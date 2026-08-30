Ο Ντικ Βαν Ντάικ γυμνάζεται ανάποδα σε βίντεο που ανέβασε και παροτρύνει τους θαυμαστές του να «παραμένουν σε κίνηση»
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Ντικ Βαν Ντάικ Γυμναστική

Ο Ντικ Βαν Ντάικ γυμνάζεται ανάποδα σε βίντεο που ανέβασε και παροτρύνει τους θαυμαστές του να «παραμένουν σε κίνηση»

Ο ηθοποιός, που έκλεισε τα 100 τον Δεκέμβριο, προπονείται τρεις φορές την εβδομάδα

Ο Ντικ Βαν Ντάικ γυμνάζεται ανάποδα σε βίντεο που ανέβασε και παροτρύνει τους θαυμαστές του να «παραμένουν σε κίνηση»
Γεωργία Κοτζιά
Ανάποδα παρουσιάστηκε να γυμνάζεται ο Ντικ Βαν Ντάικ σε βίντεο που ανέβασε, παροτρύνοντας τους θαυμαστές του να «παραμένουν σε κίνηση».

Ο ηθοποιός, γνωστός από την ταινία «Mary Poppins», ο οποίος τον Δεκέμβριο έκλεισε τα 100, στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram το Σάββατο 29 Αυγούστου, εμφανίζεται δεμένος με τα πόδια του ψηλά και το κεφάλι του να κρέμεται προς τα κάτω σε ένα ειδικό μηχάνημα, συνοδεύοντας την ανάρτηση με το hashtag «keep moving», ως μήνυμα ενθάρρυνσης προς τους ακόλουθούς του.

Ο Ντικ Βαν Ντάικ συνόδευσε το βίντεο με το τραγούδι «Keep Stretching» των Moonspatz.

Δείτε το βίντεο


Ο ηθοποιός σε συνεντεύξεις του έχει αναφέρει πως δεν έχει σταματήσει να γυμνάζεται όλα αυτά τα χρόνια, επισημαίνοντας πως επισκέπτεται τακτικά το γυμναστήριο, έως και τρεις φορές την εβδομάδα. Εκεί χρησιμοποιεί όργανα ενδυνάμωσης, κάνει κυκλική προπόνηση και διατάσεις, φροντίζοντας να έχει μία καλύτερη ποιότητα ζωής συνολικά.
Γεωργία Κοτζιά

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