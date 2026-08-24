Χάρι Πότερ: Εκτός της δεύτερης σεζόν ο Νίκολας Χουλτ, θα τον αντικαταστήσει ο Κιτ Χάρινγκτον
Χάρι Πότερ: Εκτός της δεύτερης σεζόν ο Νίκολας Χουλτ, θα τον αντικαταστήσει ο Κιτ Χάρινγκτον
Ο ηθοποιός αποχώρησε λόγω προβλημάτων στο πρόγραμμά του
Ο σταρ του «Game of Thrones», Κιτ Χάρινγκτον, εντάσσεται σε ακόμη μία μεγάλη σειρά φαντασίας του HBO, καθώς θα υποδυθεί τον Γκίλντεροϊ Λόκχαρτ στη δεύτερη σεζόν του «Χάρι Πότερ». Ο ηθοποιός αντικαθιστά τον Νίκολας Χουλτ, ο οποίος είχε αρχικά επιλεγεί για τον ρόλο, αλλά αποχώρησε λόγω προβλημάτων στο πρόγραμμά του.
Το HBO προσπάθησε να προσαρμόσει τα γυρίσματα στα δύο ήδη προγραμματισμένα πρότζεκτ του Χουλτ. Όταν, όμως, οι σκηνές του Γκίλντεροϊ Λόκχαρτ χρειάστηκε να μετακινηθούν χρονικά μέσα στο πρόγραμμα παραγωγής της δεύτερης σεζόν, αυτό δεν ήταν πλέον εφικτό και ο ηθοποιός αποδεσμεύτηκε. Το HBO απευθύνθηκε τότε στον Χάρινγκτον, ο οποίος ήταν διαθέσιμος και ενθουσιασμένος με την προοπτική να αναλάβει τον ρόλο.
Αν και τυπικά πρόκειται για αντικατάσταση ηθοποιού, ο Χάρινγκτον θα υποδυθεί έναν χαρακτήρα που έχει ήδη ενσαρκώσει, καθώς είχε δανείσει τη φωνή του στον Γκίλντεροϊ Λόκχαρτ στις ηχητικές εκδόσεις «Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions», οι οποίες κυκλοφόρησαν στα τέλη της περασμένης χρονιάς.
Σε σχετικό βίντεο που είχε κυκλοφορήσει τότε η Audible, ο Χάρινγκτον είχε μιλήσει για την αγάπη του για τα βιβλία του «Χάρι Πότερ» από την παιδική του ηλικία. Μάλιστα, ήταν στην ίδια ηλικία με τον διάσημο μάγο, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο μυθιστόρημα της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. «Το διάβασα και, όπως συνέβη με τόσες γενιές, μαγεύτηκα. Στη συνέχεια ήμουν τεράστιος θαυμαστής σε όλη τη διάρκεια της εφηβείας μου», είχε πει.
Ο Γκίλντεροϊ Λόκχαρτ αποτελεί βασικό χαρακτήρα στο δεύτερο βιβλίο, «Ο Χάρι Πότερ και η Κάμαρα με τα Μυστικά», ενώ στη δεύτερη κινηματογραφική ταινία τον είχε υποδυθεί ο Κένεθ Μπράνα. Πρόκειται για έναν διαβόητα ματαιόδοξο, καυχησιάρη και εμμονικό με τη δημοσιότητα μάγο, ιδιαίτερα ικανό στα Ξόρκια Μνήμης, τον οποίο ο Ντάμπλντορ προσλαμβάνει ως καθηγητή Άμυνας Εναντίον των Σκοτεινών Τεχνών στο Χόγκουαρτς.
«Νομίζω ότι υπάρχει λίγο από τον Γκίλντεροϊ μέσα σε όλους μας», είχε σχολιάσει ο Χάρινγκτον στο ίδιο βίντεο, θυμούμενος ότι στα πρώτα χρόνια της ανόδου του στη δημοσιότητα ίσως είχε χρησιμοποιήσει τη διασημότητά του για να μπει σε ένα κλαμπ στη Γαλλία.
Η δεύτερη σεζόν του «Χάρι Πότερ», η οποία πήρε επίσημα το πράσινο φως τον Μάιο, αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα το φθινόπωρο, πριν από τη χριστουγεννιάτικη πρεμιέρα του πρώτου κύκλου.
Τον Χάρι Πότερ υποδύεται ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν, ενώ ο Άλαστερ Στάουτ ενσαρκώνει τον καλύτερό του φίλο, Ρον Ουέσλι, και η Αραμπέλα Στάντον την Ερμιόνη Γκρέιντζερ. Στους βασικούς ηθοποιούς που επιστρέφουν περιλαμβάνονται επίσης ο Νικ Φροστ ως Ρούμπεους Χάγκριντ, ο Τζον Λίθγκοου ως Άλμπους Ντάμπλντορ, ο Πάαπα Εσιέντου ως Σέβερους Σνέιπ και η Τζάνετ ΜακΤίρ ως καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ.
Το HBO προσπάθησε να προσαρμόσει τα γυρίσματα στα δύο ήδη προγραμματισμένα πρότζεκτ του Χουλτ. Όταν, όμως, οι σκηνές του Γκίλντεροϊ Λόκχαρτ χρειάστηκε να μετακινηθούν χρονικά μέσα στο πρόγραμμα παραγωγής της δεύτερης σεζόν, αυτό δεν ήταν πλέον εφικτό και ο ηθοποιός αποδεσμεύτηκε. Το HBO απευθύνθηκε τότε στον Χάρινγκτον, ο οποίος ήταν διαθέσιμος και ενθουσιασμένος με την προοπτική να αναλάβει τον ρόλο.
Αν και τυπικά πρόκειται για αντικατάσταση ηθοποιού, ο Χάρινγκτον θα υποδυθεί έναν χαρακτήρα που έχει ήδη ενσαρκώσει, καθώς είχε δανείσει τη φωνή του στον Γκίλντεροϊ Λόκχαρτ στις ηχητικές εκδόσεις «Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions», οι οποίες κυκλοφόρησαν στα τέλη της περασμένης χρονιάς.
Σε σχετικό βίντεο που είχε κυκλοφορήσει τότε η Audible, ο Χάρινγκτον είχε μιλήσει για την αγάπη του για τα βιβλία του «Χάρι Πότερ» από την παιδική του ηλικία. Μάλιστα, ήταν στην ίδια ηλικία με τον διάσημο μάγο, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο μυθιστόρημα της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. «Το διάβασα και, όπως συνέβη με τόσες γενιές, μαγεύτηκα. Στη συνέχεια ήμουν τεράστιος θαυμαστής σε όλη τη διάρκεια της εφηβείας μου», είχε πει.
Kit Harington Joins 'Harry Potter' Season 2 As Gilderoy Lockhart In Recasting, Reprising Voice Role https://t.co/62hItjdmmE— Deadline (@DEADLINE) August 24, 2026
«Νομίζω ότι υπάρχει λίγο από τον Γκίλντεροϊ μέσα σε όλους μας», είχε σχολιάσει ο Χάρινγκτον στο ίδιο βίντεο, θυμούμενος ότι στα πρώτα χρόνια της ανόδου του στη δημοσιότητα ίσως είχε χρησιμοποιήσει τη διασημότητά του για να μπει σε ένα κλαμπ στη Γαλλία.
Η δεύτερη σεζόν του «Χάρι Πότερ», η οποία πήρε επίσημα το πράσινο φως τον Μάιο, αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα το φθινόπωρο, πριν από τη χριστουγεννιάτικη πρεμιέρα του πρώτου κύκλου.
Τον Χάρι Πότερ υποδύεται ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν, ενώ ο Άλαστερ Στάουτ ενσαρκώνει τον καλύτερό του φίλο, Ρον Ουέσλι, και η Αραμπέλα Στάντον την Ερμιόνη Γκρέιντζερ. Στους βασικούς ηθοποιούς που επιστρέφουν περιλαμβάνονται επίσης ο Νικ Φροστ ως Ρούμπεους Χάγκριντ, ο Τζον Λίθγκοου ως Άλμπους Ντάμπλντορ, ο Πάαπα Εσιέντου ως Σέβερους Σνέιπ και η Τζάνετ ΜακΤίρ ως καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ.
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