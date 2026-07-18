«Καλό ταξίδι κυρία Ελενίτσα μας»: Συγκινούν τα σημειώματα για τη Μάρω Κοντού έξω από το σπίτι που γυρίστηκε η ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα»
GALA
Μάρω Κοντού Σημείωμα

«Καλό ταξίδι κυρία Ελενίτσα μας»: Συγκινούν τα σημειώματα για τη Μάρω Κοντού έξω από το σπίτι που γυρίστηκε η ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα»

Οι θαυμαστές της ηθοποιού επισκέπτονται το κτίριο στην Πλάκα και τιμούν τη μνήμη της αφήνοντας λουλούδια και χαρτάκια με αποχαιρετιστήρια μηνύματα

«Καλό ταξίδι κυρία Ελενίτσα μας»: Συγκινούν τα σημειώματα για τη Μάρω Κοντού έξω από το σπίτι που γυρίστηκε η ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα»
Γεωργία Κοτζιά
11 ΣΧΟΛΙΑ
Συγκίνηση προκαλούν τα μηνύματα που αφήνουν οι θαυμαστές της Μάρω Κοντού, έξω από το σπίτι που γυρίστηκε η ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα».

Η ηθοποιός που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε ηλικία 92 ετών, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα, είχε αφήσει ιστορία με τον ρόλο της Ελενίτσας στο κινηματογραφικό έργο, στο πλευρό του Γιώργου Κωνσταντίνου.

Για να τιμήσουν τη μνήμη της πολλοί επισκέπτονται την «οικία Κοκοβίκου», όπως έχει χαραχτεί στο μυαλό του κόσμου, που βρίσκεται στην περιοχή της Πλάκας και συγκεκριμένα στην οδό Τριπόδων 32, και της αφήνουν χαρτάκια με αποχαιρετιστήρια μηνύματα και λουλούδια.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, σε κάποια από αυτά αναγράφεται: «Καλό ταξίδι κυρία Ελενίτσα μας», «Καλό Παράδεισο κυρία Ελενίτσα μας».

Δείτε φωτογραφίες

«Καλό ταξίδι κυρία Ελενίτσα μας»: Συγκινούν τα σημειώματα για τη Μάρω Κοντού έξω από το σπίτι που γυρίστηκε η ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα»
«Καλό ταξίδι κυρία Ελενίτσα μας»: Συγκινούν τα σημειώματα για τη Μάρω Κοντού έξω από το σπίτι που γυρίστηκε η ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα»
«Καλό ταξίδι κυρία Ελενίτσα μας»: Συγκινούν τα σημειώματα για τη Μάρω Κοντού έξω από το σπίτι που γυρίστηκε η ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα»
«Καλό ταξίδι κυρία Ελενίτσα μας»: Συγκινούν τα σημειώματα για τη Μάρω Κοντού έξω από το σπίτι που γυρίστηκε η ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα»
«Καλό ταξίδι κυρία Ελενίτσα μας»: Συγκινούν τα σημειώματα για τη Μάρω Κοντού έξω από το σπίτι που γυρίστηκε η ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα»

Φωτογραφίες: Eurokinissi
Γεωργία Κοτζιά
11 ΣΧΟΛΙΑ

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