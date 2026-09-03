Πυροβολισμοί στο Κίεβο μεταξύ μελών των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας: «Παίρνει κεφάλια» ο Ζελένσκι

Ζελένσκι: «Απολύτως ντροπιαστική κατάσταση»

Προηγούμενες συγκρούσεις μεταξύ HUR και SBU

Σύμφωνα με τον ίδιο, έπειτα από διαπραγματεύσεις και συμφωνία σχετικά με τις νόμιμες διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθηθούν, η SBU άρχισε να συλλαμβάνει εκπροσώπους της HUR. Ισχυρίστηκε επίσης ότι στελέχη τηςάνοιξαν πυρ εναντίον άοπλων αξιωματικών της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών., δικηγόρος του, ανέφερε σε ουκρανικό τηλεοπτικό σταθμό ότι στελέχη της HUR τραυματίστηκαν κατά την ανταλλαγή πυρών και ότι δύο από αυτά νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. «Ο ένας πυροβολήθηκε στο πόδι, με αποτέλεσμα να κοπεί αρτηρία και να αιμορραγεί. Βρίσκεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο. Ο δεύτερος νοσηλεύεται επίσης σε σοβαρή κατάσταση. Ο τρίτος έχει τραυματιστεί ελαφρύτερα», δήλωσε στηνΟ Μπορόβσκι, ο οποίος ανέφερε ότι βρισκόταν στο σημείο, κατήγγειλε ακόμη ότι στελέχη της SBU πραγματοποίησαν έκτακτη νυχτερινή έρευνα στο διαμέρισμα του Καπλούνοφ, χωρίς να επιτρέψουν την παρουσία του δικηγόρου του και χωρίς δικαστικό ένταλμα. Παράλληλα, διερωτήθηκε γιατί η έρευνα πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου, εφόσον ο Καπλούνοφ είχε ήδη τεθεί υπό κράτηση από τις 23 Αυγούστου, και σημείωσε ότι δεν έχει ακόμη ενημερωθεί για ποιον λόγο συνελήφθη ο πελάτης του.Ο δικηγόρος απέρριψε επίσης τον ισχυρισμό της SBU ότι απέτρεψε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Καπλούνοφ. Χαρακτήρισε την ανακοίνωση προσπάθεια δικαιολόγησης μιας εξωδικαστικής κράτησης και «επικοινωνιακό τέχνασμα».Ο Μπορόβσκι είπε ακόμη ότι ο διοικητής της μονάδας «» ήταν παρών κατά τη διάρκεια των ερευνών και συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων των δύο υπηρεσιών ασφαλείας. Ο Καπλούνοφ αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ωστόσο παραμένει άγνωστο πού βρίσκεται.Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε αργότερα το περιστατικό «απολύτως ντροπιαστική κατάσταση» και ανακοίνωσε ότι ο γενικός εισαγγελέαςκαι τοθα εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη.Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν. Άφησε επίσης ανοικτό το ενδεχόμενο αλλαγών σε πρόσωπα από τις ηγεσίες των υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς και τη διεξαγωγή εσωτερικών ερευνών και από τις δύο υπηρεσίες.«Εδώ, στην Ουκρανία, μπορεί κανείς να πυροβολεί μόνο εναντίον των Ρώσων κατακτητών, υπερασπιζόμενος τη χώρα», δήλωσε. «Καμία άλλη ανταλλαγή πυροβολισμών δεν θα θεωρηθεί ποτέ από το κράτος μας κάτι που επιτρέπεται σε οποιονδήποτε».Στη συνέχεια, ο Ζελένσκι υπέγραψε προεδρικό διάταγμα για την απομάκρυνση του, επικεφαλής του τμήματος προστασίας κρατικών μυστικών της SBU. Ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου,ζήτησε τη διενέργεια «ενδελεχούς και αμερόληπτης έρευνας».Βίαια περιστατικά μεταξύ της HUR και της SBU είναι σπάνια, δεν είναι όμως πρωτοφανή.Τον Μάρτιο του 2022, η σορός του τραπεζίτηβρέθηκε στο κέντρο του Κιέβου, αφού πετάχτηκε από ένα βαν, με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι.Ο Κιρέγεφ εργαζόταν για τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών και φέρεται να είχε εξασφαλίσει πληροφορίες για τα σχέδια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι οποίες βοήθησαν την Ουκρανία να αντιμετωπίσει το αρχικό σχέδιο του Κρεμλίνου για την κατάληψη του Κιέβου.Αργότερα συμμετείχε στις άκαρπες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας το 2022. Στη συνέχεια, όμως, βρέθηκε αντιμέτωπος με υποψίες για προδοσία και κατηγορίες ότι ενεργούσε ως διπλός πράκτορας για λογαριασμό της Ρωσίας.Το 2023, ο τότε επικεφαλής της HUR,αρνήθηκε ότι ο Κιρέγεφ εργαζόταν για τη Ρωσία και υποστήριξε ότι δολοφονήθηκε από στελέχη της SBU.«Συμμερίζομαι την άποψη και πιστεύω τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο κ. Κιρέγεφ σκοτώθηκε μέσα σε αυτοκίνητο της SBU, όταν πραγματοποιούσαν επιχείρηση εναντίον του», είχε δηλώσει. Το προεδρικό γραφείο είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή του το 2023 ότι ο θάνατος του«συνδεόταν με τον ανεπαρκή συντονισμό των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών κατά την έναρξη του πολέμου».