Η βρετανική αστυνομία απέτρεψε σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης σε εβραϊκή κοινότητα, δύο συλλήψεις
ΚΟΣΜΟΣ
Βρετανία Τρομοκρατική επίθεση Εβραίοι

Η βρετανική αστυνομία απέτρεψε σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης σε εβραϊκή κοινότητα, δύο συλλήψεις

Οι δύο άνδρες, ηλικίας περίπου 30 ετών, συνελήφθησαν την Κυριακή στο κέντρο του Μάντσεστερ, ενώ πραγματοποιήθηκαν επίσης έρευνες στο Σάλφορντ και το Λίβερπουλ

Η βρετανική αστυνομία απέτρεψε σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης σε εβραϊκή κοινότητα, δύο συλλήψεις
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Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δύο άτομα στο πλαίσιο έρευνας για ένα φερόμενο τρομοκρατικό σχέδιο με στόχο την εβραϊκή κοινότητα στη βόρεια Αγγλία.

Η αστυνομία τόνισε ότι οι δύο άνδρες, ηλικίας περίπου 30 ετών, συνελήφθησαν την Κυριακή στο κέντρο του Μάντσεστερ, ενώ πραγματοποιήθηκαν επίσης έρευνες στο Σάλφορντ και το Λίβερπουλ.

«Πρόκειται για μια μακροχρόνια προληπτική έρευνα που οδήγησε στην αποτροπή αυτού που πιστεύουμε ότι είναι ένα σχέδιο με στόχο την εβραϊκή κοινότητα στην περιοχή του Μάντσεστερ» δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Βίκι Έβανς, ανώτερη εθνική συντονίστρια του τμήματος αντιτρομοκρατικής της αστυνομίας.

Όπως ανέφερε η ίδια ότι αστυνομικοί δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κάποια συνεχιζόμενη απειλή, αλλά η αστυνομία στο Μάντσεστερ δήλωσε ότι έχει εντείνει την αστυνομική της επιχείρηση κατά τη διάρκεια των επερχόμενων εβραϊκών εορτών.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτή η είδηση θα προκαλέσει περαιτέρω ανησυχία στην εβραϊκή κοινότητα, καθώς και στο ευρύτερο κοινό, ειδικά δεδομένης της σημαντικής περιόδου των εβραϊκών ιερών εορτών», δήλωσε η Έβανς.

«Θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι συνεργαζόμαστε απίστευτα στενά με συναδέλφους στην Αστυνομία του Μείζονος Μάντσεστερ και τους συνεργάτες μας για να διασφαλίσουμε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε αυτούς και το ευρύτερο κοινό ασφαλείς».
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