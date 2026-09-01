Η Ζέτα Δούκα αποκάλυψε πώς η κόρη της ονομάστηκε Θάλεια, η ιδιαίτερη ιστορία και οι ευχές για τη γιορτή της
Η Ζέτα Δούκα αποκάλυψε πώς η κόρη της ονομάστηκε Θάλεια, η ιδιαίτερη ιστορία και οι ευχές για τη γιορτή της
Με τον μπαμπά της είχαμε σκεφτεί δύο γυναικεία και δύο ανδρικά ονόματα, γιατί δεν ήθελα να μάθω το φύλο του μωρού στην εγκυμοσύνη, εξήγησε η ηθοποιός
Μία ιδιαίτερη ανάρτηση έκανε η Ζέτα Δούκα με αφορμή την ονομαστική γιορτή της κόρης της, αποκαλύπτοντας την ιστορία πίσω από τον τρόπο που πήρε το όνομά της.
Η ηθοποιός, την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε στο Instagram στιγμιότυπα με τη 10χρονη Θάλεια, και εξομολογήθηκε πως όταν ήταν έγκυος, δεν ήθελε να μάθει το φύλο του μωρού. Με τον πρώην σύντροφό της Μιχάλη Χατζαντωνά είχαν σκεφτεί γυναικεία και αντρικά ονόματα που τους άρεσαν και όταν η κόρη τους γεννήθηκε, την έβαλαν να επιλέξει μόνη της.
Όπως έγραψε η Ζέτα Δούκα στην ανάρτησή της: «Όταν ήμουν έγκυος, δεν ήθελα να μάθω το φύλο του παιδιού. Το έμαθα όταν γεννήθηκε. Είχαμε σκεφτεί λοιπόν με τον μπαμπά της δύο γυναικεία και δύο ανδρικά ονόματα. Όταν λοιπόν ήρθε στον κόσμο το μωρό, βάλαμε σε ένα ποτηράκι τα δυο ονόματα που είχαμε σκεφτεί, και το χεράκι του έπιασε το χαρτί με το όνομα «Θάλεια». Έτσι τη φωνάξαμε από την πρώτη μέρα που την είδαμε, με το πιο ταιριαστό όνομα που θα μπορούσε να έχει».
Δείτε την ανάρτηση
Η ηθοποιός, στη συνέχεια της ανάρτησης, πρόσθεσε ευχές για τη Θάλεια: «Χρόνια πολλά λοιπόν στο κορίτσι που κάνει τη ζωή μας πολύχρωμη, πιο ενδιαφέρουσα, πιο απαιτητική και μας έχει συνεχώς σε εγρήγορση. Που γεμίζει τον κόσμο γέλιο, καλοσύνη, ερωτήσεις, αντιδράσεις και πολύ χορό και τραγούδι. Να είσαι γερή και να είμαστε κι εμείς να σε φροντίζουμε. Σ' αγαπώ Θάλεια», σημείωσε.
Η ηθοποιός, την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε στο Instagram στιγμιότυπα με τη 10χρονη Θάλεια, και εξομολογήθηκε πως όταν ήταν έγκυος, δεν ήθελε να μάθει το φύλο του μωρού. Με τον πρώην σύντροφό της Μιχάλη Χατζαντωνά είχαν σκεφτεί γυναικεία και αντρικά ονόματα που τους άρεσαν και όταν η κόρη τους γεννήθηκε, την έβαλαν να επιλέξει μόνη της.
Όπως έγραψε η Ζέτα Δούκα στην ανάρτησή της: «Όταν ήμουν έγκυος, δεν ήθελα να μάθω το φύλο του παιδιού. Το έμαθα όταν γεννήθηκε. Είχαμε σκεφτεί λοιπόν με τον μπαμπά της δύο γυναικεία και δύο ανδρικά ονόματα. Όταν λοιπόν ήρθε στον κόσμο το μωρό, βάλαμε σε ένα ποτηράκι τα δυο ονόματα που είχαμε σκεφτεί, και το χεράκι του έπιασε το χαρτί με το όνομα «Θάλεια». Έτσι τη φωνάξαμε από την πρώτη μέρα που την είδαμε, με το πιο ταιριαστό όνομα που θα μπορούσε να έχει».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η ηθοποιός, στη συνέχεια της ανάρτησης, πρόσθεσε ευχές για τη Θάλεια: «Χρόνια πολλά λοιπόν στο κορίτσι που κάνει τη ζωή μας πολύχρωμη, πιο ενδιαφέρουσα, πιο απαιτητική και μας έχει συνεχώς σε εγρήγορση. Που γεμίζει τον κόσμο γέλιο, καλοσύνη, ερωτήσεις, αντιδράσεις και πολύ χορό και τραγούδι. Να είσαι γερή και να είμαστε κι εμείς να σε φροντίζουμε. Σ' αγαπώ Θάλεια», σημείωσε.
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