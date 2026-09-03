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Διπλωματία υπό τους ήχους των Beatles: Το απρόσμενο live των ηγετών Ταϊλάνδης και Σιγκαπούρης, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Διπλωματία Ταϊλάνδη Σιγκαπούρη

Διπλωματία υπό τους ήχους των Beatles: Το απρόσμενο live των ηγετών Ταϊλάνδης και Σιγκαπούρης, δείτε βίντεο

Η μουσική βραδιά ακολούθησε την πρώτη επίσημη συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών ύστερα από 11 χρόνια

Διπλωματία υπό τους ήχους των Beatles: Το απρόσμενο live των ηγετών Ταϊλάνδης και Σιγκαπούρης, δείτε βίντεο
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Μια απρόσμενα ευχάριστη και χαλαρή τροπή πήρε η διπλωματία κατά τη συνάντηση των πρωθυπουργών της Ταϊλάνδης και της Σιγκαπούρης, την Τετάρτη στην Μπανγκόκ.

Στο επίσημο δείπνο που παρατέθηκε στην πρωθυπουργική κατοικία, ο πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης, Λόρενς Γουόνγκ, έπιασε την κιθάρα και ο Ταϊλανδός ομόλογός του, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, πήρε το μικρόφωνο, ερμηνεύοντας μαζί τραγούδια των Beatles μπροστά στους προσκεκλημένους.

Η μουσική αυτή βραδιά ακολούθησε την πρώτη επίσημη συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών ύστερα από 11 χρόνια.

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