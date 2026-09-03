Νέα στοιχεία για τον θάνατο της συζύγου του Ρίτσαρντ Μπράνσον: «Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πνευμονικής εμβολής»
Νέα στοιχεία για τον θάνατο της συζύγου του Ρίτσαρντ Μπράνσον: «Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πνευμονικής εμβολής»
Η πλήρης έρευνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου - Η Τζόαν Μπράνσον έφυγε από τη ζωή στις 24 Νοεμβρίου, σε ηλικία 80 ετών
Νέα στοιχεία για τον θάνατο της συζύγου του Ρίτσαρντ Μπράνσον ήρθαν στο φως της δημοσιότητας δέκα μήνες μετά, σύμφωνα με την Daily Mail.
Η Τζόαν Μπράνσον έφυγε από τη ζωή στις 24 Νοεμβρίου, σε ηλικία 80 ετών, στο νοσοκομείο Lister Hospital στο Τσέλσι, μετά από πτώση που είχε προηγηθεί, όπως είχε γίνει γνωστό, με τον δισεκατομμυριούχο να ανακοινώνει την απώλειά της μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στα social media.
Σε νέα ακροαματική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από την καθηγήτρια Φιόνα Γουίλκοξ, η οποία τόνισε πως δεν επιθυμεί την απόδοση ευθυνών με την έρευνά της επισημαίνοντας πως «θέλει να εξετάσει τα γεγονότα και να καταλήξει στα σωστά συμπεράσματα, αντλώντας διδάγματα από όσα συνέβησαν», αναφέρθηκε πως για τον θάνατο της Τζόαν Μπράνσον υπάρχουν «σαφείς ενδείξεις πνευμονικής εμβολής», δηλαδή θρόμβου αίματος στους πνεύμονες.
Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι «η συντριπτική πιθανότητα είναι πως υπήρχε εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση».
Η πλήρης έρευνα, ωστόσο, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου, όπου θα καταθέσουν αρκετοί μάρτυρες.
Σε ακροαματική διαδικασία που είχε πραγματοποιηθεί στο ίδιο δικαστήριο τον Μάιο είχε γίνει γνωστό ότι η οικογένεια της Τζόαν Μπράνσον, ο σύζυγός της, η κόρη και ο γιος τους, δεν επιθυμούν να αποδοθούν ευθύνες για τον θάνατό της.
Η κόρη του ζευγαριού τότε είχε δηλώσει: «Πιστεύω ότι η μαμά είχε εξαιρετική φροντίδα. Οι γιατροί της έσωσαν τη ζωή πριν από τρία χρόνια, χαρίζοντάς μας άλλα τρία χρόνια μαζί. Θέλουμε απλώς να βοηθήσουμε άλλες οικογένειες, αν υπάρχουν διδάγματα που μπορούν να αντληθούν».
Η Τζόαν Μπράνσον φέρεται πως είχε ιστορικό θρομβώσεων, το οποίο χρονολογείται τουλάχιστον από το 2010.
Πριν από 8 χρόνια, το 2018, όπως είχε αναφερθεί στο δικαστήριο, ξύπνησε ένα πρωί και διαπίστωσε ότι το πόδι της είχε πρηστεί και ήταν τρεις φορές μεγαλύτερο από το φυσιολογικό του μέγεθος.
Η ίδια οδηγήθηκε στο νοσοκομείο και με τον σύζυγό της ενημερώθηκαν ότι είχε υποστεί σειρά θρομβώσεων από τον αστράγαλο έως τη βουβωνική χώρα, σε μία από τις σοβαρότερες περιπτώσεις που, όπως είπαν οι γιατροί, είχαν αντιμετωπίσει.
