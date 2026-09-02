Η Σελίν Ντιόν τραγούδησε και χόρεψε για τους θαυμαστές της έξω από ξενοδοχείο στο Παρίσι, δείτε βίντεο με το ιδιαίτερο φόρεμά της

Η 58χρονη τραγουδίστρια επιστρέφει στις ζωντανές εμφανίσεις έπειτα από τρία χρόνια απουσίας – Θα πραγματοποιήσει σειρά συναυλιών στη γαλλική πρωτεύουσα

Τον Μάρτιο, η Ντιόν ανακοίνωσε την επιστροφή της στη σκηνή με μια σειρά 10 συναυλιών στο Παρίσι. Λόγω της πολύ μεγάλης ζήτησης, η τραγουδίστρια επέκτεινε το πρόγραμμά της, προσθέτοντας ακόμη 16 εμφανίσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως τον Μάιο του 2027.



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