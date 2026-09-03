Protergia Win More στη Θεσσαλονίκη

Συγκεκριμένα, από τις, τογεμίζει ενέργεια όλη τη Θεσσαλονίκη φέρνοντας το παιχνίδι σε 10 σημεία της πόλης, με στόχο να χαρίσει σε έναν υπερτυχερόΣτα, αλλά και σεσημεία σε κεντρικά μέρη της. Απόθα βρίσκεται στη Νέα Παραλία, απόενώ η τελευταία στάση του είναι στην πλατεία Αριστοτέλους, στις. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουνκαι πολλές ακόμα εκπλήξεις, μετατρέποντας την πόλη σε ένα ξεχωριστό, γεμάτο δράση και διασκέδαση.Και φυσικά, η εμπειρία έρχεται με μεγάλα δώρα! Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν, ενώθα φύγει με τοΜια μοναδική ευκαιρία να κερδίσουν, να διασκεδάσουν και παράλληλα να μάθουν περισσότερα για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις τηςΓια την, η ενέργεια είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια καθημερινή ανάγκη. Είναι η δύναμη που βρίσκεται πίσω από κάθε στιγμή της καθημερινότητάς μας και, μέσα από σύγχρονες και ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις, δίνει δύναμη σε ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις να ζουν, να δημιουργούν και να προχωρούν μπροστά.Σας περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη, για νατα, αλλά και για να γεμίσουμε την πόληκαι τους ανθρώπους της με