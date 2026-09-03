Νέα στοιχεία για τον θάνατο της συζύγου του Ρίτσαρντ Μπράνσον: «Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πνευμονικής εμβολής»

Η πλήρης έρευνα, ωστόσο, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου, όπου θα καταθέσουν αρκετοί μάρτυρες.



Σε ακροαματική διαδικασία που είχε πραγματοποιηθεί στο ίδιο δικαστήριο τον Μάιο είχε γίνει γνωστό ότι η οικογένεια της Τζόαν Μπράνσον, ο σύζυγός της, η κόρη και ο γιος τους, δεν επιθυμούν να αποδοθούν ευθύνες για τον θάνατό της.



Η κόρη του ζευγαριού τότε είχε δηλώσει: «Πιστεύω ότι η μαμά είχε εξαιρετική φροντίδα. Οι γιατροί της έσωσαν τη ζωή πριν από τρία χρόνια, χαρίζοντάς μας άλλα τρία χρόνια μαζί. Θέλουμε απλώς να βοηθήσουμε άλλες οικογένειες, αν υπάρχουν διδάγματα που μπορούν να αντληθούν».





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