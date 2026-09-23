Οι συνέπειες του «Σούπερ Ελ Νίνιο»: Έως 451.000 επιπλέον θάνατοι από ακραία ζέστη παγκοσμίως έως τον Φεβρουάριο του 2027
Οι συνέπειες του «Σούπερ Ελ Νίνιο»: Έως 451.000 επιπλέον θάνατοι από ακραία ζέστη παγκοσμίως έως τον Φεβρουάριο του 2027
Έκθεση του Climate Impact Lab προειδοποιεί για αύξηση κατά 44% των ημερών με ακραίες θερμοκρασίες - Οι πιο ευάλωτες περιοχές
Έως και 451.000 επιπλέον θανάτους παγκοσμίως μέσα στους επόμενους έξι μήνες θα μπορούσαν να προκαλέσουν οι ακραίες θερμοκρασίες που συνδέονται με το φετινό ισχυρό φαινόμενο «σούπερ Ελ Νίνιο», σύμφωνα με νέα έκθεση του Climate Impact Lab του Πανεπιστημίου του Σικάγο.
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως και τον Φεβρουάριο του 2027 ο αριθμός των ημερών με ακραία ζέστη αναμένεται να αυξηθεί κατά 44% σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα, προκαλώντας σημαντική αύξηση των θανάτων που σχετίζονται με τη θερμική καταπόνηση.
Σύμφωνα με την έκθεση, οι περιοχές που αναμένεται να πληγούν περισσότερο βρίσκονται κυρίως στην Αφρική και τη Νοτιοανατολική Ασία, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την περιορισμένη πρόσβαση σε υποδομές προστασίας αυξάνουν την ευαλωτότητα των πληθυσμών.
Ακολουθούν η Ινδονησία με περίπου 19.300 θανάτους και το Σουδάν με 17.600.
Ιδιαίτερα ευάλωτη θεωρείται η περιοχή του Σαχέλ στην Αφρική, η οποία περιλαμβάνει χώρες όπως ο Νίγηρας, το Τσαντ, η Νιγηρία και το Σουδάν. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι στην περιοχή θα μπορούσαν να σημειωθούν συνολικά περίπου 66.800 επιπλέον θάνατοι εξαιτίας της ακραίας ζέστης.
Στη Νοτιοανατολική Ασία, οι Φιλιππίνες, το Βιετνάμ, η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη ενδέχεται να καταγράψουν συνολικά περίπου 19.400 επιπλέον θανάτους.
Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θανάτων μπορεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο εάν το φαινόμενο συνεχιστεί και μέσα στο 2027, με ιδιαίτερο κίνδυνο για περιοχές του βόρειου ημισφαιρίου, όπως η Ινδία και το Πακιστάν, κατά τους θερινούς μήνες.
«Η έκθεση επιτρέπει στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να δουν ακριβώς πού μπορούν να ληφθούν άμεσα μέτρα για να σωθούν δεκάδες χιλιάδες ζωές τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο οικονομολόγος Μάικλ Γκρίνστοουν, συνιδρυτής του Climate Impact Lab.
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως και τον Φεβρουάριο του 2027 ο αριθμός των ημερών με ακραία ζέστη αναμένεται να αυξηθεί κατά 44% σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα, προκαλώντας σημαντική αύξηση των θανάτων που σχετίζονται με τη θερμική καταπόνηση.
Σύμφωνα με την έκθεση, οι περιοχές που αναμένεται να πληγούν περισσότερο βρίσκονται κυρίως στην Αφρική και τη Νοτιοανατολική Ασία, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την περιορισμένη πρόσβαση σε υποδομές προστασίας αυξάνουν την ευαλωτότητα των πληθυσμών.
Νιγηρία, Ινδονησία και Σουδάν οι χώρες με τις μεγαλύτερες απώλειεςΗ χώρα που εκτιμάται ότι θα καταγράψει τους περισσότερους επιπλέον θανάτους λόγω ζέστης είναι η Νιγηρία, με περίπου 31.400 θανάτους στο εξάμηνο Σεπτεμβρίου 2026 - Φεβρουαρίου 2027.
Ακολουθούν η Ινδονησία με περίπου 19.300 θανάτους και το Σουδάν με 17.600.
Ιδιαίτερα ευάλωτη θεωρείται η περιοχή του Σαχέλ στην Αφρική, η οποία περιλαμβάνει χώρες όπως ο Νίγηρας, το Τσαντ, η Νιγηρία και το Σουδάν. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι στην περιοχή θα μπορούσαν να σημειωθούν συνολικά περίπου 66.800 επιπλέον θάνατοι εξαιτίας της ακραίας ζέστης.
Στη Νοτιοανατολική Ασία, οι Φιλιππίνες, το Βιετνάμ, η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη ενδέχεται να καταγράψουν συνολικά περίπου 19.400 επιπλέον θανάτους.
«Μήνυμα από το μέλλον» το φετινό Ελ ΝίνιοΤο Climate Impact Lab χαρακτήρισε το φετινό Ελ Νίνιο ως ένα «καρτ ποστάλ από το μέλλον», υποστηρίζοντας ότι οι θερμοκρασίες που καταγράφονται σήμερα αναμένεται να αποτελούν τη νέα κανονικότητα μέσα στις επόμενες δεκαετίες λόγω της κλιματικής αλλαγής.
Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θανάτων μπορεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο εάν το φαινόμενο συνεχιστεί και μέσα στο 2027, με ιδιαίτερο κίνδυνο για περιοχές του βόρειου ημισφαιρίου, όπως η Ινδία και το Πακιστάν, κατά τους θερινούς μήνες.
Έκκληση για άμεση δράσηΟι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι τα στοιχεία μπορούν να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας να κατευθύνουν έγκαιρα μέτρα σε περιοχές υψηλού κινδύνου, με στόχο τη μείωση των απωλειών.
«Η έκθεση επιτρέπει στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να δουν ακριβώς πού μπορούν να ληφθούν άμεσα μέτρα για να σωθούν δεκάδες χιλιάδες ζωές τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο οικονομολόγος Μάικλ Γκρίνστοουν, συνιδρυτής του Climate Impact Lab.
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