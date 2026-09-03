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Σε δημοπρασία η κιθάρα του Τζορτζ Μάικλ από το βιντεοκλίπ του «Faith», εκτιμάται ότι θα φτάσει τις 100.000 λίρες
Σε δημοπρασία η κιθάρα του Τζορτζ Μάικλ από το βιντεοκλίπ του «Faith», εκτιμάται ότι θα φτάσει τις 100.000 λίρες
Το μουσικό όργανο θα διατεθεί προς πώληση μαζί με αντικείμενα από τη συλλογή της προσωπικής του βοηθού
Στη δημοπρασία βγαίνει η κιθάρα που χρησιμοποίησε ο Τζορτζ Μάικλ στο βιντεοκλίπ του «Faith», με την αξία της να εκτιμάται ότι μπορεί να αγγίξει τις 100.000 λίρες.
Το μουσικό όργανο που χρησιμοποίησε ο τραγουδιστής στο εμβληματικό βίντεο θα διατεθεί προς πώληση στις 29 Οκτωβρίου, μαζί με αντικείμενα από τη συλλογή της προσωπικής του βοηθού.
Το «Faith» κυκλοφόρησε στο ομώνυμο πρώτο άλμπουμ του Μάικλ το 1987. Ο δίσκος, που αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην καριέρα του ποπ σταρ από το Χέρτφορντσαϊρ, έχει πουλήσει περισσότερα από 25 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, σύμφωνα με το BBC.
Στο βίντεο του τραγουδιού, ο πρώην frontman των Wham! εμφανίζεται με δερμάτινο μπουφάν και γυαλιά ηλίου τύπου aviator, κρατώντας την κιθάρα. Η συγκεκριμένη εμφάνιση εντασσόταν στην προσπάθειά του να διαμορφώσει μια νέα εικόνα για τη σόλο καριέρα του.
Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί από τον οίκο Swords στις 29 Οκτωβρίου. Η κιθάρα θα πωληθεί μαζί με μια σειρά από προσωπικά αντικείμενα που ανήκαν στη συλλογή της Σίομπαν Μπέιλι, προσωπικής βοηθού του Τζορτζ Μάικλ, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2014.
Δείτε το βιντεοκλίπ του «Faith»
Ανάμεσα στα αντικείμενα της συλλογής βρίσκονται προγράμματα από περιοδείες των Wham! και του Τζορτζ Μάικλ, μεταξύ των οποίων και υλικό από την ιστορική επίσκεψή τους στην Κίνα το 1985. Η αξία τους εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 300 έως 600 αγγλικές λίρες.
Στη δημοπρασία αναμένεται να διατεθεί και ένας χρυσός δίσκος, ο οποίος απονεμήθηκε για τις 500.000 πωλήσεις του «Wake Me Up Before You Go-Go» στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η εκτίμηση για την τιμή πώλησής του ξεκινά από τις 200 αγγλικές λίρες.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Το μουσικό όργανο που χρησιμοποίησε ο τραγουδιστής στο εμβληματικό βίντεο θα διατεθεί προς πώληση στις 29 Οκτωβρίου, μαζί με αντικείμενα από τη συλλογή της προσωπικής του βοηθού.
Το «Faith» κυκλοφόρησε στο ομώνυμο πρώτο άλμπουμ του Μάικλ το 1987. Ο δίσκος, που αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην καριέρα του ποπ σταρ από το Χέρτφορντσαϊρ, έχει πουλήσει περισσότερα από 25 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, σύμφωνα με το BBC.
George Michael's 'Faith' guitar to be auctioned https://t.co/kINFFQauOr— BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) September 3, 2026
Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί από τον οίκο Swords στις 29 Οκτωβρίου. Η κιθάρα θα πωληθεί μαζί με μια σειρά από προσωπικά αντικείμενα που ανήκαν στη συλλογή της Σίομπαν Μπέιλι, προσωπικής βοηθού του Τζορτζ Μάικλ, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2014.
Δείτε το βιντεοκλίπ του «Faith»
Ανάμεσα στα αντικείμενα της συλλογής βρίσκονται προγράμματα από περιοδείες των Wham! και του Τζορτζ Μάικλ, μεταξύ των οποίων και υλικό από την ιστορική επίσκεψή τους στην Κίνα το 1985. Η αξία τους εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 300 έως 600 αγγλικές λίρες.
Στη δημοπρασία αναμένεται να διατεθεί και ένας χρυσός δίσκος, ο οποίος απονεμήθηκε για τις 500.000 πωλήσεις του «Wake Me Up Before You Go-Go» στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η εκτίμηση για την τιμή πώλησής του ξεκινά από τις 200 αγγλικές λίρες.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
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