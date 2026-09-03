Το φόρεμα «σφιγγοφωλιά» της Αμάλ Κλούνεϊ και τα κόκκινα δερμάτινα γάντια της Κλερ Φόι: Οι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας

Λόρα Ντερν / Eurokinissi Νικόλαος Πλακιάς

Τζόναθαν Μπέιλι / Eurokinissi Νικόλαος Πλακιάς

Κλερ Φόι / Eurokinissi Νικόλαος Πλακιάς

Νίκολας Γκάλιτζιν / Eurokinissi Νικόλαος Πλακιάς

Νίνα Ντόμπρεβ / Eurokinissi Νικόλαος Πλακιάς

Η Αμερικανίδα σκηνοθέτις, ηθοποιός, σεναριογράφος, παραγωγός, καθώς και πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί της έναρξης φορώντας μια δημιουργία Celine, συνδυασμένη με εντυπωσιακά κοσμήματα.Η ηθοποιός, η οποία απένειμε στον Τζορτζ Κλούνεϊ τον τιμητικό Χρυσό Λέοντα εμφανίστηκε με μια ροζ σατέν δημιουργία Prada, μαύρα χαμηλοτάκουνα παπούτσια και κοσμήματα Cartier.Ο διάσημος ηθοποιός πόζαρε στους φωτογράφους με σμόκιν Giorgio Armani, ανανεώνοντας αβίαστα το κλασικό ανδρικό στυλ.Η Βρετανίδα ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας «Ink», στην έναρξη του φεστιβάλ, με δημιουργία Bottega Veneta σε έντονη κόκκινη απόχρωση, δερμάτινα γάντια όπερας και κοσμήματα Swarovski.Η ηθοποιός έκανε μία εντυπωσιακή εμφάνιση με στράπλες φόρεμα Giorgio Armani με λεπτό κέντημα.Ο Βρετανός πρωταγωνιστής επέλεξε ένα σύνολο Emporio Armani χωρίς σακάκι, αφήνοντας το πουκάμισο με το ιδιαίτερο διακοσμητικό κούμπωμα στον γιακά να κλέψει την παράσταση.Η Καναδή σταρ ήταν ντυμένη με μία μαύρη, περίτεχνα κεντημένη τουαλέτα Armani Privé σε ίσια γραμμή, ενώ οι πράσινες σιφόν πινελιές χάριζαν μια απρόσμενη νότα στο σύνολο.Φωτογραφία άρθρου: Eurokinissi / Νικόλαος Πλακιάς