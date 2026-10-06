Χωρίς τις αισθήσεις του 75χρονος στον Αυλώνα που καταπλακώθηκε από ημιφορτηγό όταν λύθηκε το χειρόφρενο

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας που καταπλακώθηκε από ημιφορτηγό στον Αυλώνα Ωρωπού.Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική ο άνδρας ηλικίας περίπου 75 ετών πραγματοποιούσε εργασίες στο ημιφορτηγό, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία,με αποτέλεσμα το όχημα να κινηθεί και να τον καταπλακώσει.Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Οινοφύτων.Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανέσυραν τον ηλικιωμένο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, με τη χρήση διασωστικού εξοπλισμού. Στη συνέχεια τον μετέφεραν με φορείο σε προσβάσιμο σημείο από όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.