Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Αγρίνιο: Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν και κατέληξαν σε αρδευτικό χαντάκι
Αγρίνιο: Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν και κατέληξαν σε αρδευτικό χαντάκι
Οι οδηγοί κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από τα οχήματα και δεν τραυματίστηκαν
Ένα ασυνήθιστο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Γεφυράκι της Λεύκας, στο Αγρίνιο, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν και στη συνέχεια κατέληξαν μέσα σε αρδευτικό χαντάκι.
Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν και εξετράπησαν της πορείας τους, με αποτέλεσμα να βρεθούν εκτός δρόμου. Παρά την εικόνα του τροχαίου, οι δύο οδηγοί στάθηκαν τυχεροί, καθώς κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους και να βγουν από τα αυτοκίνητα χωρίς να έχουν τραυματιστεί.
Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα δύο οχήματα. Η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στη σύγκρουση και την εκτροπή των αυτοκινήτων.
Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν και εξετράπησαν της πορείας τους, με αποτέλεσμα να βρεθούν εκτός δρόμου. Παρά την εικόνα του τροχαίου, οι δύο οδηγοί στάθηκαν τυχεροί, καθώς κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους και να βγουν από τα αυτοκίνητα χωρίς να έχουν τραυματιστεί.
Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα δύο οχήματα. Η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στη σύγκρουση και την εκτροπή των αυτοκινήτων.
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