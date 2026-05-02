«Μου λείπεις, σ’ αγαπώ για πάντα»: Η συγκινητική ανάρτηση της Μαρίας Μενούνος για τα πέντε χρόνια από τον θάνατο της μητέρας της
GALA
Μαρία Μενούνος Μητέρα

«Μου λείπεις, σ’ αγαπώ για πάντα»: Η συγκινητική ανάρτηση της Μαρίας Μενούνος για τα πέντε χρόνια από τον θάνατο της μητέρας της

Η γνωστή παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους ακολούθους της μια παλαιότερη φωτογραφία όπου ποζάρει στο πλευρό της μητέρας της

«Μου λείπεις, σ’ αγαπώ για πάντα»: Η συγκινητική ανάρτηση της Μαρίας Μενούνος για τα πέντε χρόνια από τον θάνατο της μητέρας της
Με μια συγκινητική ανάρτηση, η Μαρία Μενούνος απέτισε φόρο τιμής στη μητέρα της, πέντε χρόνια μετά την απώλειά της.

Η γνωστή παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους μια παλαιότερη φωτογραφία όπου ποζάρει στο πλευρό της μητέρας της, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με λόγια γεμάτα αγάπη.

«Η μαμά μου. Η μεγαλύτερή μου υποστηρίκτρια. Η προστάτιδά μου. Η δασκάλα μου. Πριν από πέντε χρόνια το ταξίδι της εδώ τελείωσε και το πιο σπουδαίο της ξεκίνησε εκεί ψηλά» έγραψε.

«Είμαι τόσο ευγνώμων που με εμπιστεύτηκε να τη βοηθήσω σε αυτό το ταξίδι, καθώς έμαθα τόσα πολλά για την υγεία, τη θεραπεία, την αγάπη και το πένθος. Μου λείπεις, μαμά. Θα σε αγαπώ για πάντα» κατέληξε στην ανάρτησή της η Μαρία Μενούνος.

Δείτε την ανάρτησή της:

Thema Insights

45 χρόνια εμπιστοσύνης: Τα προϊόντα που μας έμαθαν να εμπιστευόμαστε την ελληνική ποιότητα

45 χρόνια εμπιστοσύνης: Τα προϊόντα που μας έμαθαν να εμπιστευόμαστε την ελληνική ποιότητα

Το 1981, μια ελληνική εταιρεία αποφάσισε να μπει σε έναν χώρο που μέχρι τότε ανήκε σχεδόν αποκλειστικά στις εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό. Πρόθεσή της να δημιουργήσει μια 100% ελληνική πρόταση, βασισμένη στην άριστη ποιότητα, τη μοναδικότητα και την καινοτομία. Αυτή ήταν η αρχή της ΜΕΓΑ.

Καφέ «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» - Το πρώτο Κοινωνικό Καφενείο με εργαζόμενους άτομα με αναπηρία στο Θριάσιο Πεδίο, με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY

Υπάρχουν κάποια νέα «spots» που δεν γίνονται γνωστά επειδή είναι trendy, αλλά επειδή απλώς λειτουργούν σωστά. Χωρίς θόρυβο και περιττή προβολή. Το Καφέ «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» ανήκει σε αυτήν την κατηγορία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης