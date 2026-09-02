Ναΐμα Γερασοπούλου: Ποια είναι η Ελληνίδα χορεύτρια που κατέκτησε την κορυφή του παγκόσμιου τάνγκο, οι διακρίσεις και η συνεργασία με τον Λούκας Γκαούτο
Ναΐμα Γερασοπούλου: Ποια είναι η Ελληνίδα χορεύτρια που κατέκτησε την κορυφή του παγκόσμιου τάνγκο, οι διακρίσεις και η συνεργασία με τον Λούκας Γκαούτο
«Όταν ξεκίνησα στην Ελλάδα, ειλικρινά, δεν ήξερα καν τι ήταν το τάνγκο, δεν ήξερα καν ότι υπήρχε», δήλωσε μετά τη νίκη της στον τελικό του Tango de Pista 2026 που πραγματοποιήθηκε στο Μπουένος Άιρες
Νικήτρια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τάνγκο που πραγματοποιήθηκε στο Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή, στην κατηγορία Salon, στέφθηκε η Ναΐμα Γερασοπούλου, με τον Αργεντινό παρτενέρ της, Λούκας Γκαούτο, οι οποίοι διαγνωνίστηκαν στον τελικό του Tango de Pista 2026 ανάμεσα σε χώρες όπως η Ρωσία, η Τουρκία, η Ιαπωνία, η Ινδονησία και το Καζακστάν.
Η Ελληνίδα χορεύτρια ξεκίνησε την ενασχόλησή της με τον χορό από πολύ μικρή ηλικία. Αρχικά επιδόθηκε στο κλασικό μπαλέτο και στη ρυθμική γυμναστική, ενώ παράλληλα δοκίμασε και με άλλα είδη χορού. Όταν όμως γνώρισε το τάνγκο, αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά σε αυτό.
Όπως δήλωσε μετά τη νίκη της, σύμφωνα με το EuroNews: «Όταν ξεκίνησα στην Ελλάδα, ειλικρινά, δεν ήξερα καν τι ήταν το τάνγκο. Δεν ήξερα καν ότι υπήρχε. Και όταν πήγα, αυτό που ένιωσα ήταν μια ειλικρινής αγκαλιά από έναν άνθρωπο που δεν γνώριζα. Και αναρωτήθηκα πώς γίνεται να αγκαλιάζομαι τόσο στενά και τόσο αληθινά με έναν άνθρωπο που δεν είχα συναντήσει ποτέ στη ζωή μου; Αυτό ήταν που, δεν ξέρω, με μάγεψε. Με έκανε να τρελαθώ για το τάνγκο».
Δείτε βίντεο με την εμφάνισή της στον τελικό του Tango de Pista 2026
Το 2014 η Ναΐμα Γερασοπούλου σημείωσε την πρώτη της μεγάλη επιτυχία στον κόσμο του τάνγκο, κατακτώντας την πρώτη θέση στον διαγωνισμό Tango Acropolis, το Μεσογειακό και Ανατολικό Πρωτάθλημα Τάνγκο, στην κατηγορία Tango de Pista. Η διάκριση αυτή αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην πορεία της και την έφερε ακόμη πιο κοντά στη διεθνή σκηνή.
Η καλλιτεχνική συνεργασία της με τον Λούκας Γκαούτο ξεκίνησε έναν χρόνο αργότερα, τον Αύγουστο του 2015. Οι δυο τους δημιούργησαν ένα ξεχωριστό χορευτικό δίδυμο, με ισχυρή σκηνική χημεία, διαγράφοντας έκτοτε μια εντυπωσιακή πορεία στους μεγαλύτερους διαγωνισμούς και φεστιβάλ του κόσμου.
Βίντεο από χορογραφία του καλλιτεχνικού διδύμου το 2018
Το 2019 βρέθηκαν στην τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τάνγκο στο Μπουένος Άιρες, μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση στην παγκόσμια σκηνή του αργεντίνικου τάνγκο, ενώ έξι χρόνια αργότερα, το 2025, κατέκτησαν τη δεύτερη θέση και τον τίτλο των Παγκόσμιων Αντιπρωταθλητών στην κατηγορία Tango de Pista.
Η κατάκτηση της πρώτης θέσης στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τάνγκο αποτελεί τη μέχρι στιγμής κορυφαία στιγμή της καριέρας τους, η οποία τοποθετεί την Ελληνίδα χορεύτρια στην κορυφή του παγκόσμιου τάνγκο.
Για τον παρτενέρ της, η κατάκτηση του τίτλου ήταν ένα όνειρο είκοσι χρόνων. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις που έκανε μετά τη νίκη τους, ήταν ένας στόχος που ήθελε να πετύχει από την πρώτη του συμμετοχή στο πρωτάθλημα. «Εκείνη την ημέρα είπα πως θέλω να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής και να ακουστεί το όνομά μου», ανέφερε ο Λούκας Γκαούτο.
Πέρα από την αγωνιστική και τη σκηνική της παρουσία, η Ναΐμα Γερασοπούλου έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα και στον χώρο της διδασκαλίας, διδάσκοντας μόνιμα στην Academia del Tango στην Αθήνα, μεταδίδοντας την εμπειρία και τη γνώση της σε νέους και έμπειρους χορευτές.
Η ακαδημία συνεχάρη τους δύο νικητές με ανάρτηση στο Instagram, στη λεζάντα της οποίας αναγράφεται: «Ο Lucas Gauto και η Naima Gerasopoulou κατέκτησαν την 1η θέση στο Tango de Pista, φτάνοντας στην κορυφή του κόσμου! Πίσω από αυτή τη σπουδαία διάκριση βρίσκονται αμέτρητες ώρες δουλειάς, επιμονή, αφοσίωση, ταλέντο και, πάνω απ' όλα, βαθιά αγάπη για το tango. Ένα δύσκολο ταξίδι που σήμερα δικαιώνεται με τον πιο όμορφο τρόπο. Για όλους εμάς στην Academia del Tango, όμως, αυτή η στιγμή έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Είμαστε απίστευτα τυχεροί και υπερήφανοι που σας έχουμε κοντά μας, όχι μόνο ως εξαιρετικούς δασκάλους, αλλά και ως αγαπημένους φίλους. Παρακολουθήσαμε την πορεία σας, καρδιοχτυπήσαμε μαζί σας και συγκινηθήκαμε βλέποντάς σας να φτάνετε εκεί όπου σας οδήγησαν η δουλειά και το πάθος σας. Και όταν ήρθε η μεγάλη στιγμή, νιώσαμε σαν να ανεβήκαμε κι εμείς λίγο ψηλότερα μαζί σας. Lucas & Naima, πολλά, πολλά συγχαρητήρια! Είμαστε περήφανοι για εσάς, σας αγαπάμε και χαιρόμαστε με όλη μας την καρδιά για αυτή τη μοναδική επιτυχία. Top of the world! Και κάτι μας λέει πως... τα καλύτερα ξεκινούν τώρα. Τα αξίζετε!».
Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, η χορεύτρια φροντίζει να την κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, εστιάζοντας την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκλειστικά στην καριέρα της.
Με μια πορεία που ξεκίνησε από την Ελλάδα και έφτασε μέχρι την κορυφή του παγκόσμιου τάνγκο, η Ναΐμα Γερασοπούλου με το μοναδικό της καλλιτεχνικό ύφος έχει καταφέρει να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στη διεθνή σκηνή του τάνγκο.
Η Ελληνίδα χορεύτρια ξεκίνησε την ενασχόλησή της με τον χορό από πολύ μικρή ηλικία. Αρχικά επιδόθηκε στο κλασικό μπαλέτο και στη ρυθμική γυμναστική, ενώ παράλληλα δοκίμασε και με άλλα είδη χορού. Όταν όμως γνώρισε το τάνγκο, αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά σε αυτό.
Όπως δήλωσε μετά τη νίκη της, σύμφωνα με το EuroNews: «Όταν ξεκίνησα στην Ελλάδα, ειλικρινά, δεν ήξερα καν τι ήταν το τάνγκο. Δεν ήξερα καν ότι υπήρχε. Και όταν πήγα, αυτό που ένιωσα ήταν μια ειλικρινής αγκαλιά από έναν άνθρωπο που δεν γνώριζα. Και αναρωτήθηκα πώς γίνεται να αγκαλιάζομαι τόσο στενά και τόσο αληθινά με έναν άνθρωπο που δεν είχα συναντήσει ποτέ στη ζωή μου; Αυτό ήταν που, δεν ξέρω, με μάγεψε. Με έκανε να τρελαθώ για το τάνγκο».
Δείτε βίντεο με την εμφάνισή της στον τελικό του Tango de Pista 2026
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το 2014 η Ναΐμα Γερασοπούλου σημείωσε την πρώτη της μεγάλη επιτυχία στον κόσμο του τάνγκο, κατακτώντας την πρώτη θέση στον διαγωνισμό Tango Acropolis, το Μεσογειακό και Ανατολικό Πρωτάθλημα Τάνγκο, στην κατηγορία Tango de Pista. Η διάκριση αυτή αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην πορεία της και την έφερε ακόμη πιο κοντά στη διεθνή σκηνή.
