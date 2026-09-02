Η Σελίν Ντιόν τραγούδησε και χόρεψε για τους θαυμαστές της έξω από ξενοδοχείο στο Παρίσι, δείτε βίντεο με το ιδιαίτερο φόρεμά της
Η Σελίν Ντιόν τραγούδησε και χόρεψε για τους θαυμαστές της έξω από ξενοδοχείο στο Παρίσι, δείτε βίντεο με το ιδιαίτερο φόρεμά της
Η 58χρονη τραγουδίστρια επιστρέφει στις ζωντανές εμφανίσεις έπειτα από τρία χρόνια απουσίας – Θα πραγματοποιήσει σειρά συναυλιών στη γαλλική πρωτεύουσα
Έξω από ξενοδοχείο στο Παρίσι εθεάθη η Σελίν Ντιόν με ένα ιδιαίτερο μαύρο φόρεμα, να χορεύει και να τραγουδάει στους θαυμαστές της, λίγες ημέρες πριν από την επιστροφή της στη σκηνή.
Η 58χρονη τραγουδίστρια βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου προετοιμάζεται για την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στις ζωντανές εμφανίσεις, τρία χρόνια μετά την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της, εξαιτίας της μάχης που δίνει με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου, μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί έντονη μυϊκή δυσκαμψία και σπασμούς.
Η Ντιόν έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση έξω από το ξενοδοχείο Royal Monceau, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα σε ίσια γραμμή, με βολάν στο τελείωμα και ουρά. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε κότσο, επιλέγοντας διακριτικό μακιγιάζ, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρες γόβες.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η σούπερ σταρ έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της έπειτα από δύο χρόνια την Παρασκευή 28 Αυγούστου, ενόψει της επιστροφής της στη σκηνή. Η Ντιόν εθεάθη κατά την άφιξή της στο Παρίσι και συγκεκριμένα έξω από το ξενοδοχείο όπου μένει να χαιρετάει τους θαυμαστές της, φορώντας μία καμηλό καμπαρντίνα και μπότες με τακούνι.
Η 58χρονη τραγουδίστρια βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου προετοιμάζεται για την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στις ζωντανές εμφανίσεις, τρία χρόνια μετά την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της, εξαιτίας της μάχης που δίνει με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου, μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί έντονη μυϊκή δυσκαμψία και σπασμούς.
Η Ντιόν έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση έξω από το ξενοδοχείο Royal Monceau, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα σε ίσια γραμμή, με βολάν στο τελείωμα και ουρά. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε κότσο, επιλέγοντας διακριτικό μακιγιάζ, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρες γόβες.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
@parismatch
🎤 Surprise ce soir au Royal Monceau à Paris ! Devant ses nombreux fans, Céline Dion s’est mise à chanter son morceau iconique « Pour que tu m’aimes encore » en pleine rue. Un spectacle qui mets l’eau à la bouche, à quelques jours de sa série de concerts ! Credits 📸 : Bestimages #celinedion #paris #celine #sinformersurktiktok #OnRegardeQuoi♬ son original - Paris Match
Quand Céline Dion sort de son hôtel pour un petit show improvisé pour ses fans… @celinedion pic.twitter.com/9Zg9SYLTTY— Frédéric Arnould (@FredericArnould) September 1, 2026
Η σούπερ σταρ έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της έπειτα από δύο χρόνια την Παρασκευή 28 Αυγούστου, ενόψει της επιστροφής της στη σκηνή. Η Ντιόν εθεάθη κατά την άφιξή της στο Παρίσι και συγκεκριμένα έξω από το ξενοδοχείο όπου μένει να χαιρετάει τους θαυμαστές της, φορώντας μία καμηλό καμπαρντίνα και μπότες με τακούνι.
Τον Μάρτιο, η Ντιόν ανακοίνωσε την επιστροφή της στη σκηνή με μια σειρά 10 συναυλιών στο Παρίσι. Λόγω της πολύ μεγάλης ζήτησης, η τραγουδίστρια επέκτεινε το πρόγραμμά της, προσθέτοντας ακόμη 16 εμφανίσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως τον Μάιο του 2027.
Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image
Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image
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