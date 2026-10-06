Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Αγνοείται Βρετανός τουρίστας σε φαράγγι των Χανίων: Τον αναζητεί η σύζυγός του από την περασμένη Κυριακή
Αγνοείται Βρετανός τουρίστας σε φαράγγι των Χανίων: Τον αναζητεί η σύζυγός του από την περασμένη Κυριακή
Ο 73χρονος είναι επισκέπτης με καταγωγή από τη Βρετανία και είχε φτάσει στο νησί της Κρήτης για διακοπές
Επιχείρηση αναζήτησης έχει στηθεί στο φαράγγι της Ίμπρου Σφακίων στα Χανιά τις τελευταίες ώρες, με τις αρχές να ψάχνουν έναν 73χρονο που είχε πάει για πεζοπορία την περασμένη Κυριακή.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 73χρονος είναι επισκέπτης με καταγωγή από τη Βρετανία και είχε φτάσει στο νησί της Κρήτης για διακοπές. Την Κυριακή, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η σύζυγός του που τον αναζητεί, ο άνδρας της είπε ότι ετοιμαζόταν να ξεκινήσει κατάβαση στο φαράγγι της Ίμπρου στα Σφακιά.
Ωστόσο έκτοτε, η γυναίκα δεν έχει νέα του, με αποτέλεσμα να απευθυνθεί στις τοπικές αρχές, οι οποίες με την ολοκλήρωση του πρώτου 48ωρου έχουν ξεκινήσει την επιχείρηση για την αναζήτησή του. Στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικοί από το Α.Τ. Σφακίων που έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ ενισχυτικά έχουν αποσταλεί στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 73χρονος είναι επισκέπτης με καταγωγή από τη Βρετανία και είχε φτάσει στο νησί της Κρήτης για διακοπές. Την Κυριακή, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η σύζυγός του που τον αναζητεί, ο άνδρας της είπε ότι ετοιμαζόταν να ξεκινήσει κατάβαση στο φαράγγι της Ίμπρου στα Σφακιά.
Ωστόσο έκτοτε, η γυναίκα δεν έχει νέα του, με αποτέλεσμα να απευθυνθεί στις τοπικές αρχές, οι οποίες με την ολοκλήρωση του πρώτου 48ωρου έχουν ξεκινήσει την επιχείρηση για την αναζήτησή του. Στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικοί από το Α.Τ. Σφακίων που έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ ενισχυτικά έχουν αποσταλεί στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα