Αγνοείται Βρετανός τουρίστας σε φαράγγι των Χανίων: Τον αναζητεί η σύζυγός του από την περασμένη Κυριακή
ΕΛΛΑΔΑ
Φαράγγι Σαμαριάς Κρήτη

Αγνοείται Βρετανός τουρίστας σε φαράγγι των Χανίων: Τον αναζητεί η σύζυγός του από την περασμένη Κυριακή

Ο 73χρονος είναι επισκέπτης με καταγωγή από τη Βρετανία και είχε φτάσει στο νησί της Κρήτης για διακοπές

Αγνοείται Βρετανός τουρίστας σε φαράγγι των Χανίων: Τον αναζητεί η σύζυγός του από την περασμένη Κυριακή
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Επιχείρηση αναζήτησης έχει στηθεί στο φαράγγι της Ίμπρου Σφακίων στα Χανιά τις τελευταίες ώρες, με τις αρχές να ψάχνουν έναν 73χρονο που είχε πάει για πεζοπορία την περασμένη Κυριακή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 73χρονος είναι επισκέπτης με καταγωγή από τη Βρετανία και είχε φτάσει στο νησί της Κρήτης για διακοπές. Την Κυριακή, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η σύζυγός του που τον αναζητεί, ο άνδρας της είπε ότι ετοιμαζόταν να ξεκινήσει κατάβαση στο φαράγγι της Ίμπρου στα Σφακιά.

Ωστόσο έκτοτε, η γυναίκα δεν έχει νέα του, με αποτέλεσμα να απευθυνθεί στις τοπικές αρχές, οι οποίες με την ολοκλήρωση του πρώτου 48ωρου έχουν ξεκινήσει την επιχείρηση για την αναζήτησή του. Στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικοί από το Α.Τ. Σφακίων που έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ ενισχυτικά έχουν αποσταλεί στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων.
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