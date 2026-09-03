ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας, σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα

Το φόρεμα «σφιγγοφωλιά» της Αμάλ Κλούνεϊ και τα κόκκινα δερμάτινα γάντια της Κλερ Φόι: Οι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας
GALA
Φεστιβάλ Βενετίας Αμάλ Κλούνεϊ Τζορτζ Κλούνεϊ Μάγκι Τζίλενχαλ Λόρα Ντερν Τζόναθαν Μπέιλι

Το φόρεμα «σφιγγοφωλιά» της Αμάλ Κλούνεϊ και τα κόκκινα δερμάτινα γάντια της Κλερ Φόι: Οι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας

Η φετινή διοργάνωση ξεκίνησε επίσημα την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί δέκα ημέρες αργότερα

Το φόρεμα «σφιγγοφωλιά» της Αμάλ Κλούνεϊ και τα κόκκινα δερμάτινα γάντια της Κλερ Φόι: Οι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ
Το 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ξεκίνησε και επίσημα, φέρνοντας μαζί του εντυπωσιακές στιγμές μόδας.

Κάθε χρόνο, το ειδυλλιακό Λίντο γίνεται το σκηνικό για εμβληματικές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, από φορέματα που μόλις κατέβηκαν από την πασαρέλα μέχρι περιζήτητες δημιουργίες haute couture από το παρελθόν.

Η φετινή διοργάνωση που ολοκληρώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου περιλαμβάνει ένα γεμάτο πρόγραμμα από πολυσυζητημένες κυκλοφορίες και τις αντίστοιχες πρεμιέρες με τους μεγαλύτερους αστέρες.

Σύμφωνα με το περιοδικό «W», από την πρώτη κιόλας ημέρα, διάσημα ονόματα και πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ κατέκλυσαν τα ιστορικά κανάλια της Βενετίας.

Η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής Μάγκι Τζίλενχαλ έδωσε το σύνθημα για την έναρξη φορώντας ένα κομψό, μαύρο κοστούμι The Row. Η Κένταλ Τζένερ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο με Chanel. Η Λόρα Ντερν έφτασε με σκάφος φορώντας Alaïa, λίγες ώρες πριν απονείμει στον Τζορτζ Κλούνεϊ τον Χρυσό Λέοντα για τη συνολική του προσφορά του στον κινηματογράφο.

Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ

Το ζευγάρι πρωταγωνίστησε στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ, παραδίδοντας μαθήματα μοναδικής κομψότητας. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ήταν ντυμένος με ένα κομψό σμόκιν Giorgio Armani ενώ η διάσημη δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων επέλεξε με μια custom δημιουργία Tom Ford διά χειρός Haider Ackermann, συνδυασμένη με πολυτελή κοσμήματα Cartier.

Το φόρεμα «σφιγγοφωλιά» της Αμάλ Κλούνεϊ και τα κόκκινα δερμάτινα γάντια της Κλερ Φόι: Οι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας
Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ / Eurokinissi Νικόλαος Πλακιάς


Κλείσιμο
Το μαύρο φόρεμα από μεταξωτό ταφτά ξεχώριζε για τα ασύμμετρα, αιχμηρά πλισέ και τα δομημένα τμήματά του σε στυλ «σφιγγοφωλιάς», ενώ οι διαφάνειες από ζορζέτα στα πλαϊνά και η δερμάτινη λεπτομέρεια στη λαιμόκοψη έδιναν μια μοντέρνα πινελιά στο σύνολο.

Η Αμάλ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρες γόβες και ένα ταιριαστό τσαντάκι από λουστρίνι του οίκου, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της προτίμηση στις αβίαστα κομψές δημιουργίες του Ackermann, σύμφωνα με το RCFA. Την εικόνα της επιμελήθηκε για άλλη μία φορά ο διεθνούς φήμης Έλληνας hair stylist Δημήτρης Γιαννέτος.

Μάγκι Τζίλενχαλ

Το φόρεμα «σφιγγοφωλιά» της Αμάλ Κλούνεϊ και τα κόκκινα δερμάτινα γάντια της Κλερ Φόι: Οι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας
Μάγκι Τζίλενχαλ / Eurokinissi Νικόλαος Πλακιάς


Η Αμερικανίδα σκηνοθέτις, ηθοποιός, σεναριογράφος, παραγωγός, καθώς και πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί της έναρξης φορώντας μια δημιουργία Celine, συνδυασμένη με εντυπωσιακά κοσμήματα.

Λόρα Ντερν

Το φόρεμα «σφιγγοφωλιά» της Αμάλ Κλούνεϊ και τα κόκκινα δερμάτινα γάντια της Κλερ Φόι: Οι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας
Λόρα Ντερν / Eurokinissi Νικόλαος Πλακιάς


Η ηθοποιός, η οποία απένειμε στον Τζορτζ Κλούνεϊ τον τιμητικό Χρυσό Λέοντα εμφανίστηκε με μια ροζ σατέν δημιουργία Prada, μαύρα χαμηλοτάκουνα παπούτσια και κοσμήματα Cartier.

Τζόναθαν Μπέιλι

Το φόρεμα «σφιγγοφωλιά» της Αμάλ Κλούνεϊ και τα κόκκινα δερμάτινα γάντια της Κλερ Φόι: Οι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας
Τζόναθαν Μπέιλι / Eurokinissi Νικόλαος Πλακιάς

Ο διάσημος ηθοποιός πόζαρε στους φωτογράφους με σμόκιν Giorgio Armani, ανανεώνοντας αβίαστα το κλασικό ανδρικό στυλ.

Κλερ Φόι

Το φόρεμα «σφιγγοφωλιά» της Αμάλ Κλούνεϊ και τα κόκκινα δερμάτινα γάντια της Κλερ Φόι: Οι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας
Κλερ Φόι / Eurokinissi Νικόλαος Πλακιάς


Η Βρετανίδα ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας «Ink», στην έναρξη του φεστιβάλ, με δημιουργία Bottega Veneta σε έντονη κόκκινη απόχρωση, δερμάτινα γάντια όπερας και κοσμήματα Swarovski.

Ζαζί Μπιτζ



Η ηθοποιός έκανε μία εντυπωσιακή εμφάνιση με στράπλες φόρεμα Giorgio Armani με λεπτό κέντημα.

Νίκολας Γκάλιτζιν

Το φόρεμα «σφιγγοφωλιά» της Αμάλ Κλούνεϊ και τα κόκκινα δερμάτινα γάντια της Κλερ Φόι: Οι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας
Νίκολας Γκάλιτζιν / Eurokinissi Νικόλαος Πλακιάς


Ο Βρετανός πρωταγωνιστής επέλεξε ένα σύνολο Emporio Armani χωρίς σακάκι, αφήνοντας το πουκάμισο με το ιδιαίτερο διακοσμητικό κούμπωμα στον γιακά να κλέψει την παράσταση.

Νίνα Ντόμπρεβ

Το φόρεμα «σφιγγοφωλιά» της Αμάλ Κλούνεϊ και τα κόκκινα δερμάτινα γάντια της Κλερ Φόι: Οι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας
Νίνα Ντόμπρεβ / Eurokinissi Νικόλαος Πλακιάς


Η Καναδή σταρ ήταν ντυμένη με μία μαύρη, περίτεχνα κεντημένη τουαλέτα Armani Privé σε ίσια γραμμή, ενώ οι πράσινες σιφόν πινελιές χάριζαν μια απρόσμενη νότα στο σύνολο.

Φωτογραφία άρθρου: Eurokinissi / Νικόλαος Πλακιάς
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης