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Άνια Τέιλορ-Τζόι για τη δημοσιότητα: Μου πήρε χρόνο για να μη νιώθω ότι με κυνηγούν και να σταματήσω να κρύβομαι
Άνια Τέιλορ-Τζόι για τη δημοσιότητα: Μου πήρε χρόνο για να μη νιώθω ότι με κυνηγούν και να σταματήσω να κρύβομαι
Νομίζω ότι έχω προστατεύσει υπερβολικά τον εαυτό μου, εξομολογήθηκε η ηθοποιός
Τη σχέση της με τη δημοσιότητα μέσα στα χρόνια περιέγραψε η Άνια Τέιλορ-Τζόι, κάνοντας μία ιδιαίτερη αναφορά στο τίμημα που τη συνοδεύει.
Η ηθοποιός παραχώρησε πρόσφατα μια εκτενή συνέντευξη μαζί με τη Μάιλι Σάιρους στο περιοδικό V Magazine. Μεταξύ άλλων, η Τέιλορ-Τζόι μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τη φήμη, όταν η τραγουδίστρια— τη ρώτησε πώς προστατεύει τον εαυτό της από τη δημόσια έκθεση.
«Αν μη τι άλλο, νομίζω ότι έχω προστατεύσει υπερβολικά τον εαυτό μου. Μου πήρε λίγο χρόνο για να σταματήσω να νιώθω ότι με κυνηγούν, να σταματήσω να θέλω να κρύβομαι», εξομολογήθηκε η Άνια Τέιλορ-Τζόι. Όπως είπε στη συνέχεια: «Έχω μάθει να παίρνω τα πράγματα λιγότερο σοβαρά, επιλέγοντας ποιες γνώμες έχουν πραγματικά σημασία για μένα και ποιες βασίζονται σε ελάχιστη ή και καθόλου ουσιαστική γνώση».
Η διαχείριση της κριτικής των άλλων είναι μία από τις δυσκολίες της δημοσιότητας, όμως η Τέιλορ-Τζόι έχει έρθει αντιμέτωπη και με μια πολύ πιο σκοτεινή πλευρά της φήμης. Το 2023, ένοπλος διαρρήκτης εισέβαλε σε πολυτελή κατοικία στο Λονδίνο, όπου η ηθοποιός διέμενε μαζί με τον σύζυγό της, μουσικό Μάλκολμ ΜακΡέι.
Σύμφωνα με το Associated Press, ο εισβολέας προσπάθησε να παραβιάσει την πόρτα της κρεβατοκάμαρας της Τέιλορ-Τζόι με λοστό, όμως τράπηκε σε φυγή όταν ο ΜακΡέι ισχυρίστηκε ότι είχε όπλο. Ο δράστης καταδικάστηκε αργότερα σε τρία χρόνια φυλάκισης.
Η Τέιλορ-Τζόι έγινε αρχικά γνωστή μέσα από ανεξάρτητες παραγωγές όπως τα «The Witch» και «Thoroughbreds». Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε στο πλευρό του Τζέιμς ΜακΑβόι στο «Split» του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν, πριν γνωρίσει παγκόσμια επιτυχία με το «The Queen’s Gambit». Πλέον, η ηθοποιός ετοιμάζεται να αναλάβει έναν κομβικό ρόλο στην τρίτη ταινία του «Dune» του Ντενί Βιλνέβ, υποδυόμενη την αδελφή του Πολ Ατρείδη, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τιμοτέ Σαλαμέ.
Όταν η Μάιλι τη ρώτησε πώς διαχειρίζεται την πίεση που συνεπάγεται η συμμετοχή σε ένα τόσο μεγάλο κινηματογραφικό franchise, η Τέιλορ-Τζόι εμφανίστηκε καθησυχαστική. «Δεν άφησα ποτέ αυτό να με απασχολήσει, Φυσικά και ελπίζω οι θαυμαστές να μείνουν ευχαριστημένοι από το τελικό αποτέλεσμα, αλλά δεν ξεχνώ ποτέ ότι κι εγώ η ίδια είμαι θαυμάστρια. Του κόσμου αυτού, του σκηνοθέτη, του χαρακτήρα. Προσεγγίζω κάθε δουλειά με τον ίδιο τρόπο — με απόλυτη αφοσίωση στο παρόν, ανοιχτή καρδιά και αχαλίνωτη περιέργεια. Όλα είναι μια περιπέτεια!», δήλωσε.
Όσο για τις προσδοκίες που συνοδεύουν τη συμμετοχή της στο «Dune: Part Three», σημείωσε ότι η πίεση που αισθάνεται προέρχεται κυρίως από την ίδια και όχι από τους άλλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Νομίζω ότι ακόμη προσπαθώ να εντυπωσιάσω τον εαυτό μου. Έχω παράλογα υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό μου και αυτό μερικές φορές μπορεί να είναι εξαντλητικό. Όχι τόσο σε σχέση με τους άλλους, όσο σε προσωπικό επίπεδο. Νοιάζομαι τόσο πολύ για τη δημιουργική διαδικασία, ώστε θέλω να είμαι σίγουρη ότι έχω δώσει τον καλύτερό μου εαυτό. Μεγαλώνοντας, έμαθα ότι μερικές φορές η τελειότητα βρίσκεται στο να ξέρεις πότε πρέπει να αφήνεις τα πράγματα να εξελίσσονται».
Η ηθοποιός παραχώρησε πρόσφατα μια εκτενή συνέντευξη μαζί με τη Μάιλι Σάιρους στο περιοδικό V Magazine. Μεταξύ άλλων, η Τέιλορ-Τζόι μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τη φήμη, όταν η τραγουδίστρια— τη ρώτησε πώς προστατεύει τον εαυτό της από τη δημόσια έκθεση.
«Αν μη τι άλλο, νομίζω ότι έχω προστατεύσει υπερβολικά τον εαυτό μου. Μου πήρε λίγο χρόνο για να σταματήσω να νιώθω ότι με κυνηγούν, να σταματήσω να θέλω να κρύβομαι», εξομολογήθηκε η Άνια Τέιλορ-Τζόι. Όπως είπε στη συνέχεια: «Έχω μάθει να παίρνω τα πράγματα λιγότερο σοβαρά, επιλέγοντας ποιες γνώμες έχουν πραγματικά σημασία για μένα και ποιες βασίζονται σε ελάχιστη ή και καθόλου ουσιαστική γνώση».
Η διαχείριση της κριτικής των άλλων είναι μία από τις δυσκολίες της δημοσιότητας, όμως η Τέιλορ-Τζόι έχει έρθει αντιμέτωπη και με μια πολύ πιο σκοτεινή πλευρά της φήμης. Το 2023, ένοπλος διαρρήκτης εισέβαλε σε πολυτελή κατοικία στο Λονδίνο, όπου η ηθοποιός διέμενε μαζί με τον σύζυγό της, μουσικό Μάλκολμ ΜακΡέι.
Σύμφωνα με το Associated Press, ο εισβολέας προσπάθησε να παραβιάσει την πόρτα της κρεβατοκάμαρας της Τέιλορ-Τζόι με λοστό, όμως τράπηκε σε φυγή όταν ο ΜακΡέι ισχυρίστηκε ότι είχε όπλο. Ο δράστης καταδικάστηκε αργότερα σε τρία χρόνια φυλάκισης.
Anya Taylor-Joy says she initially struggled with adjusting to fame and often wanted ‘to hide.’ https://t.co/17xy3uPC8K— Entertainment Weekly (@EW) September 2, 2026
Όταν η Μάιλι τη ρώτησε πώς διαχειρίζεται την πίεση που συνεπάγεται η συμμετοχή σε ένα τόσο μεγάλο κινηματογραφικό franchise, η Τέιλορ-Τζόι εμφανίστηκε καθησυχαστική. «Δεν άφησα ποτέ αυτό να με απασχολήσει, Φυσικά και ελπίζω οι θαυμαστές να μείνουν ευχαριστημένοι από το τελικό αποτέλεσμα, αλλά δεν ξεχνώ ποτέ ότι κι εγώ η ίδια είμαι θαυμάστρια. Του κόσμου αυτού, του σκηνοθέτη, του χαρακτήρα. Προσεγγίζω κάθε δουλειά με τον ίδιο τρόπο — με απόλυτη αφοσίωση στο παρόν, ανοιχτή καρδιά και αχαλίνωτη περιέργεια. Όλα είναι μια περιπέτεια!», δήλωσε.
Όσο για τις προσδοκίες που συνοδεύουν τη συμμετοχή της στο «Dune: Part Three», σημείωσε ότι η πίεση που αισθάνεται προέρχεται κυρίως από την ίδια και όχι από τους άλλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Νομίζω ότι ακόμη προσπαθώ να εντυπωσιάσω τον εαυτό μου. Έχω παράλογα υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό μου και αυτό μερικές φορές μπορεί να είναι εξαντλητικό. Όχι τόσο σε σχέση με τους άλλους, όσο σε προσωπικό επίπεδο. Νοιάζομαι τόσο πολύ για τη δημιουργική διαδικασία, ώστε θέλω να είμαι σίγουρη ότι έχω δώσει τον καλύτερό μου εαυτό. Μεγαλώνοντας, έμαθα ότι μερικές φορές η τελειότητα βρίσκεται στο να ξέρεις πότε πρέπει να αφήνεις τα πράγματα να εξελίσσονται».
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