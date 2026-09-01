Ροντ Στιούαρτ: Αισθάνεται σαν να του δόθηκε μια νέα ευκαιρία, λέει η σύζυγός του μετά την επέμβασή του
Ροντ Στιούαρτ: Αισθάνεται σαν να του δόθηκε μια νέα ευκαιρία, λέει η σύζυγός του μετά την επέμβασή του
Θα επιστρέψει πιο δυνατός, δηλώνει η Πένι Λάνκαστερ
Νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Ροντ Στιούαρτ έδωσε η σύζυγός του, μετά την εγχείρηση στην καρδιά στην οποία υποβλήθηκε, πριν απο μερικές εβδομάδες. Ο Στιούαρτ είχε προκαλέσει ανησυχία τους περασμένους μήνες, ακυρώνοντας αρκετές εμφανίσεις του για λόγους υγείας.
Η Πένι Λάνκαστερ δήλωσε πως ο 81χρονος θρύλος της ροκ θα επανλέθει ακόμα πιο δυνατός και ότι νιώθει σαν να του δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία. Ο Στιούαρτ αναγκάστηκε να ακυρώσει τις υπόλοιπες ημερομηνίες της περιοδείας του για το 2026 και να απέχει για τέσσερις εβδομάδες, προκειμένου να αναρρώσει από μια επέμβαση τοποθέτησης στεντ στις στεφανιαίες αρτηρίες.
Τώρα, η 55χρονη σύζυγος του τραγουδιστή εμφανίζεται καθησυχαστική για την πορεία της υγείας του. «Θα επιστρέψει πιο δυνατός από ποτέ. Ήδη δυσκολευόμουν αρκετά να τον κάνω να κόψει ταχύτητα, οπότε τώρα αισθάνεται σαν να του δόθηκε μια νέα ευκαιρία στη ζωή», είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενη στη σωματική καταπόνηση που συνεπάγονται οι εμφανίσεις του και στους λόγους που τον οδήγησαν στην ακύρωση των συναυλιών του, εξήγησε: «Χρειάστηκε να εξηγήσω στον γιατρό πώς ακριβώς είναι οι εμφανίσεις του Ροντ. Δεν κάθεται απλώς σε ένα σκαμπό ή πίσω από ένα πιάνο. Τρέχει πάνω στη σκηνή για σχεδόν δύο ώρες και αλλάζει τέσσερα διαφορετικά κοστούμια, επειδή ιδρώνει τόσο πολύ που τα μουσκεύει όλα», πρόσθεσε.
Ο Ροντ Στιούαρτ επρόκειτο να πραγματοποιήσει σειρά συναυλιών στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό στο πλαίσιο της περιοδείας του «One Last Time», μεταξύ των οποίων και έξι εμφανίσεις στο Caesars Palace του Λας Βέγκας. Με ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, η ομάδα του επιβεβαίωσε ότι, «έπειτα από περαιτέρω ιατρικό έλεγχο, ο σερ Ροντ υποβλήθηκε με επιτυχία στην επέμβαση».
Στην ανακοίνωση αναφερόταν: «Οι γιατροί είναι ικανοποιημένοι με την ανάρρωσή του, ο Ροντ είναι πολύ καλά και έχει επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες. Κατόπιν συμβουλής των γιατρών του, θα αφιερώσει τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες στην ανάρρωση και στην πλήρη αποκατάσταση της φυσικής του κατάστασης πριν επιστρέψει στη σκηνή. Δυστυχώς, αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορέσει να συνεχίσει τις προγραμματισμένες συναυλίες της τρέχουσας περιοδείας».
Μετά την επέμβαση, ο τραγουδιστής δήλωσε: «Ήδη αισθάνομαι καλύτερα και αναρρώνω πολύ καλά. Θέλω να ευχαριστήσω τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όλους όσοι με φρόντισαν τόσο υπέροχα. Είμαι πολύ απογοητευμένος που θα χάσω αυτές τις συναυλίες και λυπάμαι που απογοητεύω τους θαυμαστές μου, αλλά ανυπομονώ να επιστρέψω σύντομα στη σκηνή και να περάσουμε ξανά όμορφα όλοι μαζί».
Φωτογραφία: Shutterstock
Η Πένι Λάνκαστερ δήλωσε πως ο 81χρονος θρύλος της ροκ θα επανλέθει ακόμα πιο δυνατός και ότι νιώθει σαν να του δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία. Ο Στιούαρτ αναγκάστηκε να ακυρώσει τις υπόλοιπες ημερομηνίες της περιοδείας του για το 2026 και να απέχει για τέσσερις εβδομάδες, προκειμένου να αναρρώσει από μια επέμβαση τοποθέτησης στεντ στις στεφανιαίες αρτηρίες.
Τώρα, η 55χρονη σύζυγος του τραγουδιστή εμφανίζεται καθησυχαστική για την πορεία της υγείας του. «Θα επιστρέψει πιο δυνατός από ποτέ. Ήδη δυσκολευόμουν αρκετά να τον κάνω να κόψει ταχύτητα, οπότε τώρα αισθάνεται σαν να του δόθηκε μια νέα ευκαιρία στη ζωή», είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενη στη σωματική καταπόνηση που συνεπάγονται οι εμφανίσεις του και στους λόγους που τον οδήγησαν στην ακύρωση των συναυλιών του, εξήγησε: «Χρειάστηκε να εξηγήσω στον γιατρό πώς ακριβώς είναι οι εμφανίσεις του Ροντ. Δεν κάθεται απλώς σε ένα σκαμπό ή πίσω από ένα πιάνο. Τρέχει πάνω στη σκηνή για σχεδόν δύο ώρες και αλλάζει τέσσερα διαφορετικά κοστούμια, επειδή ιδρώνει τόσο πολύ που τα μουσκεύει όλα», πρόσθεσε.
Rod Stewart's wife Penny Lancaster vows the rocker, 81, will be back 'stronger than ever' after heart operation and says he 'has a new lease of life' https://t.co/7zG7G1YazX— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 1, 2026
Στην ανακοίνωση αναφερόταν: «Οι γιατροί είναι ικανοποιημένοι με την ανάρρωσή του, ο Ροντ είναι πολύ καλά και έχει επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες. Κατόπιν συμβουλής των γιατρών του, θα αφιερώσει τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες στην ανάρρωση και στην πλήρη αποκατάσταση της φυσικής του κατάστασης πριν επιστρέψει στη σκηνή. Δυστυχώς, αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορέσει να συνεχίσει τις προγραμματισμένες συναυλίες της τρέχουσας περιοδείας».
Μετά την επέμβαση, ο τραγουδιστής δήλωσε: «Ήδη αισθάνομαι καλύτερα και αναρρώνω πολύ καλά. Θέλω να ευχαριστήσω τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όλους όσοι με φρόντισαν τόσο υπέροχα. Είμαι πολύ απογοητευμένος που θα χάσω αυτές τις συναυλίες και λυπάμαι που απογοητεύω τους θαυμαστές μου, αλλά ανυπομονώ να επιστρέψω σύντομα στη σκηνή και να περάσουμε ξανά όμορφα όλοι μαζί».
Φωτογραφία: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα