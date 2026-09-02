Ο Ρίντλεϊ Σκοτ διαψεύδει ότι θεωρεί τον Πολ Μέσκαλ υπεύθυνο για την πορεία του «Μονομάχου II» στο box office





Τώρα που η τελευταία ταινία του υποψήφιου για Όσκαρ σκηνοθέτη, «The Dog Stars», κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες με πρωταγωνιστή τον Τζέικομπ Ελόρντι του «Euphoria», οι θαυμαστές άρχισαν να αναρωτιούνται πώς θα ήταν η ταινία αν ο Μέσκαλ δεν είχε αποχωρήσει πριν από την έναρξη των γυρισμάτων.







Σύμφωνα με το Puck, ο ηθοποιός αντικαταστάθηκε την τελευταία στιγμή από τον επίσης υποψήφιο για Όσκαρ Τζέικομπ Ελόρντι, επειδή «ο Σκοτ θεωρούσε υπεύθυνο τον Μεσκάλ για τη χαμηλότερη του αναμενομένου απόδοση του “Μονομάχου II”, πιστεύοντας ότι δεν ήταν αρκετά “αρρενωπός”».



Εκπρόσωπος του Ρίντλεϊ Σκοτ, ωστόσο, διέψευσε αυτή την εκδοχή σε δήλωση που παραχώρησε στο Entertainment Weekly. «Δεν είναι αλήθεια», δήλωσε, όταν ρωτήθηκε για το δημοσίευμα. «Ο Ρίντλεϊ αγαπά τον Πολ και ήταν ενθουσιασμένος με την προοπτική να συνεργαστούν ξανά στο “Dog Stars”, μετά την εξαιρετική συνεργασία τους στο “Μονομάχος II”. Δυστυχώς, το πρόγραμμα προβών του Πολ για μια άλλη ταινία δεν του επέτρεψε τελικά να συμμετάσχει στην ταινία του Ρίντλεϊ».







Μάλιστα, ο ίδιος ο Σκοτ είχε δηλώσει το 2024, σε προβολή της Directors Guild of America, ότι ο ίδιος και ο Μεσκάλ πιθανότατα δεν θα συνεργάζονταν τελικά στο «The Dog Stars», επιβεβαιώνοντας άθελά του και τη συμμετοχή του ηθοποιού στις ταινίες του Μέντες. «Ο Πολ είναι στην πραγματικότητα φουλ κλεισμένος, θα κάνει τους Beatles στη συνέχεια. Οπότε ίσως χρειαστεί να τον αφήσω να φύγει», είχε πει τότε ο Σκοτ.



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Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η ερμηνεία του Πολ Μέσκαλ στην ταινία προκάλεσε αρκετή συζήτηση, με ορισμένους κριτικούς να επισημαίνουν ότι ήταν η πρώτη φορά που αναλάμβανε πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια τόσο μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή, έχοντας προηγουμένως κερδίσει αναγνώριση κυρίως μέσα από πιο ανεξάρτητες δουλειές.



Τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να θεωρεί τον Πολ Μέσκαλ υπεύθυνο για την πορεία του σίκουελ του « Μονομάχου » έβαλε ο Ρίντλεϊ Σκοτ. Τώρα που η τελευταία ταινία του υποψήφιου για Όσκαρ σκηνοθέτη, «The Dog Stars», κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες με πρωταγωνιστή τον Τζέικομπ Ελόρντι του «Euphoria», οι θαυμαστές άρχισαν να αναρωτιούνται πώς θα ήταν η ταινία αν ο Μέσκαλ δεν είχε αποχωρήσει πριν από την έναρξη των γυρισμάτων.Ο ηθοποιός επρόκειτο αρχικά να συνεργαστεί ξανά με τον σκηνοθέτη, όμως η συμμετοχή του ακυρώθηκε λόγω «σύγκρουσης προγραμμάτων». Ωστόσο, δημοσίευμα του Puck υποστήριξε ότι υπήρχε και ένας ακόμη λόγος πίσω από την αιφνίδια αποχώρηση του Μέσκαλ.Σύμφωνα με το Puck, ο ηθοποιός αντικαταστάθηκε την τελευταία στιγμή από τον επίσης υποψήφιο για Όσκαρ Τζέικομπ Ελόρντι, επειδή «ο Σκοτ θεωρούσε υπεύθυνο τον Μεσκάλ για τη χαμηλότερη του αναμενομένου απόδοση του “Μονομάχου II”, πιστεύοντας ότι δεν ήταν αρκετά “αρρενωπός”».Εκπρόσωπος του Ρίντλεϊ Σκοτ, ωστόσο, διέψευσε αυτή την εκδοχή σε δήλωση που παραχώρησε στο Entertainment Weekly. «Δεν είναι αλήθεια», δήλωσε, όταν ρωτήθηκε για το δημοσίευμα. «Ο Ρίντλεϊ αγαπά τον Πολ και ήταν ενθουσιασμένος με την προοπτική να συνεργαστούν ξανά στο “Dog Stars”, μετά την εξαιρετική συνεργασία τους στο “Μονομάχος II”. Δυστυχώς, το πρόγραμμα προβών του Πολ για μια άλλη ταινία δεν του επέτρεψε τελικά να συμμετάσχει στην ταινία του Ρίντλεϊ».Ο εκπρόσωπος του υποψήφιου για Όσκαρ σκηνοθέτη πρόσθεσε: «Αν και απογοητεύτηκε που έχασε τον Πολ, ενθουσιάστηκε με την ευκαιρία να συνεργαστεί με τον Τζέικομπ, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στον ρόλο». Η αποχώρηση του Μεσκάλ από το «The Dog Stars» είχε αρχικά συνδεθεί με τη συμμετοχή του στο πρότζεκτ του Σαμ Μέντες για τους Beatles, όπους ο ηθοποιός θα υποδυθεί τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ.Μάλιστα, ο ίδιος ο Σκοτ είχε δηλώσει το 2024, σε προβολή της Directors Guild of America, ότι ο ίδιος και ο Μεσκάλ πιθανότατα δεν θα συνεργάζονταν τελικά στο «The Dog Stars», επιβεβαιώνοντας άθελά του και τη συμμετοχή του ηθοποιού στις ταινίες του Μέντες. «Ο Πολ είναι στην πραγματικότητα φουλ κλεισμένος, θα κάνει τους Beatles στη συνέχεια. Οπότε ίσως χρειαστεί να τον αφήσω να φύγει», είχε πει τότε ο Σκοτ.Παρότι η ταινία «Μονομάχος II» απέφερε 462 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, η πολυαναμενόμενη συνέχεια της επιτυχίας του 2000 φέρεται να κόστισε πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια για την παραγωγή της, χωρίς να υπολογίζονται τα επιπλέον έξοδα μάρκετινγκ.Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η ερμηνεία του Πολ Μέσκαλ στην ταινία προκάλεσε αρκετή συζήτηση, με ορισμένους κριτικούς να επισημαίνουν ότι ήταν η πρώτη φορά που αναλάμβανε πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια τόσο μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή, έχοντας προηγουμένως κερδίσει αναγνώριση κυρίως μέσα από πιο ανεξάρτητες δουλειές.

Παρά τη συζήτηση αυτή, ο Σκοτ έχει επανειλημμένα εκφράσει την εμπιστοσύνη του στον ηθοποιό. «Στη δουλειά μου έχω συνεχώς δύσπιστους ανθρώπους που με τρελαίνουν», είχε δηλώσει ο Σκοτ στο Entertainment Weekly πριν από την κυκλοφορία της ταινίας. «Αλλά όταν έχεις οδηγήσει τόσες πολλές φορές ένα μονοθέσιο της Formula 1 στην πίστα, ξέρεις πώς να παίρνεις τις στροφές».



Είχε προσθέσει ακόμη ότι ο Μεσκάλ «στέκεται επάξια δίπλα» στη βραβευμένη με Όσκαρ ερμηνεία του Ράσελ Κρόου στον πρώτο «Μονομάχο», το οποίο είχε κερδίσει επίσης το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.