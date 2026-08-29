Η Κέιτι Πέρι άφησε αιχμές για τους πρώην συντρόφους της: «Η στήριξη του Τζάστιν Τριντό είναι σε άλλο επίπεδο»
Η Κέιτι Πέρι άφησε αιχμές για τους πρώην συντρόφους της: «Η στήριξη του Τζάστιν Τριντό είναι σε άλλο επίπεδο»
Η τραγουδίστρια δεν κρύβει τον έρωτά της για τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά
Αιχμές άφησε η Κέιτι Πέρι για τους πρώην συντρόφους της, δηλώνοντας πως η στήριξη που δέχεται αυτό το διάστημα από τον Τζάστιν Τριντό δεν συγκρίνεται, καθώς είναι σε άλλο επίπεδο.
Η 41χρονη τραγουδίστρια βρέθηκε την Τετάρτη 26 Αυγούστου στην προβολή στο Λος Άντζελες της νέας της ταινίας «Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris», και μίλησε με ενθουσιασμό για τον σύντροφό της, με τον οποίο είναι μαζί εδώ και έναν χρόνο.
«Είναι απλώς εκεί για να με στηρίζει», δήλωσε η Πέρι στο Entertainment Tonight, τονίζοντας πως η στήριξη που της προσφέρει ο 54χρονος Τριντό διαφέρει σε σχέση με όσα είχε βιώσει στις προηγούμενες σχέσεις της: «Είχα, ξέρετε, ανθρώπους και συντρόφους που είχαν έρθει στις συναυλίες μου στο παρελθόν και με στήριζαν με τον δικό τους τρόπο, αλλά αυτό είναι σίγουρα σε άλλο επίπεδο», επισήμανε.
Δείτε βίντεο
Η Πέρι μέχρι και τον Ιούλιο του 2025 που ανακοινώθηκε και επίσημα ο χωρισμός τους, βρισκόταν σε σχέση με τον Ορλάντο Μπλουμ, με τον οποίο έχουν αποκτήσει την εξάχρονη κόρη τους, Ντέιζι Νταβ.
Η τραγουδίστρια, στο παρελθόν, είχε επίσης παντρευτεί τον Ράσελ Μπραντ από το 2010 έως το 2012, προτού ο Βρετανός κωμικός και ηθοποιός βάλει τέλος στον γάμο τους, όπως είχε γίνει γνωστό, μέσω γραπτού μηνύματος.
Η Πέρι είχε ακόμη μια σχέση με τον τραγουδιστή Τζον Μάιερ, η οποία ξεκίνησε το 2012. Υπήρξαν αρκετοί χωρισμοί και επανασυνδέσεις ανάμεσά τους μέχρι και το 2015, ενώ το 2014 η τραγουδίστρια είχε συνδεθεί για σύντομο χρονικό διάστημα και με τον DJ και παραγωγό Diplo.
Η 41χρονη τραγουδίστρια βρέθηκε την Τετάρτη 26 Αυγούστου στην προβολή στο Λος Άντζελες της νέας της ταινίας «Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris», και μίλησε με ενθουσιασμό για τον σύντροφό της, με τον οποίο είναι μαζί εδώ και έναν χρόνο.
«Είναι απλώς εκεί για να με στηρίζει», δήλωσε η Πέρι στο Entertainment Tonight, τονίζοντας πως η στήριξη που της προσφέρει ο 54χρονος Τριντό διαφέρει σε σχέση με όσα είχε βιώσει στις προηγούμενες σχέσεις της: «Είχα, ξέρετε, ανθρώπους και συντρόφους που είχαν έρθει στις συναυλίες μου στο παρελθόν και με στήριζαν με τον δικό τους τρόπο, αλλά αυτό είναι σίγουρα σε άλλο επίπεδο», επισήμανε.
Δείτε βίντεο
Katy Perry's 𝔀𝓸𝓻𝓵𝓭 𝓱𝓪𝓼 𝓼𝓽𝓸𝓹𝓹𝓮𝓭 𝓼𝓹𝓲𝓷𝓷𝓲𝓷𝓰 thanks to her relationship with Justin Trudeau.— Entertainment Tonight (@etnow) August 27, 2026
The singer gushed about the support she gets from the former prime minister of Canada when we caught with her at the LA screening of 'Katy Perry: The Lifetimes Tour -… pic.twitter.com/1emlc4M0j7
Η τραγουδίστρια, στο παρελθόν, είχε επίσης παντρευτεί τον Ράσελ Μπραντ από το 2010 έως το 2012, προτού ο Βρετανός κωμικός και ηθοποιός βάλει τέλος στον γάμο τους, όπως είχε γίνει γνωστό, μέσω γραπτού μηνύματος.
Η Πέρι είχε ακόμη μια σχέση με τον τραγουδιστή Τζον Μάιερ, η οποία ξεκίνησε το 2012. Υπήρξαν αρκετοί χωρισμοί και επανασυνδέσεις ανάμεσά τους μέχρι και το 2015, ενώ το 2014 η τραγουδίστρια είχε συνδεθεί για σύντομο χρονικό διάστημα και με τον DJ και παραγωγό Diplo.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα