Ξέσπασε σε λυγμούς η εγγονή της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο αντίο για τη γιαγιά της: Θα ακούω το «I’ll Be Seeing You» σαν μια υπόσχεση πως θα σε ξαναβρίσκω σε όσα αγαπούσες

Η κόρη του Γιώργου Παπανδρέου και συνονόματη της Μαργαρίτας Παπανδρέου έκλεισε με κλάματα το αντίο στη γιαγιά της





«Δεν ήσουν η κλασική γιαγιά. Ήσουν μια γιαγιά που μας παρακινούσε να αμφισβητούμε, να αναρωτιόμαστε, να σκεφτόμαστε, να εξελισσόμαστε. Και πάνω απ’ όλα, να χορεύουμε» είπε για τη γιαγιά της η Μαργαρίτα Παπανδρέου









Ο επικήδειος της εγγονής της Μαργαρίτας Παπανδρέου Αγαπημένη μου γιαγιά, our yiayia,

Για τον κόσμο ήσουν η Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια δυνατή γυναίκα που αγωνίστηκε για την ειρήνη μεταξύ των λαών και για τα δικαιώματα των γυναικών. Ένας αγώνας που παραμένει σήμερα επίκαιρος όσο ποτέ. Εκείνη που μου έλεγε πως εμείς οι γυναίκες πρέπει να αλληλοστηριζόμαστε, να μη σαμποτάρουμε η μία την άλλη.



Για μένα ήσουν η γιαγιά μου, δυναμική και ευαίσθητη

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Όταν, δε, αναφέρθηκε στην αγαπημένη εορτή της γιαγιάς της, την Ημέρα των Ευχαριστιών, και την αγάπη της στη θάλασσα, η εγγονή της «λύγισε» όταν αναφέρθηκε στα τραγούδια που αρέσαν στη Μαργαρίτα Παπανδρέου



Η αγαπημένη σου γιορτή ήταν η Ημέρα των Ευχαριστιών.

Χαιρόσουν να μας έχεις όλους μαζί. Θυμάμαι τα μεγάλα τραπέζια, που κρατούσαν ώρες, με συζητήσεις για την πολιτική και τις κοινωνικές αδικίες, αλλά και με χιούμορ και γέλια. Και στο τέλος, χορός.



Με λυγμούς ολοκλήρωσε τον αποχαιρετισμό της στην «αγαπημένη της γιαγιά» Μαργαρίτα Παπανδρέου η συνονόματή της Μαργαρίτα, η κόρη του Γιώργου Παπανδρέου.«Δεν ήσουν η κλασική γιαγιά. Ήσουν μια γιαγιά που μας παρακινούσε να αμφισβητούμε, να αναρωτιόμαστε, να σκεφτόμαστε, να εξελισσόμαστε. Και πάνω απ’ όλα, να χορεύουμε» είπε για τη γιαγιά της η Μαργαρίτα Παπανδρέου στην πολιτική κηδεία στο Α΄ Νεκροταφείο «Κι εγώ θα ακούω το «I’ll Be Seeing You» και θα σε θυμάμαι. Σαν μια υπόσχεση πως θα σε ξαναβρίσκω σε όσα αγαπούσες. Σ’ αγαπώ» έκλεισε τον επικήδειό της κλαίγοντας η εγγονή της Μαργαρίτας Παπανδρέου.Αγαπημένη μου γιαγιά, our yiayia,Για τον κόσμο ήσουν η Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια δυνατή γυναίκα που αγωνίστηκε για την ειρήνη μεταξύ των λαών και για τα δικαιώματα των γυναικών. Ένας αγώνας που παραμένει σήμερα επίκαιρος όσο ποτέ. Εκείνη που μου έλεγε πως εμείς οι γυναίκες πρέπει να αλληλοστηριζόμαστε, να μη σαμποτάρουμε η μία την άλλη.Για μένα ήσουν η γιαγιά μου, δυναμική και ευαίσθητηΜε ρωτούσες για τη δουλειά μου και αν είμαι ευτυχισμένη. Δεν ήσουν η κλασική γιαγιά. Ήσουν μια γιαγιά που μας παρακινούσε να αμφισβητούμε, να αναρωτιόμαστε, να σκεφτόμαστε, να εξελισσόμαστε. Και πάνω απ’ όλα, να χορεύουμε.Όταν, δε, αναφέρθηκε στην αγαπημένη εορτή της γιαγιάς της, την Ημέρα των Ευχαριστιών, και την αγάπη της στη θάλασσα, η εγγονή της «λύγισε» όταν αναφέρθηκε στα τραγούδια που αρέσαν στη Μαργαρίτα ΠαπανδρέουΗ αγαπημένη σου γιορτή ήταν η Ημέρα των Ευχαριστιών.Χαιρόσουν να μας έχεις όλους μαζί. Θυμάμαι τα μεγάλα τραπέζια, που κρατούσαν ώρες, με συζητήσεις για την πολιτική και τις κοινωνικές αδικίες, αλλά και με χιούμορ και γέλια. Και στο τέλος, χορός.

Αγαπούσες τη θάλασσα όσο τίποτα. Ελπίζω εκεί που πας να κολυμπάς, να την αγναντεύεις, να διαβάζεις και να γράφεις. Να ακούς τους αγαπημένους σου Elvis και Frank Sinatra, αλλά και την Billie Holiday — μια γυναίκα που, μέσα από τη φωνή της, τολμούσε να ακουστεί σε έναν κόσμο που συχνά ήθελε τις γυναίκες σιωπηλές.

Κι εγώ θα ακούω το «I’ll Be Seeing You» και θα σε θυμάμαι.

Σαν μια υπόσχεση πως θα σε ξαναβρίσκω σε όσα αγαπούσες.

Σ’ αγαπώ.