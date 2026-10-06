Βαφειάς, Παππάς, Πίττας και Κανελλάκης: Η μεγάλη συζήτηση για την επόμενη ημέρα της ελληνικής ναυτιλίας

Οι τέσσερις Έλληνες πλοιοκτήτες στο 16ο Capital Link έβαλαν στο τραπέζι τη γεωπολιτική, τα ιστορικά υψηλά των ναύλων, το νέο κύμα παραγγελιών και τον κίνδυνο υπερπροσφοράς – Η προειδοποίηση Βαφειά για απότομη διόρθωση, η απάντηση Πίττα, η στάση αναμονής του Παππά και η έμφαση Κανελλάκη στην ασφάλεια των πληρωμάτων