Η Κέιτι Πέρι άφησε αιχμές για τους πρώην συντρόφους της: «Η στήριξη του Τζάστιν Τριντό είναι σε άλλο επίπεδο»
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Κέιτι Πέρι Τζάστιν Τριντό

Η Κέιτι Πέρι άφησε αιχμές για τους πρώην συντρόφους της: «Η στήριξη του Τζάστιν Τριντό είναι σε άλλο επίπεδο»

Η τραγουδίστρια δεν κρύβει τον έρωτά της για τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά

Η Κέιτι Πέρι άφησε αιχμές για τους πρώην συντρόφους της: «Η στήριξη του Τζάστιν Τριντό είναι σε άλλο επίπεδο»
Ιωάννα Μαρίνου
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Αιχμές άφησε η Κέιτι Πέρι για τους πρώην συντρόφους της, δηλώνοντας πως η στήριξη που δέχεται αυτό το διάστημα από τον Τζάστιν Τριντό δεν συγκρίνεται, καθώς είναι σε άλλο επίπεδο.

Η 41χρονη τραγουδίστρια βρέθηκε την Τετάρτη 26 Αυγούστου στην προβολή στο Λος Άντζελες της νέας της ταινίας «Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris», και μίλησε με ενθουσιασμό για τον σύντροφό της, με τον οποίο είναι μαζί εδώ και έναν χρόνο.

«Είναι απλώς εκεί για να με στηρίζει», δήλωσε η Πέρι στο Entertainment Tonight, τονίζοντας πως η στήριξη που της προσφέρει ο 54χρονος Τριντό διαφέρει σε σχέση με όσα είχε βιώσει στις προηγούμενες σχέσεις της: «Είχα, ξέρετε, ανθρώπους και συντρόφους που είχαν έρθει στις συναυλίες μου στο παρελθόν και με στήριζαν με τον δικό τους τρόπο, αλλά αυτό είναι σίγουρα σε άλλο επίπεδο», επισήμανε.

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Η Πέρι μέχρι και τον Ιούλιο του 2025 που ανακοινώθηκε και επίσημα ο χωρισμός τους, βρισκόταν σε σχέση με τον Ορλάντο Μπλουμ, με τον οποίο έχουν αποκτήσει την εξάχρονη κόρη τους, Ντέιζι Νταβ.

Η τραγουδίστρια, στο παρελθόν, είχε επίσης παντρευτεί τον Ράσελ Μπραντ από το 2010 έως το 2012, προτού ο Βρετανός κωμικός και ηθοποιός βάλει τέλος στον γάμο τους, όπως είχε γίνει γνωστό, μέσω γραπτού μηνύματος.

Η Πέρι είχε ακόμη μια σχέση με τον τραγουδιστή Τζον Μάιερ, η οποία ξεκίνησε το 2012. Υπήρξαν αρκετοί χωρισμοί και επανασυνδέσεις ανάμεσά τους μέχρι και το 2015, ενώ το 2014 η τραγουδίστρια είχε συνδεθεί για σύντομο χρονικό διάστημα και με τον DJ και παραγωγό Diplo.
Ιωάννα Μαρίνου
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