Η καλλιτεχνική συνεργασία της με τον Λούκας Γκαούτο ξεκίνησε έναν χρόνο αργότερα, τον Αύγουστο του 2015. Οι δυο τους δημιούργησαν ένα ξεχωριστό χορευτικό δίδυμο, με ισχυρή σκηνική χημεία, διαγράφοντας έκτοτε μια εντυπωσιακή πορεία στους μεγαλύτερους διαγωνισμούς και φεστιβάλ του κόσμου.
Βίντεο από χορογραφία του καλλιτεχνικού διδύμου το 2018
Το 2019 βρέθηκαν στην τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τάνγκο στο Μπουένος Άιρες, μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση στην παγκόσμια σκηνή του αργεντίνικου τάνγκο, ενώ έξι χρόνια αργότερα, το 2025, κατέκτησαν τη δεύτερη θέση και τον τίτλο των Παγκόσμιων Αντιπρωταθλητών στην κατηγορία Tango de Pista.
Η κατάκτηση της πρώτης θέσης στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τάνγκο αποτελεί τη μέχρι στιγμής κορυφαία στιγμή της καριέρας τους, η οποία τοποθετεί την Ελληνίδα χορεύτρια στην κορυφή του παγκόσμιου τάνγκο.
Για τον παρτενέρ της, η κατάκτηση του τίτλου ήταν ένα όνειρο είκοσι χρόνων. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις που έκανε μετά τη νίκη τους, ήταν ένας στόχος που ήθελε να πετύχει από την πρώτη του συμμετοχή στο πρωτάθλημα. «Εκείνη την ημέρα είπα πως θέλω να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής και να ακουστεί το όνομά μου», ανέφερε ο Λούκας Γκαούτο.
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Πέρα από την αγωνιστική και τη σκηνική της παρουσία, η Ναΐμα Γερασοπούλου έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα και στον χώρο της διδασκαλίας, διδάσκοντας μόνιμα στην Academia del Tango στην Αθήνα, μεταδίδοντας την εμπειρία και τη γνώση της σε νέους και έμπειρους χορευτές.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η ακαδημία συνεχάρη τους δύο νικητές με ανάρτηση στο Instagram, στη λεζάντα της οποίας αναγράφεται: «Ο Lucas Gauto και η Naima Gerasopoulou κατέκτησαν την 1η θέση στο Tango de Pista, φτάνοντας στην κορυφή του κόσμου! Πίσω από αυτή τη σπουδαία διάκριση βρίσκονται αμέτρητες ώρες δουλειάς, επιμονή, αφοσίωση, ταλέντο και, πάνω απ' όλα, βαθιά αγάπη για το tango. Ένα δύσκολο ταξίδι που σήμερα δικαιώνεται με τον πιο όμορφο τρόπο. Για όλους εμάς στην Academia del Tango, όμως, αυτή η στιγμή έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Είμαστε απίστευτα τυχεροί και υπερήφανοι που σας έχουμε κοντά μας, όχι μόνο ως εξαιρετικούς δασκάλους, αλλά και ως αγαπημένους φίλους. Παρακολουθήσαμε την πορεία σας, καρδιοχτυπήσαμε μαζί σας και συγκινηθήκαμε βλέποντάς σας να φτάνετε εκεί όπου σας οδήγησαν η δουλειά και το πάθος σας. Και όταν ήρθε η μεγάλη στιγμή, νιώσαμε σαν να ανεβήκαμε κι εμείς λίγο ψηλότερα μαζί σας. Lucas & Naima, πολλά, πολλά συγχαρητήρια! Είμαστε περήφανοι για εσάς, σας αγαπάμε και χαιρόμαστε με όλη μας την καρδιά για αυτή τη μοναδική επιτυχία. Top of the world! Και κάτι μας λέει πως... τα καλύτερα ξεκινούν τώρα. Τα αξίζετε!».
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Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, η χορεύτρια φροντίζει να την κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, εστιάζοντας την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκλειστικά στην καριέρα της.
Με μια πορεία που ξεκίνησε από την Ελλάδα και έφτασε μέχρι την κορυφή του παγκόσμιου τάνγκο, η Ναΐμα Γερασοπούλου με το μοναδικό της καλλιτεχνικό ύφος έχει καταφέρει να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στη διεθνή σκηνή του τάνγκο.
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