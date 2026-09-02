Ρούλα Κορομηλά για Γιάννη Πάριο: Όσα τοξικά πληκτρολόγια κι αν ξεσηκωθούν, ο μύθος του θα μείνει ανέγγιχτος
Ρούλα Κορομηλά για Γιάννη Πάριο: Όσα τοξικά πληκτρολόγια κι αν ξεσηκωθούν, ο μύθος του θα μείνει ανέγγιχτος
Η παρουσιάστρια υπερασπίστηκε τον τραγουδιστή μετά τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε για την εμφάνισή του στην Κύπρο
Θέση υπέρ του Γιάννη Πάριου πήρε η Ρούλα Κορομηλά μέσα από μία ανάρτηση στα social media.
Η παρουσιάστρια με ένα μακροσκελές κείμενο που δημοσίευσε στα stories στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου απάντησε σε όσους κατέκριναν τη φωνητική απόδοση του τραγουδιστή έπειτα από την πρόσφατη εμφάνισή του στην Κύπρο, τονίζοντας πως ο Γιάννης Πάριος έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.
Η Ρούλα Κορομηλά στην ανάρτησή της έγραψε αναλυτικά: «Όσα τοξικά πληκτρολόγια κι αν ξεσηκωθούν, η μνημειώδης καριέρα και η ανυπέρβλητη φωνή του Πάριου είναι χαραγμένες στην ιστορία και στις ψυχές μας. Εκεί δεν έχετε πρόσβαση. Η ασέβεια και η μικρότητα θα χαθούν στην ανυπαρξία, αλλά ο μύθος του θα μείνει ανέγγιχτος. Μην δίνετε χώρο αναπαραγωγής στη “συμμορία της απαξίωσης” που δρα και αναπνέει μέσα στον φθόνο για να μειώνει ό,τι δεν μπορεί να φτάσει. Απομονώστε αυτή την τοξική μάστιγα της μειοψηφίας του διαδικτύου που με ευτελή σχόλια επιχειρεί να αποδομήσει αξίες… Κάποιοι γεννήθηκαν για να γράφουν ιστορία. Και κάποιοι απλώς για να την κοιτούν με πικρία και εμπάθεια».
Δείτε την ανάρτηση
Η εμφάνιση του Γιάννη Πάριου στην Κύπρο
Ο Γιάννης Πάριος πραγματοποίησε συναυλία στο Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακα, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στα σχόλια κάτω από βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο TikTok, πολλοί υπήρξαν επικριτικοί σχετικά με την ερμηνεία του καλλιτέχνη, ενώ αρκετοί στάθηκαν και στην ηλικία του.
Έκτοτε έχει ξεσηκωθεί ένα κύμα συμπαράστασης προς το πρόσωπο του τραγουδιστή, με άλλους καλλιτέχνες και ανθρώπους από τον χώρο του θεάματος να εκφράζουν την άποψή τους μέσω social media.
Μεταξύ αυτών ο επί 33 χρόνια συνεργάτης του Γιάννη Πάριου, Κυριάκος Τσολάκης, ο οποίος διερωτήθηκε μεταξύ άλλων: «Ποιοι είστε εσείς που θα αποφασίσετε πότε πρέπει να σταματήσει ο Γιάννης Πάριος; Τι κάνατε εσείς στη ζωή σας, ώστε να μηδενίζετε με τόση ευκολία μια καριέρα δεκαετιών;».
Η παρουσιάστρια με ένα μακροσκελές κείμενο που δημοσίευσε στα stories στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου απάντησε σε όσους κατέκριναν τη φωνητική απόδοση του τραγουδιστή έπειτα από την πρόσφατη εμφάνισή του στην Κύπρο, τονίζοντας πως ο Γιάννης Πάριος έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.
