Η AfD είναι ο χειρότερος εχθρός της Ιταλίας, θέλει να αποσχισθεί το Νότιο Τιρόλο, λέει ο Ταγιάνι

Η αναφορά του Ιταλού ΥΠΕΞ γίνεται με αφορμή συνέδριο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία στα γραφεία της Μπούντεσταγκ, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 ετών από την υπογραφή της συμφωνίας για το Νότιο Τιρόλο