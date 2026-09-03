Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Φωτιά τώρα στα Καλύβια Ηρακλείου Κρήτης, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Φωτιά τώρα στα Καλύβια Ηρακλείου Κρήτης, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και οχτώ οχήματα
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (3/9) σε χαμηλή βλάστηση στα Καλύβια στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και οχτώ οχήματα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και οχτώ οχήματα.
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