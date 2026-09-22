Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
«Κύκλος Μπετόβεν» στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» με τρεις διεθνώς καταξιωμένους πιανίστες
«Κύκλος Μπετόβεν» στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» με τρεις διεθνώς καταξιωμένους πιανίστες
Θα παρουσιάσουν σονάτες του συνθέτη από διαφορετικές περιόδους της δημιουργίας του
Tρεις διεθνούς φήμης πιανίστες και παιδαγωγοί θα έρθουν στην Αθήνα προκειμένου να συμμετάσχουν στον ρεσιτάλ «Κύκλο Μπετόβεν 2027», τα αφιερωμένα στις σονάτες του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν ρεσιτάλ πιάνου που διοργανώνει, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2027, ο Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός», με αφορμή τη συμπλήρωση διακοσίων χρόνων από τον θάνατο του κορυφαίου μουσουργού.
Πρόκειται για τον Γερμανό Γκέρχαρντ Όππιτς, τη Γεωργιανή Ελισσώ Βιρσαλάτζε και τον Ρώσο Κωνσταντίν Σερμπακόβ. Στην ιστορική αίθουσα του Παρνασσού, οι τρεις κορυφαίοι πιανίστες θα παρουσιάσουν ορισμένες από τις γνωστότερες αλλά και απαιτητικότερες σονάτες του Μπετόβεν.
Σε τρεις ξεχωριστές βραδιές που καλύπτουν διαφορετικές περιόδους της δημιουργίας του και υπόσχονται έντονες συγκινήσεις, θα ακουστούν οι τρεις τελευταίες σονάτες για πιάνο του συνθέτη (από τα σημαντικότερα κεφάλαια της εργογραφίας για σόλο πιάνο), με τον Γκέρχαρντ Όππιτς το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου, οι σονάτες αρ. 1, 3, 4 και η θυελλώδης «Appassionata», με την Ελισσώ Βιρσαλάτζε, την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου, η «Παθητική» (σονάτα αρ. 8 σε ντο ελάσσονα, έργο 13 «Pathetique»), η «Τρικυμία» (αρ. 17 σε ρε ελ., έργο 31, αρ. 2 "The Tempest") και η σονάτα του Σεληνόφωτος (αρ. 14 σε ντο δίεση ελ., έργο 27, αρ. 2 "Moonlight sonata") την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2027, όπου την μουσική εμπειρία ολοκληρώνει η Σονάτα αρ. 28 σε λα μείζονα, έργο 101.
Ο «Κύκλος Μπετόβεν 2027» φιλοδοξεί να συνδέσει την επέτειο του συνθέτη με τρεις συναυλίες υψηλού επιπέδου, παρουσιάζοντας στο αθηναϊκό κοινό ένα αντιπροσωπευτικό μέρος της πιανιστικής του δημιουργίας.
Η προπώληση έχει ξεκινήσει ΕΔΩ . Oι τιμές εισιτηρίων κυμαίνονται από 12 έως 35 ευρώ, ενώ υπάρχουν εκπτωτικά πακέτα: α) με έκπτωση 15% για αγορά εισιτηρίων και για τα τρία ρεσιτάλ ή β) έκπτωση 10% για αγορά εισιτηρίων για δύο ρεσιτάλ, ανεξαρτήτως καλλιτέχνη, ζώνης ή συνδυασμού ζωνών. Επίσης διατίθενται εισιτήρια των 15 ευρώ για φοιτητές, σπουδαστές ωδείων, άνεργους, πολύτεκνους, ΑμεΑ και για άτομα άνω των 65 ετών.
Πρόκειται για τον Γερμανό Γκέρχαρντ Όππιτς, τη Γεωργιανή Ελισσώ Βιρσαλάτζε και τον Ρώσο Κωνσταντίν Σερμπακόβ. Στην ιστορική αίθουσα του Παρνασσού, οι τρεις κορυφαίοι πιανίστες θα παρουσιάσουν ορισμένες από τις γνωστότερες αλλά και απαιτητικότερες σονάτες του Μπετόβεν.
Σε τρεις ξεχωριστές βραδιές που καλύπτουν διαφορετικές περιόδους της δημιουργίας του και υπόσχονται έντονες συγκινήσεις, θα ακουστούν οι τρεις τελευταίες σονάτες για πιάνο του συνθέτη (από τα σημαντικότερα κεφάλαια της εργογραφίας για σόλο πιάνο), με τον Γκέρχαρντ Όππιτς το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου, οι σονάτες αρ. 1, 3, 4 και η θυελλώδης «Appassionata», με την Ελισσώ Βιρσαλάτζε, την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου, η «Παθητική» (σονάτα αρ. 8 σε ντο ελάσσονα, έργο 13 «Pathetique»), η «Τρικυμία» (αρ. 17 σε ρε ελ., έργο 31, αρ. 2 "The Tempest") και η σονάτα του Σεληνόφωτος (αρ. 14 σε ντο δίεση ελ., έργο 27, αρ. 2 "Moonlight sonata") την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2027, όπου την μουσική εμπειρία ολοκληρώνει η Σονάτα αρ. 28 σε λα μείζονα, έργο 101.
Ο «Κύκλος Μπετόβεν 2027» φιλοδοξεί να συνδέσει την επέτειο του συνθέτη με τρεις συναυλίες υψηλού επιπέδου, παρουσιάζοντας στο αθηναϊκό κοινό ένα αντιπροσωπευτικό μέρος της πιανιστικής του δημιουργίας.
Η προπώληση έχει ξεκινήσει ΕΔΩ . Oι τιμές εισιτηρίων κυμαίνονται από 12 έως 35 ευρώ, ενώ υπάρχουν εκπτωτικά πακέτα: α) με έκπτωση 15% για αγορά εισιτηρίων και για τα τρία ρεσιτάλ ή β) έκπτωση 10% για αγορά εισιτηρίων για δύο ρεσιτάλ, ανεξαρτήτως καλλιτέχνη, ζώνης ή συνδυασμού ζωνών. Επίσης διατίθενται εισιτήρια των 15 ευρώ για φοιτητές, σπουδαστές ωδείων, άνεργους, πολύτεκνους, ΑμεΑ και για άτομα άνω των 65 ετών.
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