Η Ζιλιέτ Μπινός πρωταγωνιστεί στην πρώτη ταινία του Λανς Χάμερ μετά από 18 χρόνια
Η Ζιλιέτ Μπινός πρωταγωνιστεί στην πρώτη ταινία του Λανς Χάμερ μετά από 18 χρόνια
Στο «Queen At Sea», η Αμάντα και ο πατριός της βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε μια σύγκρουση που τους διχάζει
Ο Λανς Χάμερ επιστρέφει στον κινηματογράφο μετά από 18 χρόνια απουσίας με τη νέα του ταινία με τίτλο «Queen At Sea». Σύμφωνα με το Τhe Playlist, o Αμερικανός σκηνοθέτης συστήθηκε στο κοινό του Φεστιβάλ Σάντανς το 2008 με το «Ballast», ένα καθηλωτικό δράμα με φόντο το Δέλτα του Μισισιπή αποσπώντας τα Βραβεία Σκηνοθεσίας και Φωτογραφίας.
Με αφορμή την πρεμιέρα της νέας ταινίας στις αίθουσες τον Οκτώβριο η Greenwich Entertainment έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ.
Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, η Ζιλιέτ Μπινός και ο Τομ Κόρτνεϊ διχάζονται μπροστά σε ένα περίπλοκο ηθικό δίλημμα γύρω από τη φροντίδα και τα δικαιώματα της μητέρας της πρώτης και συζύγου του δεύτερου, η οποία πάσχει από προχωρημένη άνοια.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «η Αμάντα και ο πατριός της, Μάρτιν, βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε μια σύγκρουση που τους διχάζει: Έχει χάσει η μητέρα της Αμάντα, η Λέσλι, την ικανότητα να αποφασίζει για το δικό της όφελος; Κι αν ναι, ποιος είναι ο πλέον αρμόδιος για μια τέτοια απόφαση: ο σύζυγος, το παιδί ή η πολιτεία; Καθώς η Αμάντα και ο Μάρτιν καλούνται να πάρουν όλο και πιο επίπονες αποφάσεις, οι αλυσιδωτές αντιδράσεις ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο».
Δείτε το τρέιλερ
Στο πλευρό τους πρωταγωνιστούν οι 'Αννα Κάλντερ-Μάρσαλ και Φλόρενς Χαντ, ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Κόντι Μόλκο και Στίβεν Κρι. Τη διεύθυνση φωτογραφίας ανέλαβε ο υποψήφιος για Όσκαρ, Αδόλφο Βελόσο. Ο Χάμερ υπογράφει το σενάριο, τη σκηνοθεσία, το μοντάζ και τη συμπαραγωγή του φιλμ.
Το «Queen At Sea» πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου 2026, όπου απέσπασε την Αργυρή 'Αρκτο-Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής. Παράλληλα, η κριτική επιτροπή απένειμε από κοινού στους Τομ Κόρτνεϊ και 'Αννα Κάλντερ-Μάρσαλ την Αργυρή 'Αρκτο Β΄ Ερμηνείας.
Το «Queen At Sea» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες στις 30 Οκτωβρίου.
Με αφορμή την πρεμιέρα της νέας ταινίας στις αίθουσες τον Οκτώβριο η Greenwich Entertainment έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ.
Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, η Ζιλιέτ Μπινός και ο Τομ Κόρτνεϊ διχάζονται μπροστά σε ένα περίπλοκο ηθικό δίλημμα γύρω από τη φροντίδα και τα δικαιώματα της μητέρας της πρώτης και συζύγου του δεύτερου, η οποία πάσχει από προχωρημένη άνοια.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «η Αμάντα και ο πατριός της, Μάρτιν, βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε μια σύγκρουση που τους διχάζει: Έχει χάσει η μητέρα της Αμάντα, η Λέσλι, την ικανότητα να αποφασίζει για το δικό της όφελος; Κι αν ναι, ποιος είναι ο πλέον αρμόδιος για μια τέτοια απόφαση: ο σύζυγος, το παιδί ή η πολιτεία; Καθώς η Αμάντα και ο Μάρτιν καλούνται να πάρουν όλο και πιο επίπονες αποφάσεις, οι αλυσιδωτές αντιδράσεις ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο».
Δείτε το τρέιλερ
Στο πλευρό τους πρωταγωνιστούν οι 'Αννα Κάλντερ-Μάρσαλ και Φλόρενς Χαντ, ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Κόντι Μόλκο και Στίβεν Κρι. Τη διεύθυνση φωτογραφίας ανέλαβε ο υποψήφιος για Όσκαρ, Αδόλφο Βελόσο. Ο Χάμερ υπογράφει το σενάριο, τη σκηνοθεσία, το μοντάζ και τη συμπαραγωγή του φιλμ.
Το «Queen At Sea» πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου 2026, όπου απέσπασε την Αργυρή 'Αρκτο-Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής. Παράλληλα, η κριτική επιτροπή απένειμε από κοινού στους Τομ Κόρτνεϊ και 'Αννα Κάλντερ-Μάρσαλ την Αργυρή 'Αρκτο Β΄ Ερμηνείας.
Το «Queen At Sea» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες στις 30 Οκτωβρίου.
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