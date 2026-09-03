Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Ο γιος της έγινε ενός έτους και έσβησε το κεράκι του, «12 μήνες μαμά» έγραψε
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Ο γιος της έγινε ενός έτους και έσβησε το κεράκι του, «12 μήνες μαμά» έγραψε
Η ηθοποιός και ο Κίμων Κουρής βάφτισαν πριν από λίγες ημέρες τον γιο τους
Ενός έτους έγινε ο γιος της Ιωάννας Τριανταφυλλίδου με την ίδια να σβήνει το κεράκι του, τονίζοντας πως τα πρώτα γενέθλια του παιδιού της σηματοδοτούν παράλληλα τη συμπλήρωση 12 μηνών από τότε που έγινε μητέρα.
Την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram εικόνες από τη βάφτιση του γιου της, όπου εκεί υπήρχε και μία τούρτα για τα γενέθλιά του, αλλά και ένα βίντεο με την ίδια να σβήνει το κερί του. Πάνω σε αυτό η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου έγραψε: «12 μήνες μαμά».
Δείτε το βίντεο
Σε ξεχωριστή δημοσίευση που έκανε στο Instagram, σημείωσε για τα πρώτα γενέθλια του γιου της, Ορφέα: «Σήμερα ο Ορφέας ολοκλήρωσε επίσημα την πρώτη του βόλτα γύρω από τον ήλιο. [...] 365 μέρες λοιπόν. Ευτυχώς υπάρχει μια αντικειμενικότητα στο ημερολόγιο γιατί ο χρόνος ήταν σχετικός όλον αυτό τον καιρό… άλλοτε συρρικνωνόταν και άλλοτε μια στιγμή κρατούσε για πάντα».
Το Σάββατο 29 Αυγούστου, η ηθοποιός και ο σύζυγός της, Κίμων Κουρής βάφτισαν τον γιος τους παρουσία συγγενών και φίλων, καθώς και προσώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ανάμεσά τους ήταν η Τόνια Σωτηροπούλου, ο Κωστής Μαραβέγιας, η Ευγενία Δημητροπούλου, η Ταμίλα Κουλίεβα και ο Αποστόλης Τότσικας.
Την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram εικόνες από τη βάφτιση του γιου της, όπου εκεί υπήρχε και μία τούρτα για τα γενέθλιά του, αλλά και ένα βίντεο με την ίδια να σβήνει το κερί του. Πάνω σε αυτό η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου έγραψε: «12 μήνες μαμά».
Δείτε το βίντεο
Σε ξεχωριστή δημοσίευση που έκανε στο Instagram, σημείωσε για τα πρώτα γενέθλια του γιου της, Ορφέα: «Σήμερα ο Ορφέας ολοκλήρωσε επίσημα την πρώτη του βόλτα γύρω από τον ήλιο. [...] 365 μέρες λοιπόν. Ευτυχώς υπάρχει μια αντικειμενικότητα στο ημερολόγιο γιατί ο χρόνος ήταν σχετικός όλον αυτό τον καιρό… άλλοτε συρρικνωνόταν και άλλοτε μια στιγμή κρατούσε για πάντα».
Το Σάββατο 29 Αυγούστου, η ηθοποιός και ο σύζυγός της, Κίμων Κουρής βάφτισαν τον γιος τους παρουσία συγγενών και φίλων, καθώς και προσώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ανάμεσά τους ήταν η Τόνια Σωτηροπούλου, ο Κωστής Μαραβέγιας, η Ευγενία Δημητροπούλου, η Ταμίλα Κουλίεβα και ο Αποστόλης Τότσικας.
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