O Στέφανος Κασσελάκης στο Cash or Trash με τη Δέσποινα Μοιραράκη, δείτε το τρέιλερ
GALA
Στέφανος Κασσελάκης Cash or Trash Δέσποινα Μοιραράκη

O Στέφανος Κασσελάκης στο Cash or Trash με τη Δέσποινα Μοιραράκη, δείτε το τρέιλερ

«Θα τους αναγκάσω να βάλουν το χέρι στην τσέπη» λέει ο Στέφανος Κασσελάκης παρουσιάζοντας το αντικείμενο που θα θέσει προς δημοπρασία

O Στέφανος Κασσελάκης στο Cash or Trash με τη Δέσποινα Μοιραράκη, δείτε το τρέιλερ
47 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Στέφανος Κασσελάκης θα είναι ένας από τους παίχτες στη νέα σεζόν του Cash or Trash με τη Δέσποινα Μοιραράκη.

Το τρέιλερ με την παρουσία του προέδρου των Δημοκρατών δημοσιεύθηκε πρώτα στην Κύπρο και συγκεκριμένα από το Omega Channel το οποίο συνεργάζεται με το Star Channel προβάλλοντας καθημερινά πολλές από τις εκπομπές και ψυχαγωγικές εκπομπές του ελληνικού καναλιού.

Το τρέιλερ του Cash or Trash που κάνει πρεμιέρα για τη νέα σεζόν την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, ξεκινάει με τον Στέφανο Κασσελάκη να μπαίνει στον χώρο που διεξάγεται το παιχνίδι και να λέει «είμαι ο Στέφανος Κασσελάκης, έρχομαι στο Cash or Trash για έναν εξαιρετικό σκοπό».

Στη συνέχεια ο κ. Κασσελάκης λέει «θα τους αναγκάσω να βάλουν το χέρι στην τσέπη» παρουσιάζοντας το αντικείμενο που θα θέσει προς δημοπρασία.

Δείτε το τρέιλερ

47 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς η μουσική γίνεται μνημείο της μνήμης;

Υπάρχουν μουσικά έργα που δεν γράφτηκαν μόνο για να ακουστούν. Έργα που γεννήθηκαν μέσα από τον πόλεμο και την απώλεια και κράτησαν ζωντανή τη μνήμη μιας ολόκληρης εποχής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης