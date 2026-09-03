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Δήμητρα Ματσούκα - Πέτρος Κόκκαλης: Η κοινή εμφάνιση του ζευγαριού σε θεατρική παράσταση, δείτε φωτογραφίες
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Δήμητρα Ματσούκα Πέτρος Κόκκαλης Θέατρο

Δήμητρα Ματσούκα - Πέτρος Κόκκαλης: Η κοινή εμφάνιση του ζευγαριού σε θεατρική παράσταση, δείτε φωτογραφίες

Το ζευγάρι παρακολούθησε την  «Ειρήνη – μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη»

Δήμητρα Ματσούκα - Πέτρος Κόκκαλης: Η κοινή εμφάνιση του ζευγαριού σε θεατρική παράσταση, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
18 ΣΧΟΛΙΑ
Σε θεατρική παράσταση έδωσαν το «παρών» η Δήμητρα Ματσούκα και ο Πέτρος Κόκκαλης, με το ζευγάρι να ποζάρει μαζί.

Οι δυο τους βρέθηκαν στο Θέατρο Βράχων για να παρακολουθήσουν την παράσταση «Ειρήνη – μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη», σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου. Η ηθοποιός καθόταν δίπλα στον σύζυγό της φορώντας ένα γκρι σετ, χαμογελώντας στον φωτογραφικό φακό.

Δείτε τις φωτογραφίες

Δήμητρα Ματσούκα - Πέτρος Κόκκαλης: Η κοινή εμφάνιση του ζευγαριού σε θεατρική παράσταση, δείτε φωτογραφίες

Δήμητρα Ματσούκα - Πέτρος Κόκκαλης: Η κοινή εμφάνιση του ζευγαριού σε θεατρική παράσταση, δείτε φωτογραφίες

Στην παρέα τους βρισκόταν και ο Δημήτρης Σαμόλης, με τον οποίο η Δήμητρα Ματσούκα και ο Πέτρος Κόκκαλης πόζαραν σε άλλο στιγμιότυπο.

Δήμητρα Ματσούκα - Πέτρος Κόκκαλης: Η κοινή εμφάνιση του ζευγαριού σε θεατρική παράσταση, δείτε φωτογραφίες
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Φωτογραφίες: NDP PHOTO / Θωμάς Δασκαλάκης
Ιωάννα Μαρίνου
18 ΣΧΟΛΙΑ

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