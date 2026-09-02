Ρούλα Κορομηλά για Γιάννη Πάριο: Όσα τοξικά πληκτρολόγια κι αν ξεσηκωθούν, ο μύθος του θα μείνει ανέγγιχτος

Υπέρ του Γιάννη Πάριου τάχθηκε και ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Studio στις 3» ανέφερε: «Διάβασα με στενοχώρια το θέμα του Πάριου σχετικά με κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι ασυλόγιστα κάθονται και γράφουν διάφορα πράγματα. Γράφουν για τη φωνή και γιατί δεν πάει αυτό… Όλα αυτά δεν είναι καθόλου ωραία. Δεν έχουν πάρει τη θέση. Καμιά φορά κάνουμε πράγματα, γράφουμε και δεν τα σκεφτόμαστε καθόλου. Πώς δεν σκέφτεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας καλλιτέχνης; Αυτός ο καλλιτέχνης έχει δώσει όλη του τη ζωή. Τι σημαίνει αυτό; Ότι αυτός ο καλλιτέχνης ζει μέσα από τον κόσμο. Ο κόσμος από κάτω τον λατρεύει και αυτός ζει από τη λατρεία του ανθρώπου. Και του λες λοιπόν “πέταξέ το αυτό τώρα, γιατί δεν είσαι πια άξιος να το εισπράξεις και φύγε”. Όχι, μέχρι την τελευταία στιγμή εγώ θα καθόμουν να ακούσω τον Πάριο και όταν θα είμαι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι. Τον λατρεύω. Έχει πολλά θετικά ο Πάριος. Ευτυχώς δηλαδή πολύς κόσμος αναγνώρισε αυτό το δίκαιο δηλαδή».Ο Βασίλης Λέκκας ακόμη, σε ανάρτησή του στο Facebook έγραψε για τον τραγουδιστή: «Μικραίνει πολύ ο κόσμος όταν επιλέγει την απαξίωση. Ο Γιάννης Πάριος αξίζει αγάπη και σεβασμό. ΥΓ: Στην πρώτη μου ακρόαση στον Μάνο Χατζιδάκι πήγα με ένα τραγούδι που είχε πει ο Γιάννης Πάριος. "Σαν τα πουλιά σκορπίσαμε", Μουσική || Σταύρος Κουγιουμτζής, Στίχοι || Γιάννης Λογοθέτης».