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Η AfD είναι ο χειρότερος εχθρός της Ιταλίας, θέλει να αποσχισθεί το Νότιο Τιρόλο, λέει ο Ταγιάνι
Η AfD είναι ο χειρότερος εχθρός της Ιταλίας, θέλει να αποσχισθεί το Νότιο Τιρόλο, λέει ο Ταγιάνι
Η αναφορά του Ιταλού ΥΠΕΞ γίνεται με αφορμή συνέδριο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία στα γραφεία της Μπούντεσταγκ, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 ετών από την υπογραφή της συμφωνίας για το Νότιο Τιρόλο
«Το γερμανικό κόμμα Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) προάγει και στηρίζει την απόσχιση του Νοτίου Τιρόλου από την Ιταλία. Αναφέρομαι σε πολύ σοβαρό γεγονός και θα ζητήσουμε να μάθουμε πώς αυτό μπόρεσε να συμβεί, μέσα στο γερμανικό κοινοβούλιο», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι στην εφημερίδα Corriere della Sera.
«Σε κάθε περίπτωση -το λέω στους εγχώριους εθνικιστές- επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά ότι το AfD είναι αντι-ιταλικό κόμμα, ο χειρότερος εχθρός της χώρας μας», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.
Όπως υπογραμμίζει ο ιταλικός Τύπος, η αναφορά του Ταγιάνι είναι για συνέδριο που θα οργανωθεί αύριο από την Εναλλακτική για την Γερμανία στα γραφεία της Μπούντεσταγκ, του κοινοβουλίου της χώρας, επ' ευκαιρία των 80 χρόνων από την υπογραφή της ιταλοαυστριακής συμφωνίας για το Νότιο Τιρόλο. Πρόκειται για περιοχή η οποία ανήκει στην Ιταλία ως αυτόνομη περιφέρεια και στα ιταλικά ονομάζεται Άνω Αδίγη.
«Η αφίσα του συνεδρίου ήταν σαφής: το Νότιο Τιρόλο εμφανίζεται ως ξεχωριστό, ανεξάρτητο κράτος» δήλωσε ο Αντόνιο Ταγιάνι.
«Δεν τίθεται τέτοιο θέμα, είναι κάτι το βλακώδες. Μιλάμε, άλλωστε, για περιοχή η οποία ανήκε στην Αυστρία και όχι στην Γερμανία» σχολίασε, από την μεριά του, ο ευρωβουλευτής του AfD, Μαρκ Γιόνγκεν.
Οι ευρωβουλευτές του ιταλικού κόμματος Φόρτσα Ιταλία, του οποίου ο Ταγιάνι είναι επικεφαλής, έκαναν γνωστό, τέλος, ότι θα ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει θέση για το συγκεκριμένο θέμα.
«Σε κάθε περίπτωση -το λέω στους εγχώριους εθνικιστές- επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά ότι το AfD είναι αντι-ιταλικό κόμμα, ο χειρότερος εχθρός της χώρας μας», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.
Όπως υπογραμμίζει ο ιταλικός Τύπος, η αναφορά του Ταγιάνι είναι για συνέδριο που θα οργανωθεί αύριο από την Εναλλακτική για την Γερμανία στα γραφεία της Μπούντεσταγκ, του κοινοβουλίου της χώρας, επ' ευκαιρία των 80 χρόνων από την υπογραφή της ιταλοαυστριακής συμφωνίας για το Νότιο Τιρόλο. Πρόκειται για περιοχή η οποία ανήκει στην Ιταλία ως αυτόνομη περιφέρεια και στα ιταλικά ονομάζεται Άνω Αδίγη.
«Η αφίσα του συνεδρίου ήταν σαφής: το Νότιο Τιρόλο εμφανίζεται ως ξεχωριστό, ανεξάρτητο κράτος» δήλωσε ο Αντόνιο Ταγιάνι.
«Δεν τίθεται τέτοιο θέμα, είναι κάτι το βλακώδες. Μιλάμε, άλλωστε, για περιοχή η οποία ανήκε στην Αυστρία και όχι στην Γερμανία» σχολίασε, από την μεριά του, ο ευρωβουλευτής του AfD, Μαρκ Γιόνγκεν.
Οι ευρωβουλευτές του ιταλικού κόμματος Φόρτσα Ιταλία, του οποίου ο Ταγιάνι είναι επικεφαλής, έκαναν γνωστό, τέλος, ότι θα ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει θέση για το συγκεκριμένο θέμα.
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