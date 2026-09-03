Εξετάζεται αν έριξαν στη θάλασσα το αυτοκίνητο που έκανε την επικίνδυνη προσπέραση στον ΒΟΑΚ

Οι Αρχές εξετάζουν πολύ σοβαρά το σενάριο το αυτοκίνητο να είναι το ίδιο με εκείνο του οποίου ο οδηγός παραβίασε τα διαχωριστικά κολονάκια επί του ΒΟΑΚ, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή άλλων διερχόμενων οδηγών