Στη Τζόαν Μπράνσον χορηγήθηκε το αντιπηκτικό φάρμακο και της δόθηκε κάλτσα συμπίεσης, ωστόσο οι γιατροί την προειδοποίησαν ότι εξακολουθούσε να κινδυνεύει από «σοβαρή πνευμονική εμβολή». Παράλληλα, υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία τοποθετήθηκε στη φλέβα του ποδιού της μια ειδική κατασκευή, η οποία εμπόδιζε τους θρόμβους να φτάσουν στους πνεύμονές της.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η Τζόαν Μπράνσον έφυγε από τη ζωή στις 24 Νοεμβρίου, σε ηλικία 80 ετών, στο νοσοκομείο Lister Hospital στο Τσέλσι, μετά από πτώση που είχε προηγηθεί, όπως είχε γίνει γνωστό, με τον δισεκατομμυριούχο να ανακοινώνει την απώλειά της μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στα social media.
Σε νέα ακροαματική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από την καθηγήτρια Φιόνα Γουίλκοξ, η οποία τόνισε πως δεν επιθυμεί την απόδοση ευθυνών με την έρευνά της επισημαίνοντας πως «θέλει να εξετάσει τα γεγονότα και να καταλήξει στα σωστά συμπεράσματα, αντλώντας διδάγματα από όσα συνέβησαν», αναφέρθηκε πως για τον θάνατο της Τζόαν Μπράνσον υπάρχουν «σαφείς ενδείξεις πνευμονικής εμβολής», δηλαδή θρόμβου αίματος στους πνεύμονες.
Richard Branson's wife Joan 'likely suffered blood clot in her lungs' after being admitted to hospital following fall, inquest told https://t.co/43iYm3eLQy— Daily Mail (@DailyMail) September 2, 2026
Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι «η συντριπτική πιθανότητα είναι πως υπήρχε εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση».
Η πλήρης έρευνα, ωστόσο, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου, όπου θα καταθέσουν αρκετοί μάρτυρες.
Σε ακροαματική διαδικασία που είχε πραγματοποιηθεί στο ίδιο δικαστήριο τον Μάιο είχε γίνει γνωστό ότι η οικογένεια της Τζόαν Μπράνσον, ο σύζυγός της, η κόρη και ο γιος τους, δεν επιθυμούν να αποδοθούν ευθύνες για τον θάνατό της.
Η κόρη του ζευγαριού τότε είχε δηλώσει: «Πιστεύω ότι η μαμά είχε εξαιρετική φροντίδα. Οι γιατροί της έσωσαν τη ζωή πριν από τρία χρόνια, χαρίζοντάς μας άλλα τρία χρόνια μαζί. Θέλουμε απλώς να βοηθήσουμε άλλες οικογένειες, αν υπάρχουν διδάγματα που μπορούν να αντληθούν».
Η Τζόαν Μπράνσον φέρεται πως είχε ιστορικό θρομβώσεων, το οποίο χρονολογείται τουλάχιστον από το 2010.
Πριν από 8 χρόνια, το 2018, όπως είχε αναφερθεί στο δικαστήριο, ξύπνησε ένα πρωί και διαπίστωσε ότι το πόδι της είχε πρηστεί και ήταν τρεις φορές μεγαλύτερο από το φυσιολογικό του μέγεθος.
Η ίδια οδηγήθηκε στο νοσοκομείο και με τον σύζυγό της ενημερώθηκαν ότι είχε υποστεί σειρά θρομβώσεων από τον αστράγαλο έως τη βουβωνική χώρα, σε μία από τις σοβαρότερες περιπτώσεις που, όπως είπαν οι γιατροί, είχαν αντιμετωπίσει.
Στη Τζόαν Μπράνσον χορηγήθηκε το αντιπηκτικό φάρμακο και της δόθηκε κάλτσα συμπίεσης, ωστόσο οι γιατροί την προειδοποίησαν ότι εξακολουθούσε να κινδυνεύει από «σοβαρή πνευμονική εμβολή». Παράλληλα, υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία τοποθετήθηκε στη φλέβα του ποδιού της μια ειδική κατασκευή, η οποία εμπόδιζε τους θρόμβους να φτάσουν στους πνεύμονές της.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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