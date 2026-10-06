Βαφειάς, Παππάς, Πίττας και Κανελλάκης: Η μεγάλη συζήτηση για την επόμενη ημέρα της ελληνικής ναυτιλίας
Βαφειάς, Παππάς, Πίττας και Κανελλάκης: Η μεγάλη συζήτηση για την επόμενη ημέρα της ελληνικής ναυτιλίας
Οι τέσσερις Έλληνες πλοιοκτήτες στο 16ο Capital Link έβαλαν στο τραπέζι τη γεωπολιτική, τα ιστορικά υψηλά των ναύλων, το νέο κύμα παραγγελιών και τον κίνδυνο υπερπροσφοράς – Η προειδοποίηση Βαφειά για απότομη διόρθωση, η απάντηση Πίττα, η στάση αναμονής του Παππά και η έμφαση Κανελλάκη στην ασφάλεια των πληρωμάτων
Τέσσερις από τους πλέον αναγνωρίσιμους εκπροσώπους της ελληνικής ναυτιλίας έδωσαν μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εικόνες για το πού βρίσκεται σήμερα και, κυρίως, προς τα πού μπορεί να κατευθυνθεί η ναυτιλιακή αγορά, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξαιρετικά υψηλοί ναύλοι σε επιμέρους κλάδους συνυπάρχουν με γεωπολιτικούς πολέμους, ακριβές νεότευκτες κατασκευές και έναν συνεχώς αυξανόμενο κίνδυνο υπερπροσφοράς χωρητικότητας.
Ο Αριστείδης Πίττας, Chairman & CEO των Euroseas, EuroDry και Euroholdings, ο Πέτρος Παππάς, CEO και Director της Star Bulk Carriers, ο Χάρης Βαφειάς, ιδρυτής των StealthGas, Imperial Petroleum και C3is, και ο Αντώνης Κανελλάκης, Executive Director των Alpha Bulkers Shipmanagement, Pantheon Tankers Management και Alpha Gas, τοποθετήθηκαν στο 16th Annual Capital Link Operational Excellence in Shipping Forum για το στρατηγικό πλεονέκτημα της ελληνικής ναυτιλίας, τη γεωπολιτική, τις ναυλαγορές και το νέο επενδυτικό κύμα.
Κοινός παρονομαστής ήταν ότι η ελληνική ναυτιλία εξακολουθεί να αποτελεί στρατηγικό κεφάλαιο για την Ευρώπη και την παγκόσμια οικονομία. Εκεί όπου οι απόψεις διαφοροποιήθηκαν αισθητά ήταν στην αποτίμηση του σημερινού επενδυτικού κύκλου: πόσο ασφαλές είναι να αγοράζει και να παραγγέλνει κανείς πλοία σε τόσο υψηλές τιμές και τι θα συμβεί εάν οι γεωπολιτικές αναταράξεις που στηρίζουν σήμερα τις ναυλαγορές υποχωρήσουν.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ο Αριστείδης Πίττας, Chairman & CEO των Euroseas, EuroDry και Euroholdings, ο Πέτρος Παππάς, CEO και Director της Star Bulk Carriers, ο Χάρης Βαφειάς, ιδρυτής των StealthGas, Imperial Petroleum και C3is, και ο Αντώνης Κανελλάκης, Executive Director των Alpha Bulkers Shipmanagement, Pantheon Tankers Management και Alpha Gas, τοποθετήθηκαν στο 16th Annual Capital Link Operational Excellence in Shipping Forum για το στρατηγικό πλεονέκτημα της ελληνικής ναυτιλίας, τη γεωπολιτική, τις ναυλαγορές και το νέο επενδυτικό κύμα.
Κοινός παρονομαστής ήταν ότι η ελληνική ναυτιλία εξακολουθεί να αποτελεί στρατηγικό κεφάλαιο για την Ευρώπη και την παγκόσμια οικονομία. Εκεί όπου οι απόψεις διαφοροποιήθηκαν αισθητά ήταν στην αποτίμηση του σημερινού επενδυτικού κύκλου: πόσο ασφαλές είναι να αγοράζει και να παραγγέλνει κανείς πλοία σε τόσο υψηλές τιμές και τι θα συμβεί εάν οι γεωπολιτικές αναταράξεις που στηρίζουν σήμερα τις ναυλαγορές υποχωρήσουν.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα