Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αποχαιρετά τον Αύγουστο με φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές στη Ρόδο
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Κωνσταντίνα Σπυροπούλου Ρόδος Αύγουστος

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αποχαιρετά τον Αύγουστο με φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές στη Ρόδο

Ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμασταν για να κλείσουμε το καλοκαίρι μας, σχολίασε στο Instagram η παρουσιάστρια

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αποχαιρετά τον Αύγουστο με φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές στη Ρόδο
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Δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές στη Ρόδο, αποχαιρέτησε τον Αύγουστο η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Η παρουσιάστρια βρέθηκε στον τόπο καταγωγής της με τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο, και τους δύο γιους τους.

Στα στιγμιότυπα που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram, αποτυπώνονται «καλοκαιρινές» στιγμές που πέρασε μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα. «Ο Αύγουστος τελειώνει με έναν… επεισοδιακό τρόπο για εμάς! Η Ρόδος όμως ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμασταν για να κλείσουμε το καλοκαίρι μας. Γεμάτες μέρες, οικογενειακές στιγμές, γέλια, μικρές περιπέτειες και αναμνήσεις που θα κρατήσουμε μαζί μας. Αντίο Αύγουστε… σίγουρα φρόντισες να σε θυμόμαστε», έγραψε δίπλα στο υλικό που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους.

Δείτε την ανάρτησή της


Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αποχαιρετά τον Αύγουστο με φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές στη Ρόδο
Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αποχαιρετά τον Αύγουστο με φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές στη Ρόδο
Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αποχαιρετά τον Αύγουστο με φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές στη Ρόδο
Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αποχαιρετά τον Αύγουστο με φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές στη Ρόδο
Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αποχαιρετά τον Αύγουστο με φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές στη Ρόδο
5 ΣΧΟΛΙΑ

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