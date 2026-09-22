Αγωγή κατά της OpenAI από επαρχία του Καναδά για μαζική δολοφονία σε σχολείο: Η δράστης είχε ρωτήσει το ChatGPT για τη σφαγή
ΚΟΣΜΟΣ
Καναδάς ChatGPT OpenAI Σαμ Άλτμαν Βρετανική Κολούμπια

Αγωγή κατά της OpenAI από επαρχία του Καναδά για μαζική δολοφονία σε σχολείο: Η δράστης είχε ρωτήσει το ChatGPT για τη σφαγή

Η δράστης είχε επισημανθεί από την ομάδα ασφάλειας της OpenAI, αλλά η εταιρεία δεν ειδοποίησε την αστυνομία

Αγωγή κατά της OpenAI από επαρχία του Καναδά για μαζική δολοφονία σε σχολείο: Η δράστης είχε ρωτήσει το ChatGPT για τη σφαγή
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Η Βρετανική Κολομβία, μία από τις επαρχίες του Καναδά, κατέθεσε αγωγή κατά της OpenAI στην Καλιφόρνια, υποστηρίζοντας ότι η μαζική ένοπλη επίθεση σε σχολείο της επαρχίας θα μπορούσε να είχε αποτραπεί αν η εταιρεία είχε προειδοποιήσει τις Αρχές ότι η δράστης είχε χρησιμοποιήσει το ChatGPT για να σχεδιάσει τη σφαγή.

Η αγωγή κατονομάζει την OpenAI και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Σαμ Άλτμαν, αναφέρει ο Guardian.

Ζητά αποζημίωση για τη χρηματοδότηση των προσπαθειών αποκατάστασης στην επαρχία μετά την επίθεση, τον περασμένο Φεβρουαρίου. Ακόμη ζητά δικαστική εντολή που θα επιβάλλει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία χειρίζεται τις συνομιλίες στο ChatGPT οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βία.

Εννέα άτομα, τα περισσότερα παιδιά, σκοτώθηκαν στη μαζική επίθεση σε σχολείο στο Tumbler Ridge της Βρετανικής Κολομβίας. Η δράστης, η Τζέσε βαν Ρουτσελάαρ, είχε επισημανθεί από την ομάδα ασφάλειας της OpenAI έπειτα από συνομιλίες της σχετικά με τη βία με όπλα, αλλά η εταιρεία δεν ειδοποίησε την αστυνομία.

Από την πλευρά του, ο Άλτμαν δημοσίευσε επιστολή στην οποία ανέφερε ότι «λυπάται βαθιά» που η OpenAI δεν είχε επικοινωνήσει με τις Αρχές επιβολής του νόμου. Υποσχέθηκε μεταρρυθμίσεις, αλλά δεν τις υλοποίησε, παρά τις προσπάθειες του γενικού εισαγγελέα της Βρετανικής Κολομβίας να συνεργαστεί, σύμφωνα τουλάχιτον με την αγωγή.

Το σχολείο όπου έλαβε χώρα η ένοπλη επίθεση θα κατεδαφιστεί. Η Βρετανική Κολομβία αναγκάστηκε να αναλάβει το κόστος της αντικατάστασης του σχολείου, της ψυχικής υγείας και άλλων επιπτώσεων της ένοπλης επίθεσης, σύμφωνα με την αγωγή.

Η 18χρονη δράστης πυροβόλησε τη μητέρα και τον ετεροθαλή αδελφό της στο σπίτι, πριν σκοτώσει έναν βοηθό στο σχολείο και πέντε μαθητές ηλικίας 12 και 13 ετών στο πρώην σχολείο της στις 10 Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή της.

Οι συζητήσεις της Βαν Ρουσελάαρ με το ChatGPT επισημάνθηκαν για πρώτη φορά από την εταιρεία τον Ιούνιο του 2025. Μέλη της ομάδας ασφάλειας συνέστησαν να ενημερωθεί η αστυνομία, αλλά ο Άλτμαν και άλλα στελέχη της OpenAI δεν έδωσαν σημασία στις συστάσεις.

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Ο λογαριασμός της 18χρονης απενεργοποιήθηκε, αλλά κατάφερε να δημιουργήσει έναν νέο λογαριασμό και να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα για να σχεδιάσει την επίθεσή της.

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