Δάνης Κατρανίδης: Η ανάρτηση της πρώην συζύγου του για τις τελευταίες του στιγμές στο νοσοκομείο, «τον κοιτούσα που κοιμόταν και ήταν τόσο όμορφος»
Δάνης Κατρανίδης: Η ανάρτηση της πρώην συζύγου του για τις τελευταίες του στιγμές στο νοσοκομείο, «τον κοιτούσα που κοιμόταν και ήταν τόσο όμορφος»
Η Ελίζα Πάλλη τίμησε τη μνήμη του ηθοποιού λίγο πριν από τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τον θάνατό του
Στις τελευταίες στιγμές του Δάνη Κατρανίδη στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, αναφέρθηκε η πρώην σύζυγός του, Ελίζα Πάλλη, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως τον τον κοιτούσε που κοιμόταν «και ήταν τόσο όμορφος».
Λίγο πριν από τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τον θάνατο του ηθοποιού, η Ελίζα Πάλλη τίμησε τη μνήμη του με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την Κυριακή 30 Αυγούστου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook μία φωτογραφία του εκλιπόντος και παράλληλα περιέγραψε τη στιγμή που τον παρακολουθούσε να κοιμάται, λίγες ώρες πριν φύγει από τη ζωή, την 1η Σεπτεμβρίου του 2024.
Όπως έγραψε αρχικά: «Ξημερώματα σαν σήμερα. Ήμουν στο νοσοκομείο όλη νύχτα και τον κοιτούσα που κοιμόταν και ήταν τόσο όμορφος. Την επόμενη μέρα, πάλι ξημερώματα, άφησε την ψυχή του να φύγει».
Στη συνέχεια, η Ελίζα Πάλλη στάθηκε στην πορεία του ηθοποιού και στην εικόνα που θα ήθελε να διατηρήσουν στη μνήμη τους όσοι τον αγάπησαν: «Ελπίζω ότι όλοι εμείς που τον αγαπήσαμε βαθιά και αληθινά, να ξεχάσουμε τις δύσκολες στιγμές από τα τελευταία του χρόνια και να θυμόμαστε μόνο τον τεράστιο, χαρισματικό ηθοποιό με το αστείρευτο χιούμορ που διψούσε για το θέατρο, τους παράφορους έρωτες, και τη θάλασσα. Αθάνατος αγόρι μου. Μέχρι να συναντηθούμε ξανά».
Δείτε την ανάρτησή της
Ο Δάνης Κατρανίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Ο ηθοποιός είχε αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια της ζωής του από τον χώρο της υποκριτικής καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
Λίγο πριν από τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τον θάνατο του ηθοποιού, η Ελίζα Πάλλη τίμησε τη μνήμη του με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την Κυριακή 30 Αυγούστου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook μία φωτογραφία του εκλιπόντος και παράλληλα περιέγραψε τη στιγμή που τον παρακολουθούσε να κοιμάται, λίγες ώρες πριν φύγει από τη ζωή, την 1η Σεπτεμβρίου του 2024.
Όπως έγραψε αρχικά: «Ξημερώματα σαν σήμερα. Ήμουν στο νοσοκομείο όλη νύχτα και τον κοιτούσα που κοιμόταν και ήταν τόσο όμορφος. Την επόμενη μέρα, πάλι ξημερώματα, άφησε την ψυχή του να φύγει».
Στη συνέχεια, η Ελίζα Πάλλη στάθηκε στην πορεία του ηθοποιού και στην εικόνα που θα ήθελε να διατηρήσουν στη μνήμη τους όσοι τον αγάπησαν: «Ελπίζω ότι όλοι εμείς που τον αγαπήσαμε βαθιά και αληθινά, να ξεχάσουμε τις δύσκολες στιγμές από τα τελευταία του χρόνια και να θυμόμαστε μόνο τον τεράστιο, χαρισματικό ηθοποιό με το αστείρευτο χιούμορ που διψούσε για το θέατρο, τους παράφορους έρωτες, και τη θάλασσα. Αθάνατος αγόρι μου. Μέχρι να συναντηθούμε ξανά».
Δείτε την ανάρτησή της
Ο Δάνης Κατρανίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Ο ηθοποιός είχε αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια της ζωής του από τον χώρο της υποκριτικής καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα