Αγρίνιο: Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν και κατέληξαν σε αρδευτικό χαντάκι
ΕΛΛΑΔΑ
Αγρίνιο Τροχαίο

Αγρίνιο: Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν και κατέληξαν σε αρδευτικό χαντάκι

Οι οδηγοί κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από τα οχήματα και δεν τραυματίστηκαν

Αγρίνιο: Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν και κατέληξαν σε αρδευτικό χαντάκι
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένα ασυνήθιστο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Γεφυράκι της Λεύκας, στο Αγρίνιο, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν και στη συνέχεια κατέληξαν μέσα σε αρδευτικό χαντάκι.

Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν και εξετράπησαν της πορείας τους, με αποτέλεσμα να βρεθούν εκτός δρόμου. Παρά την εικόνα του τροχαίου, οι δύο οδηγοί στάθηκαν τυχεροί, καθώς κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους και να βγουν από τα αυτοκίνητα χωρίς να έχουν τραυματιστεί.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα δύο οχήματα. Η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στη σύγκρουση και την εκτροπή των αυτοκινήτων.
Αγρίνιο: Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν και κατέληξαν σε αρδευτικό χαντάκι
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Monaco Yacht Show 2026: Πώς η ΕΚΟ υποστηρίζει τις διαδρομές του ελληνικού και μεσογειακού yachting

Η πρώτη παρουσία της ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY,  στην κορυφαία διεθνή έκθεση superyachts στο Μονακό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής καυσίμων για το Marine και το yachting στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης