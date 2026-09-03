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Εξετάζεται αν έριξαν στη θάλασσα το αυτοκίνητο που έκανε την επικίνδυνη προσπέραση στον ΒΟΑΚ
ΕΛΛΑΔΑ
ΒΟΑΚ Κρήτη Επικίνδυνη οδήγηση προσπέραση

Εξετάζεται αν έριξαν στη θάλασσα το αυτοκίνητο που έκανε την επικίνδυνη προσπέραση στον ΒΟΑΚ

Οι Αρχές εξετάζουν πολύ σοβαρά το σενάριο το αυτοκίνητο να είναι το ίδιο με εκείνο του οποίου ο οδηγός παραβίασε τα διαχωριστικά κολονάκια επί του ΒΟΑΚ, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή άλλων διερχόμενων οδηγών

Εξετάζεται αν έριξαν στη θάλασσα το αυτοκίνητο που έκανε την επικίνδυνη προσπέραση στον ΒΟΑΚ
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Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει αυτοκίνητο που εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα στην απόκρημνη παραλία του Αγίου Αντωνίου, στη Νεάπολη, καθώς εξετάζεται εάν πρόκειται για το ίδιο όχημα που είχε καταγραφεί πριν από λίγες ημέρες να πραγματοποιεί επικίνδυνη και παράνομη προσπέραση στον ΒΟΑΚ, περνώντας πάνω από τα διαχωριστικά κολωνάκια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του cretalive.gr, ένα ακόμη σενάριο που διερευνάται είναι το αυτοκίνητο να οδηγήθηκε και να ρίχτηκε εσκεμμένα στη θάλασσα. Το βίντεο με την παράνομη προσπέραση είχε διαδοθεί γρήγορα στο διαδίκτυο, ενώ τα στοιχεία του συγκεκριμένου οχήματος είχαν προβληθεί έντονα.

Το αυτοκίνητο εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα στη θάλασσα, καθώς η επιχείρηση για την ανέλκυσή του παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πάντως, εμφανίζει χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στο όχημα του επίμαχου βίντεο από τον ΒΟΑΚ.

Οι ομοιότητες, σύμφωνα με ανθρώπους που έχουν εξετάσει το οπτικό υλικό, δεν περιορίζονται μόνο στον τύπο και στο χρώμα του αυτοκινήτου, αλλά αφορούν και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.


Το σημείο στο οποίο βρίσκεται το όχημα δυσχεραίνει σημαντικά την προσπάθεια απομάκρυνσής του. Ο δρόμος που καταλήγει στη βραχώδη παραλία είναι ιδιαίτερα στενός, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προσεγγίσει την περιοχή μεγάλο γερανοφόρο όχημα.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται τόσο το ενδεχόμενο το αυτοκίνητο να έπεσε στη θάλασσα όσο και εκείνο να ρίχτηκε σκόπιμα στο συγκεκριμένο σημείο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εκτιμάται ότι η επιλογή της συγκεκριμένης απομονωμένης τοποθεσίας δεν ήταν τυχαία.

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Αστυνομικές πηγές θεωρούν, μάλιστα, πιθανό στην όλη διαδικασία να συμμετείχαν περισσότερα από ένα άτομα. Παράλληλα, εκτιμάται ότι όσοι εμπλέκονται γνωρίζουν καλά την ευρύτερη περιοχή, καθώς τόσο οι κινήσεις τους όσο και η επιλογή της παραλίας παραπέμπουν σε εξοικείωση με το σημείο.

Όταν εντοπίστηκε το αυτοκίνητο, δύτης μπήκε στη θάλασσα προκειμένου να διαπιστώσει εάν υπήρχε κάποιος άνθρωπος εγκλωβισμένος στο εσωτερικό του. Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο δύτης ανέφερε ότι δεν εντόπισε προφυλακτήρα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθεί νέα κατάδυση, αυτή τη φορά με στόχο να βρεθεί κάποιο στοιχείο που θα μπορούσε να συμβάλει στην ταυτοποίηση του οδηγού ή γενικότερα στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες σχετικά με το περιστατικό της παράνομης προσπέρασης στον ΒΟΑΚ, αναζητώντας κάποιο στοιχείο που θα μπορούσε να αποκαλύψει την πορεία που ακολούθησε το συγκεκριμένο όχημα πριν και μετά το συμβάν με τα κολωνάκια.

Στην παραλία του Αγίου Αντωνίου, όπου βρέθηκε το αυτοκίνητο, δεν υπάρχουν κάμερες λόγω της απομονωμένης και δύσβατης θέσης της. Για τον λόγο αυτό, η έρευνα επεκτείνεται στους δρόμους που οδηγούν προς την περιοχή, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν κάποια κάμερα ασφαλείας στην αρχή της διαδρομής έχει καταγράψει το όχημα ή τις κινήσεις όσων επέβαιναν σε αυτό.
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