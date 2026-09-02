Ρόμπερτ Πάτινσον για τα γυρίσματα της νέας ταινίας Batman: Είναι μαραθώνιος
Ρόμπερτ Πάτινσον για τα γυρίσματα της νέας ταινίας Batman: Είναι μαραθώνιος
Ο ηθοποιός υποδύθηκε για πρώτη φορά τον διάσημο ήρωα το 2022
Ο Ρόμπερτ Πάτινσον επιστρέφει στην Γκόθαμ Σίτι ως Batman, με τα γυρίσματα της ταινίας «The Batman Part II» να βρίσκονται σε εξέλιξη. Το να φορέσει όμως ξανά τη στολή του διάσημου ήρωα δεν είναι τόσο εύκολο όσο την πρώτη φορά, όπως δήλωσε ο ίδιος.
Ο ηθοποιός μίλησε για τα γυρίσματα του «The Batman Part II» στο Λονδίνο, σε συνέντευξή του στο GQ India, σημειώνοντας ότι θα παραμείνει στη βρετανική πρωτεύουσα μέχρι το τέλος της χρονιάς για τις ανάγκες του σίκουελ.
«Πηγαίνει καλά», είπε ο Πάτινσον, πριν αναφερθεί σε μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ξανά υποδυόμενος τον Μπρους Γουέιν πέντε χρόνια μετά την πρώτη ταινία. «Σίγουρα νιώθω την ηλικία μου όταν έχει πολλή δράση και μάχες. Κυριολεκτικά σκέφτομαι: “Θεέ μου, αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο απ’ ό,τι ήταν παλιά”».
Ο Πάτινσον επανέλαβε πάντως ότι συνολικά η εμπειρία των γυρισμάτων είναι θετική. «Είναι πραγματικά διασκεδαστικό. Και νομίζω ότι η ταινία θα είναι πολύ καλή. Έχει ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον καστ, αλλά είναι μαραθώνιος», δήλωσε. Το «The Batman Part II» έχει προγραμματιστεί προς το παρόν να κυκλοφορήσει στις 18 Φεβρουαρίου 2028, σχεδόν έξι ολόκληρα χρόνια μετά το «The Batman» του 2022.
Ο σκηνοθέτης Ματ Ριβς επιβεβαίωσε επισήμως ότι οι πρωταγωνιστές του «Avengers: Infinity War», Σεμπάστιαν Σταν και Σκάρλετ Γιόχανσον, θα συμμετέχουν στο καστ της συνέχειας. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι στην ταινία θα εμφανιστούν επίσης οι Τσαρλς Ντανς, Μπράιαν Τάιρι Χένρι και Σεμπάστιαν Κοχ.
Το μεγαλύτερο μέρος του καστ του πρώτου «The Batman» επιστρέφει επίσης. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο Τζέφρι Ράιτ ως Τζιμ Γκόρντον, ο Άντι Σέρκις ως Άλφρεντ Πένιγουορθ, ο Κόλιν Φάρελ ως Οζ Κομπ, γνωστός και ως Πιγκουίνος, η Τζέιμι Λόσον ως η δήμαρχος της Γκόθαμ, Μπέλα Ρεάλ, και ο Γκιλ Πέρες-Αμπραάμ ως αστυνομικός Μαρτίνες.
Ο ηθοποιός μίλησε για τα γυρίσματα του «The Batman Part II» στο Λονδίνο, σε συνέντευξή του στο GQ India, σημειώνοντας ότι θα παραμείνει στη βρετανική πρωτεύουσα μέχρι το τέλος της χρονιάς για τις ανάγκες του σίκουελ.
«Πηγαίνει καλά», είπε ο Πάτινσον, πριν αναφερθεί σε μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ξανά υποδυόμενος τον Μπρους Γουέιν πέντε χρόνια μετά την πρώτη ταινία. «Σίγουρα νιώθω την ηλικία μου όταν έχει πολλή δράση και μάχες. Κυριολεκτικά σκέφτομαι: “Θεέ μου, αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο απ’ ό,τι ήταν παλιά”».
Ο Πάτινσον επανέλαβε πάντως ότι συνολικά η εμπειρία των γυρισμάτων είναι θετική. «Είναι πραγματικά διασκεδαστικό. Και νομίζω ότι η ταινία θα είναι πολύ καλή. Έχει ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον καστ, αλλά είναι μαραθώνιος», δήλωσε. Το «The Batman Part II» έχει προγραμματιστεί προς το παρόν να κυκλοφορήσει στις 18 Φεβρουαρίου 2028, σχεδόν έξι ολόκληρα χρόνια μετά το «The Batman» του 2022.
Robert Pattinson said that is’ ‘significantly harder’ for him to play Batman in ‘The Batman Part II’ than it was in the 2022 original. https://t.co/spAAodF1s3— Entertainment Weekly (@EW) September 2, 2026
Το μεγαλύτερο μέρος του καστ του πρώτου «The Batman» επιστρέφει επίσης. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο Τζέφρι Ράιτ ως Τζιμ Γκόρντον, ο Άντι Σέρκις ως Άλφρεντ Πένιγουορθ, ο Κόλιν Φάρελ ως Οζ Κομπ, γνωστός και ως Πιγκουίνος, η Τζέιμι Λόσον ως η δήμαρχος της Γκόθαμ, Μπέλα Ρεάλ, και ο Γκιλ Πέρες-Αμπραάμ ως αστυνομικός Μαρτίνες.
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