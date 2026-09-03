ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας, σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Ο γιος της έγινε ενός έτους και έσβησε το κεράκι του, «12 μήνες μαμά» έγραψε
GALA
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου Γιος Γενέθλια

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Ο γιος της έγινε ενός έτους και έσβησε το κεράκι του, «12 μήνες μαμά» έγραψε

Η ηθοποιός και ο Κίμων Κουρής βάφτισαν πριν από λίγες ημέρες τον γιο τους

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Ο γιος της έγινε ενός έτους και έσβησε το κεράκι του, «12 μήνες μαμά» έγραψε
Ιωάννα Μαρίνου
11 ΣΧΟΛΙΑ
Ενός έτους έγινε ο γιος της Ιωάννας Τριανταφυλλίδου με την ίδια να σβήνει το κεράκι του, τονίζοντας πως τα πρώτα γενέθλια του παιδιού της σηματοδοτούν παράλληλα τη συμπλήρωση 12 μηνών από τότε που έγινε μητέρα.

Την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram εικόνες από τη βάφτιση του γιου της, όπου εκεί υπήρχε και μία τούρτα για τα γενέθλιά του, αλλά και ένα βίντεο με την ίδια να σβήνει το κερί του. Πάνω σε αυτό η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου έγραψε: «12 μήνες μαμά».

Δείτε το βίντεο


Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Ο γιος της έγινε ενός έτους και έσβησε το κεράκι του, «12 μήνες μαμά» έγραψε

Σε ξεχωριστή δημοσίευση που έκανε στο Instagram, σημείωσε για τα πρώτα γενέθλια του γιου της, Ορφέα: «Σήμερα ο Ορφέας ολοκλήρωσε επίσημα την πρώτη του βόλτα γύρω από τον ήλιο. [...] 365 μέρες λοιπόν. Ευτυχώς υπάρχει μια αντικειμενικότητα στο ημερολόγιο γιατί ο χρόνος ήταν σχετικός όλον αυτό τον καιρό… άλλοτε συρρικνωνόταν και άλλοτε μια στιγμή κρατούσε για πάντα».

Κλείσιμο

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, η ηθοποιός και ο σύζυγός της, Κίμων Κουρής βάφτισαν τον γιος τους παρουσία συγγενών και φίλων, καθώς και προσώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ανάμεσά τους ήταν η Τόνια Σωτηροπούλου, ο Κωστής Μαραβέγιας, η Ευγενία Δημητροπούλου, η Ταμίλα Κουλίεβα και ο Αποστόλης Τότσικας.


Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Ο γιος της έγινε ενός έτους και έσβησε το κεράκι του, «12 μήνες μαμά» έγραψε
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Ο γιος της έγινε ενός έτους και έσβησε το κεράκι του, «12 μήνες μαμά» έγραψε
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Ο γιος της έγινε ενός έτους και έσβησε το κεράκι του, «12 μήνες μαμά» έγραψε
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Ο γιος της έγινε ενός έτους και έσβησε το κεράκι του, «12 μήνες μαμά» έγραψε
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Ο γιος της έγινε ενός έτους και έσβησε το κεράκι του, «12 μήνες μαμά» έγραψε
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Ο γιος της έγινε ενός έτους και έσβησε το κεράκι του, «12 μήνες μαμά» έγραψε
Ιωάννα Μαρίνου
11 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης