία ακόμη φορά το νησί των ανέμων

Στη Μύκονο ο Ζαν Πολ Γκοτιέ, φωτογραφίες από τη βραδινή του έξοδο
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στη Μύκονο βρέθηκε ο Ζαν Πολ Γκοτιέ, ο οποίος εθεάθη να κάνει βόλτα στα σοκάκια του νησιού το βράδυ.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, που έχει εκφράσει δημόσια την αγάπη του για την Ελλάδα και επισκέπτεται συχνά τη χώρα και τον συγκεκριμένο προορισμό, φωτογραφήθηκε να περπατά σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους, με τον ίδιο να ποζάρει χαμογελαστός.

Ο Ζαν Πολ Γκοτιέ έκανε μία casual εμφάνιση, φορώντας μαύρο παντελόνι, σκούρα γκρι μπλούζα, ένα τζιν τζάκετ και κλειστά μαύρα παπούτσια.

Δείτε φωτογραφίες

Στη Μύκονο ο Ζαν Πολ Γκοτιέ, φωτογραφίες από τη βραδινή του έξοδο
Στη Μύκονο ο Ζαν Πολ Γκοτιέ, φωτογραφίες από τη βραδινή του έξοδο
Στη Μύκονο ο Ζαν Πολ Γκοτιέ, φωτογραφίες από τη βραδινή του έξοδο

Φωτογραφίες: NDP / Νίκος Ζώτος
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ

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