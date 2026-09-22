Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Παρίσταναν τον λογιστή και υπάλληλο εταιρείας ρεύματος για να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα, συνελήφθη 17χρονος στην Κω
Παρίσταναν τον λογιστή και υπάλληλο εταιρείας ρεύματος για να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα, συνελήφθη 17χρονος στην Κω
Επιχείρησε να διαφύγει με πλοίο από το νησί, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 20χρονος συνεργός του
Δύο υποθέσεις εξαπάτησης πολιτών στην Κω εξιχνιάστηκαν χθες από την Αστυνομία, η οποία συνέλαβε έναν 17χρονο, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 20χρονος συνεργός του.
Σύμφωνα με την έρευνα, άγνωστος τηλεφώνησε σε δύο γυναίκες, προσποιούμενος στη μία περίπτωση τον λογιστή και στην άλλη υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Τις έπεισε να αφήσουν χρήματα και τιμαλφή έξω από τις κατοικίες τους, προκειμένου, δήθεν, να καταγραφούν ή να προστατευτούν από υπέρταση του ηλεκτρικού δικτύου. Στη συνέχεια, οι δύο κατηγορούμενοι μετέβησαν στα σημεία με μοτοσικλέτα και τα αφαίρεσαν.
Ο 17χρονος εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ (Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας), λίγο πριν επιβιβαστεί σε πλοίο για να φύγει από το νησί. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.970 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ κατασχέθηκαν επίσης η μοτοσικλέτα, το κράνος και τα υποδήματα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάπραξη των αδικημάτων.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.
Σύμφωνα με την έρευνα, άγνωστος τηλεφώνησε σε δύο γυναίκες, προσποιούμενος στη μία περίπτωση τον λογιστή και στην άλλη υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Τις έπεισε να αφήσουν χρήματα και τιμαλφή έξω από τις κατοικίες τους, προκειμένου, δήθεν, να καταγραφούν ή να προστατευτούν από υπέρταση του ηλεκτρικού δικτύου. Στη συνέχεια, οι δύο κατηγορούμενοι μετέβησαν στα σημεία με μοτοσικλέτα και τα αφαίρεσαν.
Ο 17χρονος εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ (Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας), λίγο πριν επιβιβαστεί σε πλοίο για να φύγει από το νησί. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.970 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ κατασχέθηκαν επίσης η μοτοσικλέτα, το κράνος και τα υποδήματα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάπραξη των αδικημάτων.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.
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