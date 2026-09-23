Οι συνέπειες του «Σούπερ Ελ Νίνιο»: Έως 451.000 επιπλέον θάνατοι από ακραία ζέστη παγκοσμίως έως τον Φεβρουάριο του 2027

Νιγηρία, Ινδονησία και Σουδάν οι χώρες με τις μεγαλύτερες απώλειες

«Μήνυμα από το μέλλον» το φετινό Ελ Νίνιο

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Έως καιεπιπλέον θανάτους παγκοσμίως μέσα στους επόμενους έξι μήνες θα μπορούσαν να προκαλέσουν οι ακραίες θερμοκρασίες που συνδέονται με το φετινό ισχυρό φαινόμενοσύμφωνα με νέα έκθεση τουτουΟι ερευνητές εκτιμούν ότι από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως και τον Φεβρουάριο του 2027 ο αριθμός των ημερών με ακραία ζέστη αναμένεται να αυξηθεί κατάσε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα, προκαλώντας σημαντική αύξηση των θανάτων που σχετίζονται με τη θερμική καταπόνηση.Σύμφωνα με την έκθεση, οι περιοχές που αναμένεται να πληγούν περισσότερο βρίσκονται κυρίως στην Αφρική και τη Νοτιοανατολική Ασία, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την περιορισμένη πρόσβαση σε υποδομές προστασίας αυξάνουν την ευαλωτότητα των πληθυσμών.Η χώρα που εκτιμάται ότι θα καταγράψει τους περισσότερους επιπλέον θανάτους λόγω ζέστης είναι η, με περίπου 31.400 θανάτους στο εξάμηνοΑκολουθούν ημε περίπου 19.300 θανάτους και τομε 17.600.Ιδιαίτερα ευάλωτη θεωρείται η περιοχή του Σαχέλ στην, η οποία περιλαμβάνει χώρες όπως ο, το, ηκαι το. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι στην περιοχή θα μπορούσαν να σημειωθούν συνολικά περίπου 66.800 επιπλέον θάνατοι εξαιτίας της ακραίας ζέστης.Στη Νοτιοανατολική Ασία, οι, το, ηκαι ηενδέχεται να καταγράψουν συνολικά περίπου 19.400 επιπλέον θανάτους.Τοχαρακτήρισε το φετινό Ελ Νίνιο ως ένα, υποστηρίζοντας ότι οι θερμοκρασίες που καταγράφονται σήμερα αναμένεται να αποτελούν τη νέα κανονικότητα μέσα στις επόμενες δεκαετίες λόγω της κλιματικής αλλαγής.Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θανάτων μπορεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο εάν το φαινόμενο συνεχιστεί και μέσα στο 2027, με ιδιαίτερο κίνδυνο για περιοχές του βόρειου ημισφαιρίου, όπως η Ινδία και το Πακιστάν, κατά τους θερινούς μήνες.Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι τα στοιχεία μπορούν να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας να κατευθύνουν έγκαιρα μέτρα σε περιοχές υψηλού κινδύνου, με στόχο τη μείωση των απωλειών.«Η έκθεση επιτρέπει στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να δουν ακριβώς πού μπορούν να ληφθούν άμεσα μέτρα για να σωθούν δεκάδες χιλιάδες ζωές τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο οικονομολόγος, συνιδρυτής του