Μάριος Αθανασίου για Μαρία Σολωμού: Ο χωρισμός μας είχε την ίδια διαδρομή με των γονιών μου
Ήθελα να κάνω κάτι άλλο, αλλά συνέβη ακριβώς το ίδιο, ανέφερε ο ηθοποιός
Στον χωρισμό του από τη Μαρία Σολωμού αναφέρθηκε ο Μάριος Αθανασίου, υποστηρίζοντας ότι η πορεία της σχέσης τους ήταν παρόμοια με εκείνη των γονιών του. Ο ηθοποιός που με την πρώην σύντροφό του έχει αποκτήσει έναν γιο έκανε τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, μιλώντας για την επιθυμία που είχε να δημιουργήσει μία οικογένεια που να μην έχει την ίδια διαδρομή με της δικής του.
Ο ΜάριοςΑθανασίου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου, και εξήγησε ότι λόγω των δυσκολιών που βίωσε ως παιδί χωρισμένων γονιών, νιώθει ανακούφιση βλέποντας ότι πλέον μέσα σε μια σχολική αίθουσα δεν αποτελούν εξαιρέσεις τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών. Όπως είπε, δεν θεωρούνται διαφορετικά από τους υπόλοιπους συμμαθητές τους και δεν βρίσκονται στο περιθώριο.
Πιο αναλυτικά, σχολίασε: «Τώρα που έχουμε φτάσει σε μια πολύ διαφορετική αναλογία, που μέσα στη σχολική τάξη είναι το 50% χωρισμένα παιδιά, μου δίνει μεγάλη χαρά. Μου δίνει μεγάλη χαρά, όμως, με την έννοια ότι βλέπω πως ο κόσμος μπορεί να το αντιμετωπίζει πια και μου αρέσει πάρα πολύ που μιλάμε όλοι κανονικά. Μιλάω δηλαδή ξεχωριστά με τον πατέρα του παιδιού και ξεχωριστά με τη μητέρα του παιδιού, αλλά χωρίς να υπάρχει πρόβλημα και συνεννοούμαστε για τα πάντα. Όλο αυτό εγώ, σαν παιδί, το έχω ζήσει με πολύ διαφορετική εικόνα».
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι ονειρευόταν να φτιάξει μια οικογένεια με δεσμούς που θα αντέξουν στον χρόνο και δεν θα διαλυθεί. «Αυτό είναι κάτι που θα ήθελα, που είχα στο μυαλό μου, όταν ξεκίνησα να κάνω οικογένεια, να μην έχει την ίδια διαδρομή. Είχε όμως ακριβώς την ίδια διαδρομή. Στον χωρισμό και στη χρονολογία, όλα ήταν ίδια. Ενός έτους», μοιράστηκε.
«Λέω δηλαδή ότι ενώ ήθελα να κάνω κάτι άλλο, συνέβη ακριβώς το ίδιο. Το πέτυχα όμως τη δεύτερη φορά, τελοσπάντων. Και πάλι όμως μπορείς να χωρίσεις αλλά μέσα στη ζωή είναι όλα», κατέληξε.