Η Ρούλα Κορομηλά στην ανάρτησή της έγραψε αναλυτικά: «Όσα τοξικά πληκτρολόγια κι αν ξεσηκωθούν, η μνημειώδης καριέρα και η ανυπέρβλητη φωνή του Πάριου είναι χαραγμένες στην ιστορία και στις ψυχές μας. Εκεί δεν έχετε πρόσβαση. Η ασέβεια και η μικρότητα θα χαθούν στην ανυπαρξία, αλλά ο μύθος του θα μείνει ανέγγιχτος. Μην δίνετε χώρο αναπαραγωγής στη “συμμορία της απαξίωσης” που δρα και αναπνέει μέσα στον φθόνο για να μειώνει ό,τι δεν μπορεί να φτάσει. Απομονώστε αυτή την τοξική μάστιγα της μειοψηφίας του διαδικτύου που με ευτελή σχόλια επιχειρεί να αποδομήσει αξίες… Κάποιοι γεννήθηκαν για να γράφουν ιστορία. Και κάποιοι απλώς για να την κοιτούν με πικρία και εμπάθεια».
Δείτε την ανάρτηση
Η εμφάνιση του Γιάννη Πάριου στην Κύπρο
Ο Γιάννης Πάριος πραγματοποίησε συναυλία στο Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακα, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στα σχόλια κάτω από βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο TikTok, πολλοί υπήρξαν επικριτικοί σχετικά με την ερμηνεία του καλλιτέχνη, ενώ αρκετοί στάθηκαν και στην ηλικία του.
@melinameli79 #γιαννηςπαριος ♬ original sound - Melina Meli
@haroula.constanti #patoma#kraounakis ♬ original sound - Haroula Constantinou
Έκτοτε έχει ξεσηκωθεί ένα κύμα συμπαράστασης προς το πρόσωπο του τραγουδιστή, με άλλους καλλιτέχνες και ανθρώπους από τον χώρο του θεάματος να εκφράζουν την άποψή τους μέσω social media.
Μεταξύ αυτών ο επί 33 χρόνια συνεργάτης του Γιάννη Πάριου, Κυριάκος Τσολάκης, ο οποίος διερωτήθηκε μεταξύ άλλων: «Ποιοι είστε εσείς που θα αποφασίσετε πότε πρέπει να σταματήσει ο Γιάννης Πάριος; Τι κάνατε εσείς στη ζωή σας, ώστε να μηδενίζετε με τόση ευκολία μια καριέρα δεκαετιών;».
Υπέρ του Γιάννη Πάριου τάχθηκε και ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Studio στις 3» ανέφερε: «Διάβασα με στενοχώρια το θέμα του Πάριου σχετικά με κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι ασυλόγιστα κάθονται και γράφουν διάφορα πράγματα. Γράφουν για τη φωνή και γιατί δεν πάει αυτό… Όλα αυτά δεν είναι καθόλου ωραία. Δεν έχουν πάρει τη θέση. Καμιά φορά κάνουμε πράγματα, γράφουμε και δεν τα σκεφτόμαστε καθόλου. Πώς δεν σκέφτεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας καλλιτέχνης; Αυτός ο καλλιτέχνης έχει δώσει όλη του τη ζωή. Τι σημαίνει αυτό; Ότι αυτός ο καλλιτέχνης ζει μέσα από τον κόσμο. Ο κόσμος από κάτω τον λατρεύει και αυτός ζει από τη λατρεία του ανθρώπου. Και του λες λοιπόν “πέταξέ το αυτό τώρα, γιατί δεν είσαι πια άξιος να το εισπράξεις και φύγε”. Όχι, μέχρι την τελευταία στιγμή εγώ θα καθόμουν να ακούσω τον Πάριο και όταν θα είμαι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι. Τον λατρεύω. Έχει πολλά θετικά ο Πάριος. Ευτυχώς δηλαδή πολύς κόσμος αναγνώρισε αυτό το δίκαιο δηλαδή».
Ο Βασίλης Λέκκας ακόμη, σε ανάρτησή του στο Facebook έγραψε για τον τραγουδιστή: «Μικραίνει πολύ ο κόσμος όταν επιλέγει την απαξίωση. Ο Γιάννης Πάριος αξίζει αγάπη και σεβασμό. ΥΓ: Στην πρώτη μου ακρόαση στον Μάνο Χατζιδάκι πήγα με ένα τραγούδι που είχε πει ο Γιάννης Πάριος. "Σαν τα πουλιά σκορπίσαμε", Μουσική || Σταύρος Κουγιουμτζής, Στίχοι || Γιάννης Λογοθέτης».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα