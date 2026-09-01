Ρομπ Ράινερ: Ο γιος του, Τζέικ παντρεύτηκε οκτώ μήνες μετά τη δολοφονία των γονιών του
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Ρομπ Ράινερ Γιος Γάμος Δολοφονία

Ρομπ Ράινερ: Ο γιος του, Τζέικ παντρεύτηκε οκτώ μήνες μετά τη δολοφονία των γονιών του

Ο 35χρονος παντρεύτηκε σε μικρή τελετή στις αρχές Αυγούστου – Ο αδερφός του, Νικ Ράινερ κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών τους

Ρομπ Ράινερ: Ο γιος του, Τζέικ παντρεύτηκε οκτώ μήνες μετά τη δολοφονία των γονιών του
Ιωάννα Μαρίνου
Ο γιος του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ, Τζέικ, παντρεύτηκε οκτώ μήνες μετά τη δολοφονία των γονιών του.

Ο 35χρονος παντρεύτηκε με τη Μαρία Γκίλφιλαν, σύμφωνα με το TMZ, σε μια μικρή τελετή στις αρχές Αυγούστου.

Ο Τζέικ Ράινερ είχε μοιραστεί τον Οκτώβριο του 2025 μια εικόνα του με την Γκίλφιλαν, όταν το ζευγάρι είχε βρεθεί σε γάμο φίλου του στο Λας Βέγκας. Σημειώνεται, πως δεν έχει γίνει γνωστό πώς γνωρίστηκαν ούτε πόσο καιρό ήταν μαζί πριν αποφασίσουν να παντρευτούν.


Ο γάμος πραγματοποιήθηκε οκτώ μήνες μετά τον τραγικό θάνατο των γονιών του Τζέικ, του κινηματογραφιστή Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον δημοσιογράφο του KABC-TV Μαρκ Κότα-Ρόμπλες, στην οποία μίλησε για τη ζωή του μετά την απώλεια των γονιών του στις 14 Δεκεμβρίου του 2025, ο Τζέικ Ράινερ εμφανίστηκε να φορά βέρα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τζέικ μίλησε για το σοκ που υπέστη από τη δολοφονία των γονιών του, για την οποία συνελήφθη ο αδερφός του, Νικ Ράινερ. Ο 32χρονος Νικ έχει έκτοτε παραπεμφθεί σε δίκη για δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού και έχει δηλώσει αθώος.

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«Έχουν περάσει οκτώ μήνες. Ταυτόχρονα, αισθάνομαι σαν να έχουν περάσει οκτώ χρόνια. Και επίσης σαν να έχουν περάσει οκτώ λεπτά», δήλωσε ο Τζέικ και πρόσθεσε: «Γιατί κάθε στιγμή που ξυπνάω, μου υπενθυμίζεται η πραγματικότητά μου».

Ο ίδιος περιέγραψε το σοκ που ένιωσε όταν η 28χρονη αδερφή του, Ρόμι, του τηλεφώνησε και του ζήτησε να πάει στο σπίτι όπου μεγάλωσαν, το οποίο είχε μετατραπεί σε τόπο εγκλήματος μετά τον θάνατο των γονιών τους. Όπως ανέφερε, λόγω της δουλειάς του ως δημοσιογράφου τοπικού τηλεοπτικού σταθμού είχε βρεθεί στο παρελθόν σε σκηνές εγκλημάτων, ωστόσο ήταν διαφορετικό να βρίσκεται η δική του οικογένεια στο επίκεντρο μιας τέτοιας υπόθεσης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τζέικ απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τον αδερφό του, Νικ, και τον φερόμενο ρόλο του στον θάνατο των γονιών τους. Ωστόσο, ανέφερε ότι γνώριζε πώς ένιωθαν οι γονείς του για τον Νικ και ότι είχαν ενεργό ρόλο στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τον εθισμό του στα ναρκωτικά.

Ο Νικ Ράινερ παραμένει κρατούμενος στις φυλακές Twin Towers Correctional Facility στο Λος Άντζελες. Συνελήφθη λίγες ώρες μετά τη δολοφονία των γονιών του και κρατείται χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση. Η επόμενη εμφάνισή του ενώπιον του δικαστηρίου έχει οριστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου.
Ιωάννα Μαρίνου

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