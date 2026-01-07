Μαρία Σολωμού για τον χωρισμό της από τον Μάριο Αθανασίου: Ήταν ό,τι πιο ήπιο μπορούσε να συμβεί
Μαρία Σολωμού για τον χωρισμό της από τον Μάριο Αθανασίου: Ήταν ό,τι πιο ήπιο μπορούσε να συμβεί
Οι δύο ηθοποιοί υπήρξαν σε σχέση για πέντε χρόνια και έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο
Ήπιο χαρακτήρισε τον χωρισμό της από τον Μάριο Αθανασίου η Μαρία Σολωμού. Η σχέση του ζευγαριού διήρκησε από το 2004 μέχρι με το 2009, ενώ οι δυο τους έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο. Η ηθοποιός έκανε τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, αναφερόμενη στις δυσκολίες που έζησε μετά τα τριάντα της χρόνια.
«Είμαι άνω των 50, όμως η διάθεσή μου από μέσα. Τώρα είμαι καλά. Αν γκουγκλάρεις “Σολωμού στα 30”, εκεί μοιάζω 50 γιατί περνούσα μια πολύ δύσκολη δεκαετία. Στα 31 είχα γεννήσει και μου έπεσαν βαριά όλα μαζί», είπε αρχικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στο OK.
Στη συνέχεια, η Μαρία Σολωμού περιέγραψε τη δεκαετία των τριάντα της χρόνων ως μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Ανάμεσα στα όσα βίωσε ήταν και ο χωρισμός της από τον Μάριο Αθανασίου, ο οποίος όμως δεν αποδείχτηκε «βαρύς». Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Η δουλειά, το παιδί, ο χωρισμός με τον Μάριο -ευτυχώς δεν ήταν βαρύς, ήταν ό,τι πιο ήπιο μπορούσε να συμβεί- κάτι μετακινήσεις σε σπίτια αχρείαστα που ακόμη πληρώνονται χωρίς λόγο και αιτία, πολλές δουλειές, πολλά έξοδα. Μας βρήκε η κρίση, το “μαύρο” στο Mega, ο Μάριος και εγώ μείναμε πάρα πολλές φορές απλήρωτοι, κάτι capital controls, διάφορες τρέλες… Έπαθα και το στραπάτσο με τη μέση μου, ξυπνούσα και έκλαιγα κάθε ημέρα. Δεν μπορούσα να δέσω ούτε τα κορδόνια μου, ένιωθα ότι σκέβρωνα, ήμουν καταβεβλημένη».
